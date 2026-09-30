Esta es la lista de los exfuncionarios del gobierno Petro que le pidieron a la UNP no retirarles su esquema de seguridad

Esta es la lista de los exfuncionarios del gobierno Petro que apelaron la decisión de la UNP de retirar su esquema de seguridad - crédito archivo Colprensa / Raúl Palacios

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La Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Didier Blanco, retiró los esquemas de seguridad de los exministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, además de otros exfuncionarios vinculados al gobierno de Gustavo Petro, tras una revisión iniciada a finales de agosto de 2026. Los afectados disponen de diez días para apelar la decisión

Entre quienes perdieron sus dispositivos también figuran el exministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata, la exministra de Ciencia Yesenia Olaya, la exministra de Comercio Diana Morales, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exministro de Hacienda Germán Ávila y la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio.

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La medida también alcanzó al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, al exministro de Minas Edwin Palma, a la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Yeimi Karina Murcia, al exalto comisionado para la paz Otty Patiño y al exdirector de Inteligencia Jorge Lemus.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) señaló que varios exfuncionarios del gobierno Petro no ha entregado la dotación entregada por el Estado - crédito Canal Congreso

La UNP busca reasignar recursos de protección mientras revisa los riesgos actuales de quienes dejaron sus cargos. Sin embargo, Blanco advirtió en un debate de la Cámara de Representantes que varios antiguos funcionarios aún no entregaron los vehículos asignados como parte de sus dispositivos.

“Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad”, afirmó el director de la entidad.

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Y agregó: “Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema. Lo que pasa es que ya no entrarían en la población de Congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite”.

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, el exalto comisionado para la paz Otty Patiño, registran, entre otros, reclamantes - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

Tras los anuncios de la entidad, Caracol Radio tuvo acceso a la lista de exfuncionarios de la anterior administración que apelaron para que no les quiten su esquema de seguridad:

Antonio Sanguino

Germán Ávila

José Antonio Ocampo

Jorge Arturo Lemus, exdirector de la DNI

Alfredo Acosta Zapata

Armando Benedetti

Rosa Villavicencio

Otty Patiño

Edwin Palma

Jaime Dussán

Carlos Carrillo

Diana Marcela Morales

Yeimi Karina Murcia

Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección, ofreció disculpas al Centro Democrático por fuerte trino en campaña

Durante un debate de control político en la Cámara de Representantes, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ofreció disculpas públicas al partido Centro Democrático por afirmaciones que hizo durante la campaña - crédito Canal Congreso

Durante un debate de control politico en la Cámara de Representantes, agendado el 29 de septiembre de 2026, Blanco ofreció excusas al Centro Democrático, el alto funcionario aseguró que sus mensajes de campaña no determinarán las medidas de seguridad de la entidad para opositores y dirigentes amenazados.

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La controversia involucra a una entidad con un presupuesto anual de $2,6 billones y responsable de la seguridad de al menos 12.000 personas en Colombia, entre políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. La UNP debe evaluar los riesgos sin criterios partidistas, sostuvo el funcionario.

El directivo afirmó que la misión institucional no puede depender de afinidades con el Gobierno nacional ni de la posición política de quienes solicitan un esquema de seguridad. “Nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, de la derecha, de arriba, de abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo”, dijo.

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Blanco se dirigió específicamente a la colectividad orientada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña, obedecieron a temas de campaña. No es mi postura personal, no es mi postura profesional ni siquiera ideológica”, expresó.

En efecto, añadió que comprende las obligaciones de su cargo al frente de la Unidad Nacional de Protección. “Tengo clarísimo el ser humano que soy y también la dignidad que represento en la Unidad de Protección. Pido mil disculpas, como lo hice con La Silla Vacía, a quien se hubiera podido sentir ofendido con los comentarios”, manifestó el funcionario, psicólogo y poligrafista de profesión.

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