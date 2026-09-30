Caso Ungrd: Luis Carlos Barreto seguirá como testigo principal de la Fiscalía tras prórroga del principio de oportunidad por un año más

La Fiscalía sostiene que el exfuncionario tuvo participación en las gestiones que permitieron modificar un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo - crédito X

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La jueza sexta de control de garantías de Bogotá avaló la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación para prorrogar durante un año más el principio de oportunidad concedido a Luis Carlos Barreto Gantiva, ex subdirector de Conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien permanece vinculado al proceso por el entramado de corrupción investigado en esa entidad.

La determinación fue adoptada el martes 29 de septiembre de 2026 luego de que el fiscal David Giraldo Tabares sustentara la necesidad de mantener vigente el beneficio jurídico. De acuerdo con la Fiscalía, la colaboración de Barreto permitió avanzar en las investigaciones contra otros funcionarios y particulares vinculados al caso, por lo que continuará actuando como testigo dentro del proceso.

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El exfuncionario está relacionado con la investigación que involucra a Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, y César Augusto Manrique Soacha, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Función Pública durante el gobierno de Gustavo Petro.

La tesis presentada por el ente acusador señala que Barreto tuvo participación en la gestión de recursos provenientes de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la Fiscalía, en ese proceso se produjo el traslado de $101.584 millones hacia la Ungrd, recursos que posteriormente estarían relacionados con contratos investigados por las autoridades.

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La colaboración de Barreto en la investigación

Según la Fiscalía, el compromiso de Barreto incluye rendir testimonio contra otros implicados y entregar información sobre nuevos episodios que no estaban previamente en conocimiento de las autoridades - crédito Visuales IA

Según la información expuesta por la Fiscalía ante la juez, Barreto habría participado en gestiones relacionadas con la modificación de los recursos contemplados inicialmente en un convenio entre la ANT y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El ente acusador sostiene que su intervención consistió, junto con César Manrique, en facilitar un encuentro entre Gerardo Vega, quien entonces estaba al frente de la Agencia Nacional de Tierras, y Olmedo López. El propósito de esa reunión habría sido modificar el monto de los recursos previstos en el convenio.

La Fiscalía afirmó que mediante esa gestión se redujeron cerca de $100.000 millones del convenio y la diferencia fue trasladada a favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, recursos que posteriormente quedaron relacionados con procesos de contratación bajo investigación.

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La prórroga del principio de oportunidad fue respaldada durante la audiencia por las entidades que intervienen en el proceso, mientras que un representante de una comunidad de La Guajira reconocida como víctima presentó reparos frente a las actuaciones adelantadas por la Fiscalía - crédito Ungrd

De acuerdo con la acusación, la participación atribuida a Barreto y Manrique estaría relacionada con el direccionamiento de la contratación que se realizaría con esos recursos. En ese contexto, el testimonio del exsubdirector fue incorporado por la Fiscalía como parte de las actuaciones encaminadas a establecer las responsabilidades de otros involucrados.

Barreto entregó ante las autoridades detalles sobre algunas de las reuniones que se habrían realizado después de la destinación de los recursos. En una de sus declaraciones, explicó: “Ya una vez destinados los recursos, nosotros tuvimos unas reuniones con el doctor César Manrique, el señor Edgar Riveros. Las reuniones, las cuales se realizaron con el propósito de dar una estructura para poder desarrollar unos contratos que previamente fueron negociados entre el doctor César Manrique y por Olmedo López. A mí me informó de eso el señor Sneyder Pinilla y para eso nos reunimos la primera vez en el Departamento Administrativo de Función Pública”.

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La Fiscalía manifestó durante la audiencia que la colaboración del exfuncionario ha contribuido a la judicialización de diferentes personas investigadas dentro de la estructura que el ente acusador atribuye a las irregularidades ocurridas en la Ungrd.

La Fiscalía continuará con las actuaciones investigativas y judiciales frente a los demás involucrados por el escándalo de corrupción en la Ungrd - crédito Luisa González/REUTERS

La Fiscalía deberá continuar con las actuaciones correspondientes frente a los demás procesados y señalados, mientras los testimonios y elementos aportados por Barreto permanecen dentro del conjunto de información utilizado para avanzar en la investigación del caso de corrupción relacionado con la Ungrd.