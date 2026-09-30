Abelardo de la Espriella aseguró que firmó 105 extradiciones en 53 días como presidente de Colombia: “El número seguirá creciendo”

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó las extradiciones a través de su cuenta oficial de X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que ha firmado 105 extradiciones en 53 días de gobierno y aseguró que la cifra aumentará durante su administración.

El anuncio fue hecho a través de su cuenta oficial de X, junto con un video sobre órdenes de entrega a autoridades extranjeras.

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“¡105 extradiciones en 53 días!”, escribió el mandatario. En el mensaje sostuvo: “El número seguirá creciendo porque en la Era del Tigre no hay contemplación para quienes han ‘herido’ y atacado a nuestros hermanos”.

Abelardo de la Espriella afirmó que ha firmado 105 extradiciones en 53 días de gobierno - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella aseguró en su publicación que están sacando del país a los “delincuentes de alta peligrosidad” a través de los mecanismos de cooperación internacional.

“Estamos sacando de nuestro país a delincuentes de alta peligrosidad, con en uso de los mecanismos de cooperación internacional”, puntu8alizó.

En la grabación, De la Espriella presentó las extradiciones como una medida para sacar de Colombia a personas requeridas por otros países.

“Volvemos con una de las secciones más queridas por el pueblo colombiano: la firma de extradiciones para sacar del país a delincuentes de alta peligrosidad”, dijo.

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Durante la conversación, el presidente consultó por el número de decisiones previstas. Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, respondió: “Señor presidente, hoy firmará 10 extradiciones”.

De la Espriella preguntó después por el acumulado de órdenes firmadas durante su gestión. Barreto contestó: “Lleva 105, señor presidente”.

Abelardo de la Espriella presentó las extradiciones como una medida para sacar de Colombia a personas requeridas por otros países - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mandatario señaló inicialmente que ese total correspondía a 50 días de gobierno. El secretario jurídico lo corrigió: “53 días, señor presidente”.

Últimas extradiciones

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó las resoluciones que autorizan las extradiciones de Allende Perilla Sandoval, conocido como alias Allende, y Larry Changa. La medida afecta al jefe de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y al dirigente del Tren de Aragua, requerido por la justicia chilena.

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Para Allende, la autorización contempla su entrega a Estados Unidos por cargos ante la Corte Distrital del Distrito Este de Texas. La acusación, fechada el 26 de junio de 2024, lo relaciona con fabricación, distribución e importación de cocaína, además de asociación para cometer delitos vinculados al presunto narcotráfico global.

Abelardo de la Espriella firmó las extradiciones de ‘Allende’ y ‘Larry Changa’ peligrosos cabecillas de disidencias de las Farc y del Tren de Aragua - crédito Polícia Nacional/Reuters

Según la resolución, el primer cargo alude a la fabricación y distribución de cocaína con conocimiento de que la sustancia sería enviada ilegalmente a Estados Unidos. El segundo describe una asociación destinada a importar, producir y comercializar el estupefaciente. La decisión cita la Ley 906 de 2004 y el concepto favorable de la Corte Suprema.

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La orden también ratifica la extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez, identificado además como Víctor Miguel Moreno Álvarez y alias Larry Changa. El texto confirma la Resolución Ejecutiva 245 del 17 de junio de 2026, que concedió su entrega a Chile tras una solicitud judicial presentada por autoridades chilenas competentes.

La resolución exige que Allende comparezca en el proceso identificado con el número 4:24CR-142-SDJ-KPJ. El documento expresa: “Conceder la extradición del ciudadano colombiano Allende Perilla Sandoval para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América”. Allí enfrentará dos cargos formulados por fiscales federales de Texas.

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Abelardo de la Espriella ha reiterado que durante su administración no habrá concesiones para los criminales - crédito Dapre

Las autoridades estadounidenses atribuyen a Allende el envío de cocaína hacia su país, además de apoyo e instigación en ese delito. La segunda imputación apunta a un acuerdo criminal para importar la droga, fabricarla y distribuirla con destino al mercado estadounidense. El expediente no modifica los procesos abiertos en Colombia.

La Fiscalía 13 Especializada de Bogotá mantiene una investigación por homicidio contra Allende, mientras que la Fiscalía 47 Especializada de la capital conserva una indagación por amenazas. A esos casos se suman dos expedientes en Nariño: uno por homicidio en Pasto y otro por el mismo delito en Tumaco. Todos siguen activos.

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El material adjunto incluye el caso de Alexander Celis Durango, alias Bayón o Bairon. Estados Unidos lo acusa de fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína desde 2009. La orden de captura de Texas sigue vigente según el documento oficial remitido.