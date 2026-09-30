Tribunal Superior de Cali dejó en firme condena contra expareja de la diseñadora colombiana Johana Rojas: pagará 16 años de prisión por abuso sexual

El Tribunal Superior de Cali confirmó en segunda instancia la condena de 16 años de prisión contra Tomás Velasco por acceso carnal violento agravado - crédito @johanarojasr/IG

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Tomás Velasco recibió 16 años de prisión luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali confirmara en segunda instancia la condena por acceso carnal violento agravado contra su expareja, la diseñadora y modelo Johana Alexandra Rojas Ruiz.

La decisión ratificó el fallo emitido en septiembre de 2025 y dejó abierta una nueva etapa judicial: la defensa del empresario anunció que buscará llevar el caso a casación.

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Según la diligencia revelada por El Tiempo, la magistrada dio plena credibilidad al relato de Rojas sobre las agresiones físicas y sexuales que, según el expediente, sufrió durante la relación que mantuvo con Velasco y que terminó en 2019.

La condena en segunda instancia mantiene la responsabilidad penal de Tomás Velasco Castañeda por acceso carnal violento agravado y fija una pena de 16 años de cárcel. El Tribunal Superior de Cali desestimó los argumentos con los que la defensa buscaba presentar los hechos como una relación consensuada.

Johana Rojas hizo pública su denuncia en octubre de 2021 a través de un video donde enseñó lesiones físicas en su rostro - crédito @johanarojasr/IG

De acuerdo con El Tiempo, la defensa presentó conversaciones para sostener que existió consentimiento entre la pareja. La magistrada consideró que esos mensajes no resultaban concluyentes frente al resto de las pruebas examinadas en el proceso.

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La estrategia de Velasco también planteó que la denuncia podía estar vinculada con la pérdida de un bolso costoso y con un supuesto interés de Rojas por ganar notoriedad en redes sociales.

Un experto forense revisó mensajes atribuidos a la diseñadora con el propósito de exponer un comportamiento polémico en internet y un supuesto asedio al acusado. La Sala Penal concluyó que esa línea de argumentación quedó desvirtuada por otros elementos de convicción.

Durante la audiencia también se estableció que la violencia denunciada no correspondía a un único episodio dentro de la relación. La defensa cuestionó que el expediente se analizara bajo un enfoque de género. Tras conocerse la decisión, anticipó que pedirá una revisión ante la Corte Suprema de Justicia mediante el recurso de casación.

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Un video de 2021 hizo pública la denuncia de Johana Rojas

El expediente incluye una grabación que Johana Rojas difundió el 1 de octubre de 2021. En ese video mostró lesiones en el rostro y habló del maltrato que atribuyó a un exnovio, con quien había terminado cerca de dos años antes.

La diseñadora enfatizó en sus declaraciones públicas que la responsabilidad de una agresión recae de forma exclusiva sobre el agresor - crédito @johanarojasr/IG

En su mensaje, la diseñadora sostuvo que había atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida después de rechazar a su expareja. También subrayó una idea que luego se convirtió en parte central de su denuncia pública: “No siempre es no”.

Rojas remarcó que la responsabilidad no recae sobre quien denuncia la agresión. “La culpa siempre será del agresor”, afirmó entonces al referirse a las consecuencias de hablar después de haber sentido miedo y vergüenza.

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La condena de primera instancia llegó años después de aquellos hechos. La decisión judicial declaró culpable a Velasco por acceso carnal violento agravado y agresión física, según relató Rojas en una entrevista posterior.

En noviembre de 2025, Rojas contó en el pódcast Vos podés, conducido por Tatiana Franko, cómo vivió el momento en que escuchó la sentencia de primera instancia.

“Yo creía que nunca iba a poder nombrarlo. Pero ahora sé que hablar también es justicia”, dijo la diseñadora durante la entrevista. La declaración llegó después de un proceso que, según explicó, había mantenido en silencio durante un largo período.

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Rojas aseguró que la decisión judicial no compensaba las pérdidas que atribuyó a la violencia, aunque le permitió sentir que su testimonio había sido escuchado. “Esto no me devuelve lo que perdí, pero sí me da la certeza de que mi voz puede ser escuchada”, expresó ante Franko.

La fundadora de la marca Ocre & Arco relató que el impacto no se limitó a lo ocurrido en la relación. También describió las consecuencias emocionales, laborales y sociales que enfrentó tras llevar el caso ante las autoridades.

La diseñadora sostuvo que intentó refugiarse en su trabajo, aunque esa salida no eliminó el temor ni la culpa que dijo haber experimentado. Para ella, cada nuevo proyecto se convirtió en una forma de recuperar una parte de su vida.

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