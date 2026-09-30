Colombia

Le pusieron una multa a una ambulancia que atendía una consulta domiciliaria en Medellín: tendrá que pagar más de $600 mil

El comparendo por estacionar en lugar prohibido fue impuesto cuando el vehículo esperaba la ubicación de una paciente de 93 años con luxación de cadera para traslado hospitalario

La tripulación de la ambulancia indicó que el vehículo esperaba la dirección exacta del traslado cerca del centro médico Incodol - crédito EMI
La tripulación de la ambulancia indicó que el vehículo esperaba la dirección exacta del traslado cerca del centro médico Incodol - crédito EMI
Guardar

La ambulancia de EMI fue inmovilizada en Medellín (Antioquia) tras recibir un comparendo por estacionar en un sitio prohibido.

La sanción se aplicó mientras la tripulación afirmaba que esperaba la ubicación de una paciente de 93 años con una luxación de cadera para atenderla en su domicilio y trasladarla a un hospital.

PUBLICIDAD

El caso ocurrió cerca del centro asistencial Incodol, en la avenida 33, la orden de comparendo señala que el vehículo permanecía en esta ubicación, dentro de la comuna 11 de Medellín.

La ambulancia recibió la infracción el 29 de septiembre a las 14.14. El registro corresponde al código C02, destinado a los vehículos que estacionan en lugares prohibidos, y fija una multa de $633.232, según el comparendo conocido por La FM.

Temas Relacionados

Ambulancia MedellínMulta mal estacionamientoPaciente 93 añosMedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” jugará ante el “Tiburón”, vigente campeón del fútbol colombiano, en el duelo que también contará con la presencia de Luis Fernando Muriel como gran figura

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Madre de joven muerto durante operación del Ejército en contra de alias Cholo, cabecilla de ‘Los Pachenca’, relató los días previos: “Por eso estaba ahí”

Franklin Rodríguez, hermano mayor de Ricardo, afirmó que pudo ver el cuerpo durante los trámites de entrega en Barranquilla. Según su relato, el cadáver fue entregado varios días después del operativo y presentaba un único impacto de bala

Madre de joven muerto durante operación del Ejército en contra de alias Cholo, cabecilla de ‘Los Pachenca’, relató los días previos: “Por eso estaba ahí”

Encontraron una cabeza humana dentro de una bolsa en Puerto Tejada, Cauca: autoridades rastrean la moto que habría dejado el paquete en un parque

Los procedimientos forenses determinarán el sexo y la plena individualización de los restos, mientras los investigadores verifican si existen otras partes relacionadas y reconstruyen las circunstancias del crimen en el municipio

Encontraron una cabeza humana dentro de una bolsa en Puerto Tejada, Cauca: autoridades rastrean la moto que habría dejado el paquete en un parque

Gustavo Petro defendió a María José Pizarro y se refirió al fallo en contra del expresidente del Congreso Iván Name: “Nunca perteneció a la bancada de gobierno”

El exmandatario colombiano afirmó que las menciones a la dirigente del Pacto Histórico en la sentencia del Consejo de Estado contra el exsenador obedecen a sus funciones en la mesa directiva del Senado

Gustavo Petro defendió a María José Pizarro y se refirió al fallo en contra del expresidente del Congreso Iván Name: “Nunca perteneció a la bancada de gobierno”

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá

Una delegación de más de 150 personas y hábitos alimenticios particulares acompaña a los siete integrantes en cada parada de la gira Arirang

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá

Yina Calderón aseguró que Karina García tuvo una relación con Randy Nota Loca y el cantante puertorriqueño le respondió fuerte: “Eres una asquerosa”

V y J-Hope, integrantes de BTS, emocionaron al compartir una imagen camino a Colombia usando la bandera tricolor: “Ya casi llego”

BTS prepara su histórico debut en Colombia: este sería el ‘setlist’ que cantará la agrupación el 2 y 3 de octubre

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron sobre la relación en ‘MasterChef Celebrity’ que desató rumores de un romance: “Cinco años y tres meses”

Deportes

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

El Sporting Lisboa le hizo particular petición a la Federación Colombiana de Fútbol sobre Luis Suárez, según la prensa de Portugal

Estadio El Campín ya tiene fecha de inauguración en el 2028, confimó el alcalde Carlos Fernando Galán: “De talla mundial”

Exdirector de la Comisión de Árbitros, Sebastián Restrepo, realizó fuertes acusaciones contra la Federación Colombiana de Fútbol y explicó los motivos de su renuncia: “Una situación insostenible”

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia a Millonarios tras el empate ante el DIM y señaló a Danovis Banguero: “¡Pilas!”