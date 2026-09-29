Colombia

Gobierno asegura pago de pensiones y prima de Navidad pese a faltante de $5,4 billones en Colpensiones

MinTrabajo afirmó que no habrá afectación en las mesadas de noviembre y diciembre y que ya se acordó una ruta con Hacienda y Colpensiones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular presentada contra Colfondos y el Ministerio de Hacienda por la reducción de mesadas pensionales desde enero de 2026- crédito VisualesIA
MinTrabajo afirmó que no habrá afectación en las mesadas de noviembre y diciembre y que ya se acordó una ruta con Hacienda y Colpensiones - crédito VisualesIA
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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella aseguró que los pensionados de Colpensiones recibirán normalmente sus mesadas de noviembre y diciembre, incluida la prima de Navidad, pese al faltante presupuestal de alrededor de $5,4 billones identificado para completar los pagos de 2026.

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que Colpensiones dispone actualmente de $35,8 billones provenientes de recursos de la Nación, pero una parte de los recursos previstos para cubrir todas las obligaciones de este año no habría quedado efectivamente disponible.

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De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, aproximadamente $30 billones fueron asignados mediante el Presupuesto General presentado por el Gobierno anterior.

La ministra sostuvo que otros $5,4 billones habían sido presupuestados durante la administración de Gustavo Petro, pero que su disponibilidad no se habría materializado.

Colpensiones aplica desde enero el reajuste automático de las mesadas pensionales para más de 1,8 millones de beneficiarios en el país- crédito Colpensiones (Colprensa)/VisualesIA
MinTrabajo afirmó que no habrá afectación en las mesadas de noviembre y diciembre y que ya se acordó una ruta con Hacienda y Colpensiones Colpensiones (Colprensa)/VisualesIA

Gobierno dice que mesadas de fin de año están garantizadas

Ante este escenario, López Fuentes indicó que, por instrucción del presidente De la Espriella, el Ministerio de Trabajo adelantó mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Colpensiones para definir una ruta que permita completar los recursos necesarios.

La funcionaria afirmó que el mecanismo diseñado permitirá evitar afectaciones a los pensionados durante los últimos meses del año.

Según su declaración, las mesadas de noviembre y diciembre serán pagadas, pese al faltante identificado.

“El Gobierno no trasladará el problema heredado a quienes cotizaron toda una vida”, aseguró López Fuentes.

El anuncio busca despejar las dudas generadas por las advertencias sobre el denominado “hueco” presupuestal para cubrir las obligaciones pensionales de 2026.

La ministra indicó que el problema no corresponde a que las obligaciones no hubieran sido incluidas dentro de la planeación presupuestal, sino a que una parte de esos recursos no quedó finalmente disponible.

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La ruta acordada entre Trabajo, Hacienda y Colpensiones pretende asegurar el flujo de recursos necesario para completar los pagos pendientes antes de terminar el año.

Mujer adulta mayor de pelo gris sentada en una silla de ruedas, sonriendo y escribiendo en una laptop sobre un escritorio de madera.
MinTrabajo afirmó que no habrá afectación en las mesadas de noviembre y diciembre y que ya se acordó una ruta con Hacienda y Colpensiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se paga la prima de Navidad

La denominada prima de Navidad o mesada 13 equivale a una mensualidad completa de la pensión y normalmente se entrega durante la primera quincena de diciembre.

Según la información citada por Caracol Radio, este pago suele consignarse antes del 15 de diciembre y habitualmente se entrega junto con la mesada ordinaria correspondiente a noviembre.

La mesada adicional aplica a pensiones reconocidas por jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes, aunque existen excepciones para algunos casos específicos, como determinadas devoluciones de saldos.

Por ahora, el Gobierno sostiene que la dificultad presupuestal detectada no modificará el pago de esa prestación durante 2026.

En cuanto al cronograma restante del año, el calendario oficial del Fondo de Pensiones Públicas, Fopep, establece fechas específicas para las mesadas.

Para octubre, el pago está previsto para el lunes 26. La correspondiente a noviembre está programada para el miércoles 25, mientras que la de diciembre figura para el jueves 24.

Estas fechas corresponden al calendario citado para 2026 y forman parte de la programación ordinaria de pagos.

El anuncio del Ministerio de Trabajo se produce en momentos en que el Gobierno adelanta diferentes medidas para enfrentar las presiones fiscales y presupuestales encontradas al inicio de la nueva administración.

En el caso de Colpensiones, la prioridad expresada por el Ejecutivo es garantizar que esas dificultades no se traduzcan en retrasos o reducciones de las mesadas que reciben los pensionados.

Por ahora, la administración De la Espriella mantiene que el faltante será cubierto mediante la ruta acordada con Hacienda y Colpensiones y que la prima de Navidad y las pensiones de fin de año se pagarán sin afectaciones.

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