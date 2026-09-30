Colombia

Tribunal Superior de Cali dejó en firme condena contra expareja de la diseñadora colombiana Johana Rojas: pagará 16 años de prisión por abuso sexual

La Sala Penal ratificó en segunda instancia la responsabilidad del empresario Tomás Velasco por las agresiones denunciadas por su expareja y descartó que los hechos correspondieran a un vínculo consentido

crédito @johanarojasr/IG
El Tribunal Superior de Cali confirmó en segunda instancia la condena de 16 años de prisión contra Tomás Velasco por acceso carnal violento agravado - crédito @johanarojasr/IG
Guardar

Tomás Velasco recibió 16 años de prisión luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali confirmara en segunda instancia la condena por acceso carnal violento agravado contra su expareja, la diseñadora y modelo Johana Alexandra Rojas Ruiz.

La decisión ratificó el fallo emitido en septiembre de 2025 y dejó abierta una nueva etapa judicial: la defensa del empresario anunció que buscará llevar el caso a casación.

PUBLICIDAD

Según la diligencia revelada por El Tiempo, la magistrada dio plena credibilidad al relato de Rojas sobre las agresiones físicas y sexuales que, según el expediente, sufrió durante la relación que mantuvo con Velasco y que terminó en 2019.

La condena en segunda instancia mantiene la responsabilidad penal de Tomás Velasco Castañeda por acceso carnal violento agravado y fija una pena de 16 años de cárcel. El Tribunal Superior de Cali desestimó los argumentos con los que la defensa buscaba presentar los hechos como una relación consensuada.

Johana Rojas hizo pública su denuncia en octubre de 2021 a través de un video donde enseñó lesiones físicas en su rostro - crédito @johanarojasr/IG

De acuerdo con El Tiempo, la defensa presentó conversaciones para sostener que existió consentimiento entre la pareja. La magistrada consideró que esos mensajes no resultaban concluyentes frente al resto de las pruebas examinadas en el proceso.

PUBLICIDAD

La estrategia de Velasco también planteó que la denuncia podía estar vinculada con la pérdida de un bolso costoso y con un supuesto interés de Rojas por ganar notoriedad en redes sociales.

Un experto forense revisó mensajes atribuidos a la diseñadora con el propósito de exponer un comportamiento polémico en internet y un supuesto asedio al acusado. La Sala Penal concluyó que esa línea de argumentación quedó desvirtuada por otros elementos de convicción.

Durante la audiencia también se estableció que la violencia denunciada no correspondía a un único episodio dentro de la relación. La defensa cuestionó que el expediente se analizara bajo un enfoque de género. Tras conocerse la decisión, anticipó que pedirá una revisión ante la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso de casación.

Un video de 2021 hizo pública la denuncia de Johana Rojas

El expediente incluye una grabación que Johana Rojas difundió el 1 de octubre de 2021. En ese video mostró lesiones en el rostro y habló del maltrato que atribuyó a un exnovio, con quien había terminado cerca de dos años antes.

crédito @johanarojasr/IG
La diseñadora enfatizó en sus declaraciones públicas que la responsabilidad de una agresión recae de forma exclusiva sobre el agresor - crédito @johanarojasr/IG

En su mensaje, la diseñadora sostuvo que había atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida después de rechazar a su expareja. También subrayó una idea que luego se convirtió en parte central de su denuncia pública: “No siempre es no”.

Rojas remarcó que la responsabilidad no recae sobre quien denuncia la agresión. “La culpa siempre será del agresor”, afirmó entonces al referirse a las consecuencias de hablar después de haber sentido miedo y vergüenza.

La condena de primera instancia llegó años después de aquellos hechos. La decisión judicial declaró culpable a Velasco por acceso carnal violento agravado y agresión física, según relató Rojas en una entrevista posterior.

En noviembre de 2025, Rojas contó en el pódcast Vos podés, conducido por Tatiana Franko, cómo vivió el momento en que escuchó la sentencia de primera instancia.

“Yo creía que nunca iba a poder nombrarlo. Pero ahora sé que hablar también es justicia”, dijo la diseñadora durante la entrevista. La declaración llegó después de un proceso que, según explicó, había mantenido en silencio durante un largo período.

Rojas aseguró que la decisión judicial no compensaba las pérdidas que atribuyó a la violencia, aunque le permitió sentir que su testimonio había sido escuchado. “Esto no me devuelve lo que perdí, pero sí me da la certeza de que mi voz puede ser escuchada”, expresó ante Franko.

La fundadora de la marca Ocre & Arco relató que el impacto no se limitó a lo ocurrido en la relación. También describió las consecuencias emocionales, laborales y sociales que enfrentó tras llevar el caso ante las autoridades.

La diseñadora sostuvo que intentó refugiarse en su trabajo, aunque esa salida no eliminó el temor ni la culpa que dijo haber experimentado. Para ella, cada nuevo proyecto se convirtió en una forma de recuperar una parte de su vida.

Temas Relacionados

Diseñadora Johana RojasAbuso sexualTribunal Superior de CaliTomás VelascoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” jugará ante el “Tiburón”, vigente campeón del fútbol colombiano, en el duelo que también contará con la presencia de Luis Fernando Muriel como gran figura

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Madre de joven muerto durante operación del Ejército en contra de alias Cholo, cabecilla de ‘Los Pachenca’, relató los días previos: “Por eso estaba ahí”

Franklin Rodríguez, hermano mayor de Ricardo, afirmó que pudo ver el cuerpo durante los trámites de entrega en Barranquilla. Según su relato, el cadáver fue entregado varios días después del operativo y presentaba un único impacto de bala

Madre de joven muerto durante operación del Ejército en contra de alias Cholo, cabecilla de ‘Los Pachenca’, relató los días previos: “Por eso estaba ahí”

Encontraron una cabeza humana dentro de una bolsa en Puerto Tejada, Cauca: autoridades rastrean la moto que habría dejado el paquete en un parque

Los procedimientos forenses determinarán el sexo y la plena individualización de los restos, mientras los investigadores verifican si existen otras partes relacionadas y reconstruyen las circunstancias del crimen en el municipio

Encontraron una cabeza humana dentro de una bolsa en Puerto Tejada, Cauca: autoridades rastrean la moto que habría dejado el paquete en un parque

Gustavo Petro defendió a María José Pizarro y se refirió al fallo en contra del expresidente del Congreso Iván Name: “Nunca perteneció a la bancada de gobierno”

El exmandatario colombiano afirmó que las menciones a la dirigente del Pacto Histórico en la sentencia del Consejo de Estado contra el exsenador obedecen a sus funciones en la mesa directiva del Senado

Gustavo Petro defendió a María José Pizarro y se refirió al fallo en contra del expresidente del Congreso Iván Name: “Nunca perteneció a la bancada de gobierno”

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá

Una delegación de más de 150 personas y hábitos alimenticios particulares acompaña a los siete integrantes en cada parada de la gira Arirang

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá

Yina Calderón aseguró que Karina García tuvo una relación con Randy Nota Loca y el cantante puertorriqueño le respondió fuerte: “Eres una asquerosa”

V y J-Hope, integrantes de BTS, emocionaron al compartir una imagen camino a Colombia usando la bandera tricolor: “Ya casi llego”

BTS prepara su histórico debut en Colombia: este sería el ‘setlist’ que cantará la agrupación el 2 y 3 de octubre

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron sobre la relación en ‘MasterChef Celebrity’ que desató rumores de un romance: “Cinco años y tres meses”

Deportes

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

El Sporting Lisboa le hizo particular petición a la Federación Colombiana de Fútbol sobre Luis Suárez, según la prensa de Portugal

Estadio El Campín ya tiene fecha de inauguración en el 2028, confimó el alcalde Carlos Fernando Galán: “De talla mundial”

Exdirector de la Comisión de Árbitros, Sebastián Restrepo, realizó fuertes acusaciones contra la Federación Colombiana de Fútbol y explicó los motivos de su renuncia: “Una situación insostenible”

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia a Millonarios tras el empate ante el DIM y señaló a Danovis Banguero: “¡Pilas!”