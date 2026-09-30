Colombia

Juan Guilermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave en proceso contra Álvaro Uribe, fue hospitalizado de urgencia en Bogotá

Monsalve cumple una condena de 44 años en la cárcel La Picota por secuestro extorsivo. Fue miembro del grupo criminal Los Rastrojos y su relación con la finca Guacharacas, propiedad de la familia del expresidente, lo ubicó en uno de los procesos judiciales de mayor atención en Colombia

Juan Guillermo Monsalve - crédito @ElPensador75/X
Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que cumple una condena de 44 años en la cárcel La Picota, por secuestro extorsivo. Fue miembro del grupo criminal ‘Los Rastrojos’ y su vínculo con la finca ‘Guacharacas’, propiedad de la familia de Uribe Vélez - crédito @ElPensador75/X
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El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue trasladado este martes 29 de septiembre de 2026 a una clínica de Bogotá por una aparente afectación cardiovascular, según informó Caracol Radio. El traslado ocurrió a las 6:30 a. m. por disposición del médico de turno.

Monsalve cumple una condena de 44 años en la cárcel La Picota por secuestro extorsivo. Fue miembro del grupo criminal Los Rastrojos y su relación con la finca Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe Vélez, lo ubicó en uno de los procesos judiciales de mayor atención en Colombia.

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El exparamilitar permanece en el centro médico bajo valoración de los especialistas. Está recluido en La Picota desde 2008.

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