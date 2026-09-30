Omar Restrepo reaccionó a presunto fallo tributario contra firma de Abelardo de la Espriella: “Bienvenido a la patria”

Omar Restrepo cuestionó a Abelardo de la Espriella tras conocerse el reporte sobre el presunto fallo tributario contra su firma. - crédito @Omar_Comunes/X y Colprensa

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El exsenador Omar de Jesús Restrepo se pronunció en redes sociales sobre el presunto fallo tributario que habría emitido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S., firma fundada por el actual presidente Abelardo de la Espriella.

“Abelardo De La Espriella, bienvenido a la patria”, escribió Restrepo al referirse al reporte sobre la decisión judicial, cuya fecha sería el 22 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información divulgada por un medio de comunicación.

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El exsenador también hizo referencia al contenido del proceso y sostuvo que se trataría de una controversia tributaria entre la firma y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

¿Qué dijo Omar Restrepo sobre Abelardo de la Espriella?

En su publicación, Restrepo señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría fallado contra De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S. en un proceso relacionado con la DIAN.

El exsenador explicó que, según la información que acompañó su publicación, la discusión estaba relacionada con una declaración de renta en la que la autoridad tributaria cuestionó el tratamiento dado a ingresos e impuestos asociados con un contrato millonario.

Restrepo identificó además el proceso con el radicado 110013337043-2023-00086-01 y señaló como fecha de la decisión el 22 de septiembre de 2026.

“No es un meme. No es una denuncia de redes. Es un fallo judicial”, escribió el exsenador en su publicación.

Sin embargo, la existencia y el contenido del fallo se presentan como información reportada por un medio de comunicación, debido a que no se cuenta con el documento oficial de la providencia para corroborar directamente sus términos.

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El reporte conocido señala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría confirmado una sanción de 571 millones de pesos contra De la Espriella Lawyers por una controversia relacionada con el tratamiento tributario de un contrato suscrito con Saludvida EPS.

Restrepo posteriormente utilizó el asunto para cuestionar el discurso político de De la Espriella y escribió que resultaba “curioso” que quien, según sus palabras, pretende proyectar una imagen de autoridad, disciplina y “mano dura” tuviera que defender ante los tribunales la situación tributaria de su firma.

Omar Restrepo se refirió en redes al proceso tributario de De la Espriella Lawyers y lanzó varios cuestionamientos al mandatario. - crédito @OmarRestrepoComunes / Facebook

Las otras referencias que hizo el exsenador

En la parte final de su publicación, Omar Restrepo utilizó un tono irónico para referirse a otros asuntos relacionados con el Gobierno nacional.

Entre ellos mencionó los recursos destinados a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama Ana Lucía Pineda. El exsenador escribió: “¿Y entonces va para la mega cárcel o la va a estrenar con su esposa por las ayudas o con el pastor chatarro?”.

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La mención a las ayudas se relaciona con los cuestionamientos sobre la información disponible respecto de las donaciones. Hasta ahora no se conoce públicamente cuánto dinero recaudó la fundación para los damnificados ni su destinación detallada. Por este motivo, el senador Alejandro Ocampo presentó una tutela para solicitar información sobre los recursos recibidos y su manejo.

Restrepo también aludió a ‘Renacer’, la megacárcel de máxima seguridad ubicada en Sabanas de San Ángel, Magdalena, una de las obras penitenciarias impulsadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Finalmente, el exsenador escribió que el mandatario podría “hacerse el no heterosexual”, una expresión utilizada en tono satírico y asociada en redes sociales con una frase atribuida al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estas referencias corresponden al comentario político de Restrepo y no hacen parte del proceso tributario.

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Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella y primera dama, fue mencionada por Restrepo en referencia a las ayudas para damnificados del terremoto. - crédito REUTERS/Juan David Duque

¿De qué trata el presunto fallo contra De la Espriella Lawyers?

Según el reporte del periodista David Escobar Moreno quien dio a conocer la información, la controversia tributaria estaría relacionada con un contrato de 2018 entre Saludvida EPS y De la Espriella Lawyers por 3.000 millones de pesos.

La discusión se habría originado por el tratamiento del IVA aplicado a los servicios jurídicos prestados por la firma a la entonces entidad promotora de salud.

De acuerdo con esa información, la DIAN habría determinado que los servicios jurídicos estaban sujetos al impuesto y, posteriormente, habría impuesto una sanción a la firma de abogados.

La empresa habría controvertido la actuación administrativa y llevado el caso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La posición atribuida a De la Espriella Lawyers en el proceso es que los servicios jurídicos prestados a Saludvida debían estar excluidos del IVA debido a su relación con la prestación de servicios de salud y a que el contrato habría sido pagado con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

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El reporte sobre la decisión señala que el tribunal habría rechazado ese argumento al considerar que el objeto del contrato correspondía a la defensa de los intereses jurídicos de la EPS y sus representantes, y no a la prestación directa de servicios de salud.

El anuncio fue dado a conocer por el candidato del Pacto Histórico el lunes 15 de junio de 2026 desde el Atlántico - crédito @PactoCol/X

El antecedente de Iván Cepeda

El caso también fue relacionado con una denuncia anunciada por el excandidato presidencial Iván Cepeda el 15 de junio de 2026.

Cepeda cuestionó el contrato entre Saludvida y De la Espriella Lawyers y anunció una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella y otros integrantes de su campaña por presuntos hechos relacionados con recursos del sistema de salud.

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Según la información suministrada por Cepeda en ese momento, el contrato contemplaba 3.000 millones de pesos en honorarios y una prima de éxito de 15.000 millones de pesos, para un total de 18.000 millones.

Los señalamientos realizados por Cepeda corresponden a acusaciones y cuestionamientos formulados públicamente por el entonces candidato y no deben confundirse con una determinación judicial de responsabilidad penal.

En la información divulgada sobre el proceso tributario también se indicó que la denuncia presentada por Cepeda habría sido remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por involucrar al actual presidente.