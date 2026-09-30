Colombia

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella por contactos con el FMI para un posible préstamo: “No es necesario”

A través de su cuenta de X, el expresidente sostuvo que Colombia no requiere aumentar su endeudamiento externo para corregir el desequilibrio de las cuentas públicas y propuso que el ajuste recaiga en mayores impuestos a los sectores de ingresos más altos

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
El expresidente Gustavo Petro insistió en que al país no se le puede "endeudar" con préstamos ante el FMI, sino deben tomarse correctivos internos, enfocados a "los más ricos" - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
Guardar

El expresidente de la República Gustavo Petro cuestionó en la mañana del miércoles 30 de septiembre que el gobierno de Abelardo de la Espriella busque un préstamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), que buscaría, según el Ejecutivo, responder a una crisis fiscal y recuperar la confianza de los mercados extranjeros en esta nueva etapa.

En su perfil de X, Petro sostuvo que Colombia no requiere nuevo endeudamiento externo para corregir sus cuentas fiscales e, incluso, se atrevió a presentar una alternativa combina una mayor carga tributaria sobre las rentas más altas, tasas de interés más bajas y la eliminación del déficit asociado a los combustibles.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro cuestionó intención de Abelardo de la Espriella de sacar préstamos ante el FMI
Con este mensaje en su perfil de X, el expresidente Gustavo Petro cuestionó intención de Abelardo de la Espriella de sacar préstamos ante el FMI (- crédito @petrogustavo)

La propuesta de Petro frente al déficit fiscal en Colombia

En su mensaje, el exmandatario dejó plasmada su postura. “Lo que está diciendo el FMI es que no es necesario un préstamo del FMI para reducir el déficit fiscal, en mi opinión solo se necesita reducir el déficit fiscal con más impuestos a los más ricos y bajar la tasa de interés del Banco de la República y no aumentar el déficit gasolinero”, dijo.

La discusión sobre las gestiones al FMI ocurren después de que Nigel Clarke, subdirector gerente de la entidad, concluyó en una visita a Colombia entre el 25 y el 28 de septiembre, que Colombia tiene capacidad de resistencia de la economía colombiana y la solidez de sus instituciones ante un escenario internacional de elevada incertidumbre.

PUBLICIDAD

El subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke; el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda; Miguel Gómez, se reunieron para analizar posibilidades de crédito para Colombia - crédito @NigelClarkeJa/X
El subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke; el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda; Miguel Gómez, se reunieron para analizar posibilidades de crédito para Colombia - crédito @NigelClarkeJa/X

Según el Ministerio de Hacienda, el desequilibrio entre los ingresos estatales y el gasto público corriente dejó un déficit cercano al 6,4% del PIB; por ello, para la administración de De la Espriella, el respaldo técnico y financiero de organismos multilaterales resulta necesario para estabilizar las finanzas públicas.

En contraste, Petro ha salido en defensa de la soberanía económica y de su rechazo a los ajustes fiscales vinculados con el endeudamiento ante organismos financieros internacionales, pues considera que esos créditos condicionan las decisiones nacionales a través de una serie de exigencias macroeconómicas definidas fuera del país.

Entre las medidas que el expresidente ha rechazado se destaca figuras como la congelación de nóminas públicas y, según él, privatizaciones, recortes de subsidios y reformas tributarias de base amplia, como una eventual suba del IVA; pues para el expresidente estas políticas pueden afectar los ingresos de los ciudadanos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo resaltó el papel del FMI en el análisis de los desafíos fiscales y la estabilidad macroeconómica de Colombia. - crédito REUTERS y Colprensa
El vicepresidente José Manuel Restrepo resaltó el papel del FMI en el análisis de los desafíos fiscales y la estabilidad macroeconómica de Colombia. - crédito REUTERS y Colprensa

Además de perjudicar, en su análisis, el empleo y la salud pública, mientras benefician a grandes banqueros y élites financieras. En respuesta, planteó entonces aumentos del salario mínimo por encima de la inflación para sostener el consumo interno; y la reducción de las tasas de interés del Banco de la República, con el objetivo de reactivar la inversión.

El antecedente de la Línea de Crédito Flexible ante el FMI

Durante su gobierno, entre 2022 y 2026, Petro enfocó parte de su política financiera en cancelar la Línea de Crédito Flexible, conocida como LCF, que el expresidente Iván Duque había adquirido en 2020 para atender la pandemia de COVID-19, y que en su momento estableció un compromiso de USD 5.400 millones para atender la emergencia.

Según el expresidente, se encargó de pagar las deudas de su antecesor y, una vez cumplido el compromiso, afirmó que Colombia se había “sacudido” del control del organismo y había recuperado autonomía financiera. Esto dista de la postura que ha adoptado su sucesor, De la Espriella, que ya establecieron acercamientos con el FMI.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca alternativas para atender el deterioro de las finanzas públicas y las obligaciones del Estado - crédito Luisa González/REUTERS
El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca alternativas para atender el deterioro de las finanzas públicas y las obligaciones del Estado - crédito Luisa González/REUTERS

“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo. Por lo anterior, he dado instrucciones claras al señor Ministro de Hacienda y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, dijo el presidente en su alocución del 27 de septiembre.

“He dado esa instrucción para buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos y responsables que nos antecedieron”, agregó el jefe de Estado en lo que sería una mención a Petro: que desde la oposición sostuvo que el ajuste debe recaer sobre los sectores de mayores ingresos y no en nuevos créditos ni en recortes del gasto social.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFondo Monetario InternacionalAbelardo de la EspriellaDéficit fiscal ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” jugará ante el “Tiburón”, vigente campeón del fútbol colombiano, en el duelo que también contará con la presencia de Luis Fernando Muriel como gran figura

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Abelardo de la Espriella aseguró que firmó 105 extradiciones en 53 días como presidente de Colombia: “El número seguirá creciendo”

El jefe de Estado anticipó que las órdenes de entrega a autoridades extranjeras aumentarán, según un mensaje difundido en su cuenta de X

Abelardo de la Espriella aseguró que firmó 105 extradiciones en 53 días como presidente de Colombia: “El número seguirá creciendo”

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia a Millonarios tras el empate ante el DIM y señaló a Danovis Banguero: “¡Pilas!”

El experimentado comentarista deportivo analizó en detalle el empate (2-2) en el césped del Atanasio Girardot, en el regreso oficial al fútbol colombiano del veterano Juan Guillermo Cuadrado; en aparición que se dio con la camiseta del club capitalino

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia a Millonarios tras el empate ante el DIM y señaló a Danovis Banguero: “¡Pilas!”

La historia de Sergei Vagin, el ciudadano ruso acusado de espionaje, vandalismo y lavado de activos en Colombia que recibe dinero del gobierno de Putin para su defensa

A Sergei Vagin lo relacionaban con espionaje en favor de Rusia, financiación de vandalismo en el Paro Nacional de 2021 y presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)

La historia de Sergei Vagin, el ciudadano ruso acusado de espionaje, vandalismo y lavado de activos en Colombia que recibe dinero del gobierno de Putin para su defensa

Se pronunció jardín infantil en el que habrían amarrado a un niño como castigo en Cali: “Una versión descontextualizada”

El equipo jurídico del Centro de Estimulación Mulsensorial S.A.S - CEM requirió a la denunciante una rectificación pública y que suspenda nuevas publicaciones sobre el episodio, además de defender sus métodos de enseñanza

Se pronunció jardín infantil en el que habrían amarrado a un niño como castigo en Cali: “Una versión descontextualizada”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

BTS prepara su histórico debut en Colombia: este sería el ‘setlist’ que cantará la agrupación el 2 y 3 de octubre

BTS prepara su histórico debut en Colombia: este sería el ‘setlist’ que cantará la agrupación el 2 y 3 de octubre

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron sobre la relación en ‘MasterChef Celebrity’ que desató rumores de un romance: “Cinco años y tres meses”

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Una colombiana competirá por el título mundial de animación infantil en Cannes: esta es su historia

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Deportes

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia a Millonarios tras el empate ante el DIM y señaló a Danovis Banguero: “¡Pilas!”

Alberto Gamero se refirió al debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios: “Me gustó, pero estoy triste por el recibimiento”

Atacaron con piedras y palos el bus del Real Cartagena en vía de Barranquilla: varios jugadores resultaron afectados

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y la hinchada del Independiente Medellín le envió un fuerte mensaje con un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot: “Hoy nos visita Judas, el traidor”