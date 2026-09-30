Colombia

Esta es la lista de los exfuncionarios del gobierno Petro que le pidieron a la UNP no retirarles su esquema de seguridad

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, el exalto comisionado para la paz Otty Patiño, registran, entre otros, reclamantes

La Corte Constitucional tuvo en cuenta algunas declaraciones que ofreció Augusto Rodríguez como director de la UNP a varios medios de comunicación - crédito archivo Colprensa / Raúl Palacios
Esta es la lista de los exfuncionarios del gobierno Petro que apelaron la decisión de la UNP de retirar su esquema de seguridad - crédito archivo Colprensa / Raúl Palacios
Guardar

La Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Didier Blanco, retiró los esquemas de seguridad de los exministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino, además de otros exfuncionarios vinculados al gobierno de Gustavo Petro, tras una revisión iniciada a finales de agosto de 2026. Los afectados disponen de diez días para apelar la decisión

Entre quienes perdieron sus dispositivos también figuran el exministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata, la exministra de Ciencia Yesenia Olaya, la exministra de Comercio Diana Morales, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exministro de Hacienda Germán Ávila y la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio.

PUBLICIDAD

La medida también alcanzó al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, al exministro de Minas Edwin Palma, a la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Yeimi Karina Murcia, al exalto comisionado para la paz Otty Patiño y al exdirector de Inteligencia Jorge Lemus.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) señaló que varios exfuncionarios del gobierno Petro no ha entregado la dotación entregada por el Estado - crédito Canal Congreso

La UNP busca reasignar recursos de protección mientras revisa los riesgos actuales de quienes dejaron sus cargos. Sin embargo, Blanco advirtió en un debate de la Cámara de Representantes que varios antiguos funcionarios aún no entregaron los vehículos asignados como parte de sus dispositivos.

Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad”, afirmó el director de la entidad.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema. Lo que pasa es que ya no entrarían en la población de Congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite”.

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, el exalto comisionado para la paz Otty Patiño, registran, entre otros, reclamantes - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, el exalto comisionado para la paz Otty Patiño, registran, entre otros, reclamantes - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

Tras los anuncios de la entidad, Caracol Radio tuvo acceso a la lista de exfuncionarios de la anterior administración que apelaron para que no les quiten su esquema de seguridad:

  • Antonio Sanguino
  • Germán Ávila
  • José Antonio Ocampo
  • Jorge Arturo Lemus, exdirector de la DNI
  • Alfredo Acosta Zapata
  • Armando Benedetti
  • Rosa Villavicencio
  • Otty Patiño
  • Edwin Palma
  • Jaime Dussán
  • Carlos Carrillo
  • Diana Marcela Morales
  • Yeimi Karina Murcia

Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección, ofreció disculpas al Centro Democrático por fuerte trino en campaña

Durante un debate de control político en la Cámara de Representantes, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ofreció disculpas públicas al partido Centro Democrático por afirmaciones que hizo durante la campaña - crédito Canal Congreso

Durante un debate de control politico en la Cámara de Representantes, agendado el 29 de septiembre de 2026, Blanco ofreció excusas al Centro Democrático, el alto funcionario aseguró que sus mensajes de campaña no determinarán las medidas de seguridad de la entidad para opositores y dirigentes amenazados.

La controversia involucra a una entidad con un presupuesto anual de $2,6 billones y responsable de la seguridad de al menos 12.000 personas en Colombia, entre políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. La UNP debe evaluar los riesgos sin criterios partidistas, sostuvo el funcionario.

El directivo afirmó que la misión institucional no puede depender de afinidades con el Gobierno nacional ni de la posición política de quienes solicitan un esquema de seguridad. “Nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, de la derecha, de arriba, de abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo”, dijo.

Blanco se dirigió específicamente a la colectividad orientada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña, obedecieron a temas de campaña. No es mi postura personal, no es mi postura profesional ni siquiera ideológica”, expresó.

En efecto, añadió que comprende las obligaciones de su cargo al frente de la Unidad Nacional de Protección. “Tengo clarísimo el ser humano que soy y también la dignidad que represento en la Unidad de Protección. Pido mil disculpas, como lo hice con La Silla Vacía, a quien se hubiera podido sentir ofendido con los comentarios”, manifestó el funcionario, psicólogo y poligrafista de profesión.

Temas Relacionados

UNPExfuncionariosGobierno PetroEsquema de seguridadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Madre de joven muerto durante operación del Ejército en contra de alias Cholo, cabecilla de ‘Los Pachenca’, relató los días previos: “Por eso estaba ahí”

Franklin Rodríguez, hermano mayor de Ricardo, afirmó que pudo ver el cuerpo durante los trámites de entrega en Barranquilla. Según su relato, el cadáver fue entregado varios días después del operativo y presentaba un único impacto de bala

Madre de joven muerto durante operación del Ejército en contra de alias Cholo, cabecilla de ‘Los Pachenca’, relató los días previos: “Por eso estaba ahí”

Yina Calderón se fue en contra de Luisa Fernanda W por su despedida de soltera y por invitar a última hora a Ornella Sierra: “Eso se ve tan falso”

La empresaria calificó de ficticia la celebración de la creadora de contenido y criticó la actitud de la invitada que llegó al evento a última hora

Yina Calderón se fue en contra de Luisa Fernanda W por su despedida de soltera y por invitar a última hora a Ornella Sierra: “Eso se ve tan falso”

Le pusieron una multa a una ambulancia que atendía una consulta domiciliaria en Medellín: tendrá que pagar más de $600 mil

El comparendo por estacionar en lugar prohibido fue impuesto cuando el vehículo esperaba la ubicación de una paciente de 93 años con luxación de cadera para traslado hospitalario

Le pusieron una multa a una ambulancia que atendía una consulta domiciliaria en Medellín: tendrá que pagar más de $600 mil

Tribunal Superior de Cali dejó en firme condena contra expareja de la diseñadora colombiana Johana Rojas: pagará 16 años de prisión por abuso sexual

La Sala Penal ratificó en segunda instancia la responsabilidad del empresario Tomás Velasco por las agresiones denunciadas por su expareja y descartó que los hechos correspondieran a un vínculo consentido

Tribunal Superior de Cali dejó en firme condena contra expareja de la diseñadora colombiana Johana Rojas: pagará 16 años de prisión por abuso sexual

Este es el colombiano que recibirá casi un millón de dólares por genio

El profesor de la Universidad de Duke destinará parte de los recursos a investigaciones sobre memoria, perdón y víctimas de la violencia política en Colombia

Este es el colombiano que recibirá casi un millón de dólares por genio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se fue en contra de Luisa Fernanda W por su despedida de soltera y por invitar a última hora a Ornella Sierra: “Eso se ve tan falso”

Yina Calderón se fue en contra de Luisa Fernanda W por su despedida de soltera y por invitar a última hora a Ornella Sierra: “Eso se ve tan falso”

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá

Yina Calderón aseguró que Karina García tuvo una relación con Randy Nota Loca y el cantante puertorriqueño le respondió fuerte: “Eres una asquerosa”

V y J-Hope, integrantes de BTS, emocionaron al compartir una imagen camino a Colombia usando la bandera tricolor: “Ya casi llego”

BTS prepara su histórico debut en Colombia: este sería el ‘setlist’ que cantará la agrupación el 2 y 3 de octubre

Deportes

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

El Sporting Lisboa le hizo particular petición a la Federación Colombiana de Fútbol sobre Luis Suárez, según la prensa de Portugal

Estadio El Campín ya tiene fecha de inauguración en el 2028, confimó el alcalde Carlos Fernando Galán: “De talla mundial”

Exdirector de la Comisión de Árbitros, Sebastián Restrepo, realizó fuertes acusaciones contra la Federación Colombiana de Fútbol y explicó los motivos de su renuncia: “Una situación insostenible”

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia a Millonarios tras el empate ante el DIM y señaló a Danovis Banguero: “¡Pilas!”