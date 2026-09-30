Martha Peralta acusó de persecusión a Abelardo de la Espriella tras perder su visa de Estados Unidos: “Cuáles son los argumentos”

Martha Peralta acusa persecusión de Abelardo de la Espriella tras perder su visa de Estados Unidos - crédito @marthaperaltae/Instagram/Reuters

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La senadora Martha Peralta atribuyó al presidente Abelardo de la Espriella la revocación de su visa para Estados Unidos y sostuvo que la medida forma parte de una persecución política que, según denunció, trascendió las fronteras de Colombia. La dirigente afirmó que la decisión migratoria fue presentada en el debate público como si equivaliera a una condena judicial, pese a que aseguró no haber sido juzgada en el proceso que cursa en su contra.

Peralta señaló en entrevista con Caracol Radio que conoció la noticia a través de medios de comunicación, aunque aseguró que el documento todavía figuraba como activo en la página de Migración. En efecto, dijo que ese registro le impedía conocer si la determinación ya fue formalizada y bajo qué argumentos se tomó.

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En su versión, la legisladora vinculó el episodio con advertencias que recibió durante la campaña electoral por su respaldo a Iván Cepeda. Afirmó que el equipo de campaña de la cabeza del movimiento político Defensores de la Patria había amenazado a un grupo de líderes regionales que acompañaban esa candidatura.

Consultada sobre las razones que podrían haber motivado la decisión estadounidense, Peralta pidió conocer los fundamentos oficiales. La senadora planteó: “Yo necesito saber como cualquier ciudadano cuáles son los argumentos, cuáles son los hechos que conllevaron al gobierno de Estados Unidos a incluirme o a suspenderme la visa”.

Peralta cuestionó que la visa sea tratada como una condena judicial

Peralta cuestionó que la visa sea tratada como una condena judicial - crédito Martha Peralta/Facebook

Martha Peralta sostuvo que la pérdida de una visa es una decisión migratoria unilateral y no una sanción penal. Durante su intervención sobre el alcance del documento, afirmó: “Una visa es un documento político migratorio. El que me hayan quitado una visa lo han querido narrar aquí en Colombia como si eso fuera una condena judicial”.

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La senadora rechazó que la investigacion que avanza en su contra sea utilizada para declarar su responsabilidad ante la opinión pública. “No habría ninguna argumentación para ello. Estoy siendo investigada y no he sido juzgada, pero prácticamente ustedes públicamente, en muchos medios de comunicación, ya me declararon culpable ante la opinión”, sostuvo.

La senadora vinculó el episodio con advertencias que recibió durante la campaña electoral por su respaldo a Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

Peralta dijo que no considera prioritario recuperar el permiso migratorio porque viaja poco a Estados Unidos, pero diferenció esa postura de su preocupación por el efecto político de la medida.

Al explicar esa distinción, señaló: “Me tiene sin importancia que Estados Unidos me quite la visa, porque finalmente es un documento, una decisión unilateral de ellos. Pero sí me interesa que el relacionamiento, que las circunstancias políticas que tenga allá cualquier, sobre todo el sector demócrata que está allá, pues pueda instaurarse en Estados Unidos una narrativa como me lo hicieron aquí en Colombia, como lo han instaurado aquí en mi país”.

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La senadora denunció una campaña para afectar su buen nombre

Peralta atribuyó la situación a una persecución que, de acuerdo con su denuncia, comenzó en Colombia y ahora tendría un componente internacional - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La dirigente indígena afirmó que el centro de su reclamo no es el documento migratorio, sino la posible instalación de una versión sobre ella en el exterior. Al referirse a las repercusiones que atribuye a la decisión, declaró: “No voy a permitir que se imponga el relato y las narrativas con las que aquí me han juzgado públicamente, incluso antes de que salga cualquier decisión judicial”.

También cuestionó que se la vincule con acciones contra la democracia. “¿Cómo voy a socavar la democracia yo, una dirigente indígena, una mujer política que logró su curul a punta de votos?”, expresó.

Peralta atribuyó la situación a una persecución que, de acuerdo con su denuncia, comenzó en Colombia y ahora tendría un componente internacional. “Ahí se configura una persecución política que he venido viviendo en mi país y que ahora se traduce en el socio que tiene el presidente actual, Abelardo de la Espriella: el gobierno de Trump”, afirmó.

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