Colombia

Caso Miguel Quintero: defensa de Sebastián Ortega cuestionó solicitud de medida de aseguramiento y puso en duda las pruebas al señalar que son “limitadas”

Durante la audiencia, la defensa cuestionó varios elementos presentados por la Fiscalía y el apoderado de víctimas, entre ellos un número telefónico que, según afirmó, no pertenece ni es utilizado por su representado

El abogado señaló que, de las 47 pruebas presentadas por el apoderado de víctimas, solo dos mencionan a Sebastián Ortega y lo hacen, según su planteamiento, de manera vaga - crédito X e Imagen ilustrativa Infobae
El abogado señaló que, de las 47 pruebas presentadas por el apoderado de víctimas, solo dos mencionan a Sebastián Ortega y lo hacen, según su planteamiento, de manera vaga - crédito X e Imagen ilustrativa Infobae
Guardar

El juez 27 penal municipal de Medellín suspendió el martes 29 de septiembre de 2026 la diligencia en la que se analiza la situación jurídica de Miguel Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán, investigados por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La diligencia comenzó a las 2:25 p. m. y permitió continuar el debate que había sido suspendido el lunes 28 de septiembre. Durante la jornada, el abogado de Ortega Urán intervino para solicitar que no se impusiera una medida de aseguramiento contra su representado y expuso reparos frente a algunos de los elementos presentados durante la audiencia.

PUBLICIDAD

La defensa sostuvo que parte de la información llevada al debate no tendría la solidez suficiente para establecer una inferencia razonable de participación de Ortega en las conductas investigadas.

Según el planteamiento del abogado, de las 47 pruebas presentadas por el apoderado de víctimas, únicamente dos hacen referencia a su representado y lo hacen, según indicó, de manera vaga. En ese sentido, el abogado señaló que los elementos relacionados directamente con Ortega son limitados frente al conjunto de pruebas presentado durante la diligencia.

La defensa insistió en que una eventual restricción de la libertad debe sustentarse en elementos materiales probatorios concretos, verificables y vinculados directamente con la persona imputada.

PUBLICIDAD

La referencia al grupo de WhatsApp “Amigos”

El abogado pidió que la situación de su representado fuera analizada de manera individual y con base en elementos materiales probatorios concretos y verificables - crédito captura de pantalla/Rama Judicial
El abogado pidió que la situación de su representado fuera analizada de manera individual y con base en elementos materiales probatorios concretos y verificables - crédito captura de pantalla/Rama Judicial

Uno de los asuntos planteados por la defensa estuvo relacionado con un número telefónico que habría sido asociado con un grupo de WhatsApp denominado “Amigos”, donde se habrían constatado las maniobras para apropiarse del dinero. De acuerdo con lo expuesto por el abogado, ese número no pertenece ni es utilizado por Sebastián Ortega.

La defensa cuestionó, por ese motivo, que dicha referencia pudiera ser utilizada como uno de los elementos para establecer una inferencia en contra de su representado. El abogado sostuvo que, antes de atribuir una comunicación o una pertenencia a una persona, debe existir un vínculo verificable entre el número telefónico y el imputado.

A partir de ese planteamiento, solicitó que los elementos presentados fueran examinados de manera individual y teniendo en cuenta su relación concreta con el procesado.

Otro de los puntos abordados durante la intervención estuvo relacionado con los presupuestos constitucionales y legales que deben analizarse para determinar la procedencia de una medida de aseguramiento. En particular, la defensa hizo referencia al eventual peligro para la comunidad, para las víctimas y al riesgo de obstrucción de la justicia.

El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega, mientras que el apoderado de víctimas sí pidió esa medida para él y para Miguel Quintero - crédito Colprensa

En ese contexto, el abogado señaló que Ortega Urán no registra antecedentes penales. Según su exposición, esta circunstancia debe ser tenida en cuenta dentro del análisis individualizado sobre la necesidad de restringir su libertad y no puede ser separada de los demás elementos que debe valorar el juez.

La defensa también manifestó reparos frente a la intervención del abogado que representa a las víctimas. Según explicó, durante la audiencia se habría intentado incorporar al debate una situación de carácter personal relacionada con una discusión o conflicto de pareja para vincularla con determinadas conductas.

El abogado de Ortega sostuvo que esos hechos no han sido demostrados ni documentados dentro del proceso en los términos requeridos para utilizarlos como sustento de una medida restrictiva de la libertad. La defensa pidió que el análisis judicial se concentre en los elementos que tengan relación directa con los hechos investigados y con la conducta atribuida a su representado.

Fiscalía y víctimas pidieron negar la exclusión de pruebas

El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn
La Fiscalía señala que Miguel Quintero, Sebastián Ortega y un exfuncionario del Área Metropolitana se habrían apropiado de $2.481 millones provenientes de presuntas coimas - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

La discusión sobre los elementos de prueba se produjo en una audiencia en la que también intervino la defensa de Miguel Quintero Calle. En la diligencia, su abogado cuestionó el manejo de información por parte de la Fiscalía y solicitó la exclusión de determinadas pruebas.

Después de las intervenciones de las defensas, participaron la Fiscalía, el apoderado de víctimas y el Ministerio Público frente a la solicitud de exclusión. Las tres partes pidieron al juez negar la petición formulada por la defensa de Quintero.

Tras escuchar los argumentos, el juez 27 penal municipal de Medellín decidió suspender la diligencia para revisar los elementos entregados por las partes. El despacho indicó que necesita tiempo para estudiar los planteamientos de las defensas antes de adoptar una decisión.

La audiencia se reanudará el viernes 2 de octubre a las 2:00 p. m. En esa jornada, el juez deberá pronunciarse sobre la solicitud de medida de aseguramiento y resolver la petición relacionada con la exclusión de pruebas presentada por la defensa de Miguel Quintero.

En el caso de Quintero, la Fiscalía solicitó detención en establecimiento carcelario. El apoderado de víctimas, que representa al Área Metropolitana, pidió esa medida tanto para Quintero como para Ortega. La Fiscalía, por su parte, no solicitó medida de aseguramiento contra este último.

El recaudo tributario ha sido uno de los dolores de cabeza para el Gobierno Petro y por eso se tuvo que hacer varios recortes en el PGN - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
A Sebastián Ortega se le atribuye dentro de la investigación un supuesto beneficio de $133,3 millones - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La investigación está relacionada con contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2022, por un valor de $17.656 millones. De acuerdo con la información expuesta en la audiencia, la Fiscalía señala que Miguel Quintero, Sebastián Ortega y el entonces subdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, Álvaro Villada, se habrían apropiado de $2.481 millones provenientes de presuntas coimas.

A Ortega Urán se le atribuye, dentro de los señalamientos expuestos en el proceso, un beneficio de $133,3 millones. Tanto Quintero como Ortega enfrentan señalamientos por interés indebido en contratos y peculado por apropiación agravada.

En el proceso también aparecen la exasesora jurídica Vanesa Álvarez, investigada por presunto interés indebido en la celebración de contratos, así como el exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio y el exgerente de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Cadavid. En total, el proceso involucra a once personas.

Temas Relacionados

Sebastián Ortega UránMedida de aseguramientoPeculado por apropiaciónInterés indebido de contratosMiguel Quintero CalleÁrea Metropolitana del Valle de AburráColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alertan por crisis de salud en la cárcel Villahermosa de Cali tras demoras en remisiones médicas

La Personería Distrital identificó retrasos en traslados hacia centros asistenciales de mayor complejidad luego de las afectaciones que dejó el sismo del 10 de agosto sobre la red hospitalaria local

Alertan por crisis de salud en la cárcel Villahermosa de Cali tras demoras en remisiones médicas

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado como titular

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresó al estadio Atanasio Girardot, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado como titular

Perro callejero sorprendió a los usuarios de un cajero en Cundinamarca: “Haga su retiro, déjelo refrescar”

Un ciudadano registró al animal recostado, descansando del intenso calor en un rincón de la instalación ubicada en Ricaurte, donde permaneció tranquilo mientras otras personas usaban el servicio bancario

Perro callejero sorprendió a los usuarios de un cajero en Cundinamarca: “Haga su retiro, déjelo refrescar”

Ministerio de Transporte alertó por reclamaciones que superan los $100 billones: “Podríamos quebrar la nación aún más de lo que está”

La ministra Elsa Noguera detalló que la cartera tiene sentencias por $8 billones, procesos en tribunales por $16 billones y reclamaciones por otros $81 billones

Ministerio de Transporte alertó por reclamaciones que superan los $100 billones: “Podríamos quebrar la nación aún más de lo que está”

Rescataron a Pato, el perro pomerania que fue robado en Suba, Bogotá, en medio de un intento de atraco: volvió con su familia tras ocho días

La mascota de siete meses fue localizada en el sector de Rincón el 29 de septiembre y regresó con sus propietarios, tras ocho días de búsqueda en la localidad

Rescataron a Pato, el perro pomerania que fue robado en Suba, Bogotá, en medio de un intento de atraco: volvió con su familia tras ocho días
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Sara Corrales renovó su closet y sorprendió a sus seguidores con el lujoso espacio: reveló su mejor tip de organización

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Yina Calderón fue confirmada en ‘Juego de villanos’ de Telemundo; estos son otros famosos que estarán en el ‘reality’

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado como titular

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado como titular

Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”

Stiven ‘Tití’ Rodríguez, delantero del Deportivo Cali, habló de cuando trabajaba como payaso antes de consolidarse como futbolista profesional