Juan Guilermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave en proceso contra Álvaro Uribe, fue hospitalizado de urgencia en Bogotá

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue trasladado este martes 29 de septiembre de 2026 a una clínica de Bogotá por una aparente afectación cardiovascular, según informó Caracol Radio. El traslado ocurrió a las 6:30 a. m. por disposición del médico de turno.
Monsalve cumple una condena de 44 años en la cárcel La Picota por secuestro extorsivo. Fue miembro del grupo criminal Los Rastrojos y su relación con la finca Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe Vélez, lo ubicó en uno de los procesos judiciales de mayor atención en Colombia.
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El exparamilitar permanece en el centro médico bajo valoración de los especialistas. Está recluido en La Picota desde 2008.
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