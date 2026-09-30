Colombia

Yina Calderón se fue en contra de Luisa Fernanda W por su despedida de soltera y por invitar a última hora a Ornella Sierra: “Eso se ve tan falso”

La empresaria calificó de ficticia la celebración de la creadora de contenido y criticó la actitud de la invitada que llegó al evento a última hora

La polémica opinión de Yina Calderón sobre el lujoso festejo de Luisa Fernanda W por su despedida de soltera - crédito @luisafernandaw/ Instagram
La polémica opinión de Yina Calderón sobre el lujoso festejo de Luisa Fernanda W por su despedida de soltera - crédito @luisafernandaw/ Instagram
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Yina Calderón volvió a generar controversia en redes sociales luego de referirse a la despedida de soltera de Luisa Fernanda W, celebración que se realizó el fin de semana anterior y que acumuló comentarios por el nivel de lujo con el que fue organizada. La creadora de contenido cuestionó el formato del evento y, en una intervención posterior, también criticó la participación de una de las invitadas a última hora, Ornella Sierra.

Las declaraciones de Calderón se produjeron durante una transmisión en vivo, en la que un usuario le preguntó por su opinión sobre la celebración de la influenciadora. Con un tono directo, la empresaria de fajas cuestionó el carácter exclusivo de la fiesta y afirmó que ese tipo de celebraciones suele ocultar situaciones distintas a las que se muestran en redes sociales.

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“No me invitaron, jajaja, amiga, yo no sé, pero es que eso a mí me parece tan ficti la vida de ella”, expresó Calderón entre risas, antes de agregar que prefiere celebraciones “a lo criollo” en lugar de festejos que buscan proyectar una imagen idealizada.

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, las celebraciones que se muestran “tan todas puestecitas” corresponden, según su percepción, a personas que atraviesan dificultades dentro de su vida privada. La empresaria insistió en que ese tipo de contraste entre la imagen pública y la vida cotidiana es habitual entre quienes buscan proyectar una imagen de perfección.

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Calderón fue enfática al señalar que no cree en la idea de un relato de cuento de hadas en torno a la celebración, y afirmó que quienes muestran una vida idílica en redes sociales suelen enfrentar, en privado, una realidad distinta a la divulgada públicamente. “Me parece como ficticia la despedida de soltera soñada, y uno va a ver y viven vueltos mierda dentro del hogar, por eso prefiero la despedida de soltera a lo criollo, alo pueblo, jugando tejo (...) Yo a esas despedidas de soltera de cuentos de hadas no les creo”, añadió.

Las palabras de la creadora de contenido generaron una ola de reacciones divididas entre los usuarios de redes sociales. Mientras un sector coincidió con la opinión de Calderón, otro grupo defendió la celebración de Luisa Fernanda W y cuestionó el comentario de la empresaria.

Entre los mensajes que circularon tras la transmisión aparecieron frases como “Yina no soporta ver a una mujer feliz”, “las bonitas siempre despiertan la envidia de las feas”, “Yina cree que todas tenemos que ser ordinarias como ella”, “ella se muere por estar alla, pero sería la única fea”, “la envidia habla por si sola”, “es mejor despertarla que sentirla, Yina”, circularon en redes sociales.

La controversia se amplió luego de que la creadora de contenido se refiriera también a la participación de Ornella Sierra en el evento. De acuerdo con información previamente confirmada por Luisa Fernanda W, Sierra fue invitada a última hora, después de que dos amigas de la creadora de contenido confirmaran que no podrían asistir a la celebración.

Ese hecho generó cuestionamientos en redes sociales, entre ellos el de Calderón, quien afirmó que la invitación de última hora representaba una falta de respeto hacia la persona convocada. “Ornella no tiene dignidad, usted cree que a mí me invitan de últimas, pa’ una fiesta, como si yo no valiera”, expresó la empresaria durante su intervención.

Calderón añadió que, de haber estado en una situación similar, habría rechazado la invitación. “Sabe qué, yo no voy, suerte, vaya con su boda ficticia y su despedida de soltera ficticia a otro lado”, afirmó, en referencia al mensaje que, según ella, debería haber transmitido Sierra ante la invitación tardía.

La creadora de contenido insistió en la importancia de mantener una postura firme frente a este tipo de situaciones y señaló que, para ella, la dignidad debe prevalecer por encima de la posibilidad de asistir a un evento de alto perfil. Sus declaraciones reforzaron la crítica que había manifestado previamente sobre la celebración organizada por Luisa Fernanda W.

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