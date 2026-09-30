Colombia

Este es el colombiano que recibirá casi un millón de dólares por genio

El profesor de la Universidad de Duke destinará parte de los recursos a investigaciones sobre memoria, perdón y víctimas de la violencia política en Colombia

Felipe De Brigard, el filósofo colombiano premiado por investigar la memoria y el perdón - crédito Duke Today
Felipe De Brigard, el filósofo colombiano premiado por investigar la memoria y el perdón - crédito Duke Today
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La Fundación MacArthur distinguió a 20 nuevos becarios con aportes individuales de USD 800.000 (2.668 millones de pesos), entre ellos la antropóloga forense Kate Spradley y el filósofo colombiano Felipe De Brigard.

El anuncio se realizó el 29 de septiembre de 2026 y los recursos se distribuirán durante cinco años, sin condiciones sobre su uso.

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La selección incluye científicos, artistas, investigadores y especialistas de distintas disciplinas. La organización elige a los beneficiarios mediante una red confidencial de nominadores; las personas reconocidas no pueden postularse ni presentar solicitudes para obtener el premio.

Aunque suele conocerse como “beca para genios”, la institución evita esa denominación. El programa busca reconocer trayectorias con creatividad demostrada y capacidad para desarrollar futuros aportes en sus áreas de trabajo.

Felipe De Brigard recibió USD 800.000 para ampliar sus estudios sobre recuerdos traumáticos en Colombia - crédito macfound/YouTube
Felipe De Brigard recibió USD 800.000 para ampliar sus estudios sobre recuerdos traumáticos en Colombia - crédito macfound/YouTube

Felipe De Brigard estudia cómo se reconstruyen los recuerdos

El colombiano Felipe De Brigard, de 47 años, figura entre los becarios de 2026. Es profesor de Filosofía, Psicología y Neurociencia en la Universidad de Duke, donde investiga la relación entre la memoria, la imaginación y la experiencia emocional.

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Su trabajo cuestiona la idea de que los recuerdos permanecen almacenados como archivos intactos. De Brigard plantea que cada evocación supone una reconstrucción influida por el contexto, el estado emocional y otros conocimientos acumulados por la persona.

“Me interesa la memoria desde que tengo memoria”, señaló el académico a NPR. Parte de sus investigaciones examinan el vínculo entre recuerdo y perdón en sobrevivientes de violencia política en Colombia.

El proyecto Memoria y Perdón estudia experiencias de víctimas de grupos paramilitares y guerrilleros en el norte del país. Los investigadores entrevistan a participantes, registran datos fisiológicos y analizan la actividad cerebral para comprender de qué manera el perdón modifica la carga emocional asociada con hechos traumáticos.

La beca MacArthur reconoció al colombiano Felipe De Brigard por su trabajo sobre memoria y violencia política - crédito macfound/YouTube
La beca MacArthur reconoció al colombiano Felipe De Brigard por su trabajo sobre memoria y violencia política - crédito macfound/YouTube

De Brigard indicó que destinará parte de los fondos a su Laboratorio de Imaginación y Cognición Modal y al Proyecto de Memoria y Perdón. En una entrevista publicada por la Universidad de Duke, afirmó que el aporte implica una responsabilidad porque reconoce tanto el trabajo previo como las posibilidades de sus futuras investigaciones.

El profesor cursó su pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, obtuvo una maestría en la Universidad de Tufts y completó su doctorado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill en 2011. Luego fue investigador posdoctoral en la Universidad de Harvard antes de incorporarse a Duke en 2013.

La lista también incluyó artistas y especialistas en nanotecnología

Una de las seleccionadas fue Kate Spradley, antropóloga forense de la Universidad Estatal de Texas. Desde 2013 dirige Operation Identification, una iniciativa que reúne análisis de restos humanos, bases de datos de ADN y cooperación con organizaciones humanitarias para identificar a migrantes fallecidos en la frontera entre Texas y México.

El trabajo de su equipo apunta a localizar a personas que murieron durante el trayecto migratorio y cuyos cuerpos quedaron sin nombre en cementerios del sur de Estados Unidos.

Según la información difundida sobre su labor, Operation Identification logró identificaciones positivas de cerca de 300 personas y facilitó repatriaciones para sus familias.

Kate Spradley fue reconocida con la beca MacArthur - crédito macfound/YouTube
Kate Spradley fue reconocida con la beca MacArthur - crédito macfound/YouTube

La investigadora aún no definió un plan detallado para usar el dinero, aunque espera sostener el funcionamiento de la iniciativa y mejorar los mecanismos de identificación en condados rurales sin médico forense.

“Todos merecen dignidad en la muerte”, sostuvo Spradley en declaraciones recogidas por NPR. Su labor también impulsó cambios en la gestión de datos genéticos: el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos incorporó ADN de familias latinoamericanas en su base federal, un paso que facilitó las comparaciones necesarias para identificar restos hallados en la zona fronteriza.

La nómina de la Fundación MacArthur incorporó a la artista Christine Sun Kim, cuya obra aborda las experiencias de las personas sordas y distintas formas de percibir el sonido. También fue seleccionada Liangfang Zhang, bioingeniera de la Universidad de California en San Diego, dedicada al desarrollo de nanotecnologías para mejorar vacunas y sistemas de administración de medicamentos.

El pintor Vincent Valdez recibió la distinción por una obra centrada en experiencias de comunidades latinas en Estados Unidos.

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