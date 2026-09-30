Se pronunció jardín infantil en el que habrían amarrado a un niño como castigo en Cali: “Una versión descontextualizada”

Katerine Trujillo Herrera afirmó que presenció presuntas medidas de contención tras un episodio con comida y difundió un video en el que el menor aparece casi inmovilizado dentro de un centro de atención - crédito Katerine Trujillo/Instagram

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Pocas horas después de que se viralizara una denuncia de la psicóloga clínica Katerine Trujillo sobre el presunto maltrato que estaría sufriendo un menor de cinco años en Cali que fue sujetado a una silla por cometer una travesura durante la hora de alimentación, la institución se pronunció sobre los hechos.

A través de un comunicado, el Centro de Estimulación Mulsensorial S.A.S - CEM, señaló que, pese a que el video fue grabado al interior de sus instalaciones educativas, los hechos se habrían sacado de contexto.

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En la imágenes se observa al menor explicando la razón del porqué estaría casi inmovilizado en una silla. “¿Y tú por qué estás acá sentadito? - Porque me pasó... porque rompí el platico y regué la comida”, se oye en el material audiovisual.

Sin embargo, la institución educativa señaló que la denuncia no correspondería a la verdad de lo ocurrido con el pequeño de cinco años que, entre otras, se observa sin sus zapatos y con lo que sería un chaleco sujeto a una silla de plástico.

El Centro de Estimulación Multisensorial sostuvo que las imágenes difundidas presentan una versión parcial y fuera de contexto - crédito Instagram

“El Centro rechaza de manera expresa las afirmaciones, interpretaciones y conclusiones difundidas en los videos y publicaciones relacionadas con este caso, por considerar que presentan una versión parcial, descontextualizada y ajena al verdadero alcance de las intervenciones realizadas dentro del proceso de atención”, comentó el CEM.

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Asimismo, el jardín infantil rechazó los mensajes que ha recibido tras la denuncia, asegurando que se ha afectado su buen nombre sin que se haya aplicado una correcta verificación de los hechos por parte de la denunciante o un hallazgo contundente por parte de las autoridades competente.

“También rechazamos que fragmentos aislados de una situación asistencial sean presentados públicamente como si, por si solos, permitieran determinar la existencia de maltrato, castigo, abuso 0 cualquier otra práctica irregular. Ese tipo de conclusiones requieren contexto, evaluación técnica, conocimiento del proceso particular del menor, revisión de protocolos y, sobre todo, la intervención de las autoridades competentes”, señaló el plantel.

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El centro multisensorial señaló que ya ha iniciado acciones legales para determinar lo ocurrido con el pequeño de cinco años, además de solicitar a la psicóloga Katerine Trujillo retirar el material de sus cuentas y evitar nuevas referencias sobre lo ocurrido al interior del plantel.

El equipo jurídico del jardín infantil exigió a la denunciante retirar el material de sus redes sociales y realizar una rectificación pública - crédito Instagram

“Se ha requerido a la profesional responsable de la publicación para que retire el contenido difundido, se abstenga de continuar reproduciendo o divulgando material relacionado con el menor y proceda a efectuar una rectificación pública respecto de las afirmaciones realizadas”, indicó el equipo jurídico del centro.

Aunque aseguró que estará dispuesta a responder ante las autoridades competentes durante la investigación que adelantan, la institución pidió que se maneje con absoluta reserva y se eviten nuevos pronunciamientos sobre el episodio que involucró un presunto caso de maltrato infantil.

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“dejando claro que la libertad de expresión y el derecho a denunciar no pueden ejercerse desconociendo los derechos de los niños, la intimidad, la honra, el buen nombre ni las reglas de confidencialidad propias del ejercicio profesional”, comentó el CEM.

Por su parte, la institución no desmintió que el menor hubierse sido atado a una silla, pero sí pidió que no se tomen conclusiones sobre sus métodos de enseñanza y regulación sin contar con la información clínica de los menores que tienen a su cargo.

La institución pidió a la comunidad evitar la difusión del material audiovisual para proteger los derechos e intimidad del menor - crédito Instagram

“Por ello, las intervenciones relacionadas con regulación emocional, manejo conductual, acompañamiento terapéutico o procesos de estimulación no pueden evaluarse adecuadamente a través de una publicación aislada en redes sociales. Su valoración requiere conocimiento técnico, seguimiento profesional y revisión integral de las circunstancias de cada caso”, concluyó el

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Finalmente, señaló que la misión del centro de enseñanza es la de velar por la protección y bienestar de todos los menores que asisten, además de solicitar a la comunidad no difundir las imágenes y esperar a que las autoridades determinen si existió verdaderametne un caso de maltrato infantil.

“Confiamos en que sean las autoridades competentes, dentro del debido proceso y con acceso a la totalidad de las pruebas, quienes permitan esclarecer de manera objetiva lo sucedido. La protección de los niños, la verdad y el respeto por el debido proceso deben estar por encima de cualquier exposición mediática”, concluyó el Centro de Estimulación Mulsensorial S.A.S - CEM en su comunicado.

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