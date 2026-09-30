Le pusieron una multa a una ambulancia que atendía una consulta domiciliaria en Medellín: tendrá que pagar más de $600 mil

La tripulación de la ambulancia indicó que el vehículo esperaba la dirección exacta del traslado cerca del centro médico Incodol - crédito EMI

Guardar

La ambulancia de EMI fue inmovilizada en Medellín (Antioquia) tras recibir un comparendo por estacionar en un sitio prohibido.

La sanción se aplicó mientras la tripulación afirmaba que esperaba la ubicación de una paciente de 93 años con una luxación de cadera para atenderla en su domicilio y trasladarla a un hospital.

PUBLICIDAD

El caso ocurrió cerca del centro asistencial Incodol, en la avenida 33, la orden de comparendo señala que el vehículo permanecía en esta ubicación, dentro de la comuna 11 de Medellín.

La ambulancia recibió la infracción el 29 de septiembre a las 14.14. El registro corresponde al código C02, destinado a los vehículos que estacionan en lugares prohibidos, y fija una multa de $633.232, según el comparendo conocido por La FM.