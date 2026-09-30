Juan Daniel Oviedo, tras ser precandidato presidencial y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, está buscando trabajo: “Oficialmente estoy ‘Open to work’”

Juan Daniel Oviedo podría tener en sus planes una eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá, en octubre de 2027 - crédito Colprensa

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Tras su experiencia como precandidato presidencial y fórmula de la exsenadora Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo sorprendió a sus seguidores al anunciar en la plataforma digital LinkedIn que busca trabajo como conferencista. El motivo: obtener recursos para pagar las cuotas de los créditos que dejó la campaña política en el primer semestre.

Oviedo participó en la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026, en la que quedó en el segundo lugar, y gracias a esos resultados en la contienda denominada como La Gran Consulta por Colombia, como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Sin embargo, tal parece que todavía no ha podido cubrir las obligaciones que derivó esta experiencia.

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A través de su perfil de LinkedIn, el exprecandidato presidencial Juan Daniel Oviedo está buscando un nuevo trabajo - crédito Juan Daniel Oviedo/LinkedIn

“Querida red, oficialmente estoy open to work (listo pa’ camellar)”, escribió Oviedo en su perfil, en el que además de poner su imagen con el tradicional logo verde, agradeció a su equipo y a quienes confiaron en su candidatura. También sostuvo que continuará “escuchando, estudiando y preparándome para encontrar nuevas formas de aportar”.

En su candidatura al primer cargo de la nación, el exdirector del Departamento Nacional de Estadística de Colombia (Dane) y exconcejal de Bogotá obtuvo más de 1,2 millones de votos y alcanzó el segundo lugar en la referida consulta de centro–derecha. El resultado lo posicionó como la sorpresa de esa jornada electoral que se llevó entonces.

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Oviedo está listo para dictar conferencias sobre Colombia, datos y minería

En su publicación, Oviedo ofreció compartir su experiencia en conferencias, eventos y otros espacios dirigidos a personas y organizaciones. Sus temas incluyen la actualidad y el futuro de Colombia, el uso de datos para adoptar mejores decisiones, el porvenir del sector minero-energético regional y las lecciones de su trayectoria personal.

Juan Daniel Oviedo sacó más de 1,2 millones de votos en la consulta de la centro-derecha el 8 de marzo, que definió a Paloma Valencia como candidata presidencial - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Así, Juan Daniel invitó a los interesados a escribirle por mensaje directo en LinkedIn. “Quiero poner mi conocimiento y experiencia al servicio de más personas y organizaciones”, expresó en su post, en el que está dispuesto a escuchar distintas ofertas para solventar sus compromisos, aunque no descartó una nueva campaña.

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Tras la primera vuelta presidencial, en la que fue aliado de Paloma Valencia, Oviedo tomó distancia de la decisión de la política de apoyar en la segunda vuelta al presidente Abelardo de la Espriella. Aunque la candidatura buscaba combinar la posición de derecha de la senadora con el perfil de centro del exconcejal, la unión no pegó.

Antes de esa contienda, el exfuncionario y excabildante distrital había sido candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2023, elección en la que ocupó el segundo lugar, en la que perdió ante Carlos Fernando Galán. Todavía no se ha establecido si aspirará nuevamente para llegar al Palacio Liévano, en la elección del 31 de octubre de 2027.

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En su trayectoria académica, se destaca el paso de Juan Daniel Oviedo por la dirección del Dane en el Gobierno de Iván Duque Márquez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Del Dane al Concejo de Bogotá

Oviedo es economista de la Universidad del Rosario y doctor en Economía de la Universidad de Toulouse. Entre 2018 y 2022 dirigió el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cargo desde el que ganó reconocimiento por su perfil técnico y por su cercanía con la población durante la pandemia del COVID-19.

Tras su paso por la entidad estadística, en la administración de Iván Duque Márquez, ejerció como concejal de Bogotá entre 2024 y 2025, gracias al Estatuto de la Oposición, al haber sido el segundo de la contienda a la alcaldía. Sin embargo, sus aspiraciones de llegar a la presidencia lo llevaron a renunciar a su curul, tras dos años en el cabildo.

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En sus capacitaciones, Oviedo también quiere poner en servicio de los interesados su historia de vida, de cómo salió de un barrio popular de Bogotá, en la localidad de Fontibón, a ocupar altos cargos públicos. “Y lo que he aprendido en el camino”, remarcó el exfuncionario, que ha sido crítico con la administración de De la Espriella.