La historia de Sergei Vagin, el ciudadano ruso acusado de espionaje, vandalismo y lavado de activos en Colombia que recibe dinero del gobierno de Putin para su defensa

El ciudadano ruso Sergei Vagin impugna su deportación en Colombia, luego de ser acusado por espionaje a favor de Rusia en territorio nacional - crédito agencias de prensa

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El ciudadano ruso Sergei Vagin permanecerá en Colombia pese a la orden de deportación en firme que pesa sobre él. En una entrevista con Caracol Radio, afirmó que la decisión migratoria se apoyó en información errónea y que buscará revisar el expediente con la Defensoría del Pueblo.

La Unidad Investigativa del medio de comunicación informó que la expulsión no se ha ejecutado. Según esa versión, Migración Colombia ordenó su salida porque Vagin ingresó al país en 2016 con permiso de turista y no renovó ni regularizó su situación migratoria.

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Vagin sostuvo que la resolución se tramitó cuando estaba bajo detención preventiva y que el expediente contiene datos que no le corresponden. “Necesitaban de cualquier forma culparme de algo y yo tengo orden de deportación”, dijo el extranjero en la conversación.

El ciudadano ruso Sergei Vagin permanecerá en Colombia pese a la orden de deportación en firme que pesa sobre él. Afirmó que la decisión migratoria se apoyó en información errónea y que buscará revisar el expediente con la Defensoría del Pueblo - crédito redes sociale

También aseguró que en los documentos figura un correo electrónico y una dirección que nunca utilizó. “Esta resolución de deportación hicieron en el momento cuando yo estuve bajo arresto preventivo”, agregó ante la emisora.

El caso migratorio ocurre mientras Vagin enfrenta un proceso por un presunto caso de apuestas en línea que involucra $1.500 millones, en el cual acepto responsabilidad. Además, el medio reveló que la Unidad Investigativa indicó que la Fiscalía no investigó durante cuatro años las acusaciones que lo relacionaban con espionaje en favor de Rusia, financiación de vandalismo en el Paro Nacional de 2021 y presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Vagin rechazó esos señalamientos. Negó haber financiado las protestas y sostuvo que los videos que grabó durante las movilizaciones estaban disponibles públicamente en su cuenta de Instagram.

“No hay ninguna prueba, no está, por favor, interpretaron como querían, como quiso interpretar el gobierno colombiano de Duque”, afirmó. El ciudadano ruso negó que esas imágenes hayan sido enviadas a la inteligencia rusa, al Kremlin o al presidente Vladimir Putin.

También defendió su vínculo con Pravfond, fundación adscrita al Gobierno ruso que, según la investigación periodística, le ha girado más de 40 millones de pesos en Colombia.

La publicación señaló que la Unión Europea sancionó a esa organización por propaganda favorable al régimen ruso y que prestó asistencia a personas como Viktor Bout, condenado en Estados Unidos por tráfico de armas.

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Vagin desestimó que esa relación refuerce las sospechas de espionaje. “Esta es una fundación gubernamental, esto no significa que toca mezclar aceite con agua”.

El ruso afirmó que Pravfond brinda apoyo a ciudadanos de su país que enfrentan procesos penales fuera de Rusia. “Ellos están ayudando a todos los ciudadanos rusos afuera de Rusia, si tienen algún caso penal, por ejemplo”, concluyó.