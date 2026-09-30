Consejos para proteger su bolsillo ante los efectos que traería el fenómeno de El Niño en su economía

La disminución de lluvias alterará los ciclos de siembra de la agroindustria y la navegación fluvial de carga pesada - crédito Juan David Duque/Reuters

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Bancolombia lanzó una campaña de educación financiera y ambiental para que los hogares anticipen el impacto de un eventual fenómeno de El Niño sobre sus gastos de agua, energía y alimentos.

La iniciativa parte de las proyecciones de su equipo de investigaciones económicas, que advierte sobre presiones en la inflación y el sistema eléctrico si se intensifica la temporada seca entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

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La entidad planteó que la preparación debe comenzar antes de que se reflejen aumentos en las facturas de servicios públicos o en la canasta básica.

El mensaje central de la campaña apunta a que los hogares adopten hábitos de consumo responsable, revisen sus gastos y se anticipen a los efectos de la menor disponibilidad de agua.

Una de las principales recomendaciones para afrontar el fenómeno de El Niño es economizar el consumo de agua y energía eléctrica - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información divulgada por la entidad financiera, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) calcula una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno se presente entre octubre y diciembre de 2026.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa, por sus siglas en inglés) elevó esa estimación al 95%.

Ahorrar agua y energía puede reducir la presión sobre las facturas

Una de las principales recomendaciones hechas por Bancolombia es a reducir el consumo de agua para que el despilfarro del líquido no se vea reflejado en el recibo - VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El equipo de investigaciones de Bancolombia recomendó que las familias incorporen medidas preventivas para moderar el consumo de agua y electricidad. El objetivo es reducir el impacto que podría tener una sequía prolongada sobre el presupuesto mensual de los hogares.

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Entre las acciones que promueve la entidad figuran reparar fugas, evitar el uso innecesario de agua, desconectar aparatos que no estén en funcionamiento, utilizar equipos eficientes y moderar el consumo eléctrico en los horarios de mayor demanda.

La recomendación cobra relevancia por la alta dependencia de Colombia de la generación hidroeléctrica. Según el análisis, cerca del 82% de la electricidad del país proviene de fuentes hidráulicas en condiciones normales. Una reducción de las lluvias disminuye los aportes a los embalses y obliga a usar fuentes de generación con mayores costos.

El banco señaló que la energía solar representa el 8,1% de la matriz y registró un crecimiento de 55,8% en los últimos 12 meses frente a agosto del año anterior. A su vez, las plantas térmicas podrían aportar más de la mitad de la energía requerida durante momentos de alta demanda, si cuentan con los combustibles necesarios.

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El mayor riesgo para el bolsillo está en los alimentos y los servicios públicos

Las presiones en los precios mayoristas llevarían al Banco de la República a mantener las tasas de interés altas durante más tiempo - crédito VisualesIA/ScribNews

La preocupación no se limita al consumo de energía. Los análisis de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de la entidad estiman que un episodio intenso podría sumar entre 0,7 y 1,9 puntos porcentuales a la inflación anual.

El efecto se explicaría, sobre todo, por los precios de los alimentos y las tarifas reguladas. Las sequías, las altas temperaturas y los incendios pueden afectar cultivos, alterar los ciclos de siembra y cosecha y reducir la oferta de productos perecederos.

El informe citado por la entidad advierte que los alimentos frescos suelen reaccionar con rapidez ante los problemas de abastecimiento, mientras que los procesados pueden reflejar los aumentos con un rezago de hasta tres meses debido a la existencia de inventarios.

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Ante este escenario, la recomendación para los hogares es planificar las compras, reducir desperdicios, comparar precios y priorizar productos de temporada o con menor variación de costos. También se aconseja revisar periódicamente el presupuesto familiar para identificar gastos que puedan ajustarse si aumentan las facturas de servicios o los alimentos.

La demanda eléctrica es casi cuatro veces mayor que hace 35 años

XM reportó una diferencia de 4.401 GWh en los aportes hídricos a los embalses en comparación con el periodo 2015-2016 -c crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La necesidad de prevenir un escenario de tensión energética se da en un país que hoy consume cerca de cuatro veces más electricidad que hace tres décadas. A comienzos de los años 90, antes del apagón asociado a una fuerte sequía, la demanda anual era de 28.782 gigavatios hora. Actualmente, asciende a 107.037 gigavatios hora, de acuerdo con las cifras incluidas en el material.

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La mayor demanda incrementa la sensibilidad de la economía ante un descenso de los niveles de los embalses. El documento señala que el consumo eficiente puede aliviar la presión sobre el sistema y ayudar a preservar las reservas hídricas durante la temporada seca.

Alejandro Botero, vicepresidente corporativo de Bancolombia, afirmó que la campaña busca acercar información que permita tomar decisiones responsables frente a los riesgos climáticos. “Cuidar los recursos y adaptarnos a los desafíos climáticos protege el bienestar de las personas, la competitividad de las empresas y el desarrollo de los territorios”, sostuvo.