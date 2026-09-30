Colombia

Omar Restrepo reaccionó a presunto fallo tributario contra firma de Abelardo de la Espriella: “Bienvenido a la patria”

El exsenador cuestionó al presidente por la situación tributaria de la firma que fundó y vinculó el caso con referencias a las ayudas para damnificados del terremoto, la megacárcel Renacer y una expresión asociada con Álvaro Uribe Vélez

Omar Restrepo cuestionó a Abelardo de la Espriella tras conocerse el reporte sobre el presunto fallo tributario contra su firma. - crédito @Omar_Comunes/X y Colprensa
Omar Restrepo cuestionó a Abelardo de la Espriella tras conocerse el reporte sobre el presunto fallo tributario contra su firma. - crédito @Omar_Comunes/X y Colprensa
Guardar

El exsenador Omar de Jesús Restrepo se pronunció en redes sociales sobre el presunto fallo tributario que habría emitido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S., firma fundada por el actual presidente Abelardo de la Espriella.

Abelardo De La Espriella, bienvenido a la patria”, escribió Restrepo al referirse al reporte sobre la decisión judicial, cuya fecha sería el 22 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información divulgada por un medio de comunicación.

PUBLICIDAD

El exsenador también hizo referencia al contenido del proceso y sostuvo que se trataría de una controversia tributaria entre la firma y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

¿Qué dijo Omar Restrepo sobre Abelardo de la Espriella?

En su publicación, Restrepo señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría fallado contra De la Espriella Lawyers Enterprise S.A.S. en un proceso relacionado con la DIAN.

El exsenador explicó que, según la información que acompañó su publicación, la discusión estaba relacionada con una declaración de renta en la que la autoridad tributaria cuestionó el tratamiento dado a ingresos e impuestos asociados con un contrato millonario.

Restrepo identificó además el proceso con el radicado 110013337043-2023-00086-01 y señaló como fecha de la decisión el 22 de septiembre de 2026.

“No es un meme. No es una denuncia de redes. Es un fallo judicial”, escribió el exsenador en su publicación.

Sin embargo, la existencia y el contenido del fallo se presentan como información reportada por un medio de comunicación, debido a que no se cuenta con el documento oficial de la providencia para corroborar directamente sus términos.

PUBLICIDAD

El reporte conocido señala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría confirmado una sanción de 571 millones de pesos contra De la Espriella Lawyers por una controversia relacionada con el tratamiento tributario de un contrato suscrito con Saludvida EPS.

Restrepo posteriormente utilizó el asunto para cuestionar el discurso político de De la Espriella y escribió que resultaba “curioso” que quien, según sus palabras, pretende proyectar una imagen de autoridad, disciplina y “mano dura” tuviera que defender ante los tribunales la situación tributaria de su firma.

Omar Restrepo se refirió en redes al proceso tributario de De la Espriella Lawyers y lanzó varios cuestionamientos al mandatario. - crédito @OmarRestrepoComunes / Facebook
Omar Restrepo se refirió en redes al proceso tributario de De la Espriella Lawyers y lanzó varios cuestionamientos al mandatario. - crédito @OmarRestrepoComunes / Facebook

Las otras referencias que hizo el exsenador

En la parte final de su publicación, Omar Restrepo utilizó un tono irónico para referirse a otros asuntos relacionados con el Gobierno nacional.

Entre ellos mencionó los recursos destinados a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama Ana Lucía Pineda. El exsenador escribió: “¿Y entonces va para la mega cárcel o la va a estrenar con su esposa por las ayudas o con el pastor chatarro?”.

La mención a las ayudas se relaciona con los cuestionamientos sobre la información disponible respecto de las donaciones. Hasta ahora no se conoce públicamente cuánto dinero recaudó la fundación para los damnificados ni su destinación detallada. Por este motivo, el senador Alejandro Ocampo presentó una tutela para solicitar información sobre los recursos recibidos y su manejo.

Restrepo también aludió a ‘Renacer’, la megacárcel de máxima seguridad ubicada en Sabanas de San Ángel, Magdalena, una de las obras penitenciarias impulsadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Finalmente, el exsenador escribió que el mandatario podría “hacerse el no heterosexual”, una expresión utilizada en tono satírico y asociada en redes sociales con una frase atribuida al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estas referencias corresponden al comentario político de Restrepo y no hacen parte del proceso tributario.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella y primera dama, fue mencionada por Restrepo en referencia a las ayudas para damnificados del terremoto. - crédito REUTERS/Juan David Duque
Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella y primera dama, fue mencionada por Restrepo en referencia a las ayudas para damnificados del terremoto. - crédito REUTERS/Juan David Duque

¿De qué trata el presunto fallo contra De la Espriella Lawyers?

Según el reporte del periodista David Escobar Moreno quien dio a conocer la información, la controversia tributaria estaría relacionada con un contrato de 2018 entre Saludvida EPS y De la Espriella Lawyers por 3.000 millones de pesos.

La discusión se habría originado por el tratamiento del IVA aplicado a los servicios jurídicos prestados por la firma a la entonces entidad promotora de salud.

De acuerdo con esa información, la DIAN habría determinado que los servicios jurídicos estaban sujetos al impuesto y, posteriormente, habría impuesto una sanción a la firma de abogados.

La empresa habría controvertido la actuación administrativa y llevado el caso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La posición atribuida a De la Espriella Lawyers en el proceso es que los servicios jurídicos prestados a Saludvida debían estar excluidos del IVA debido a su relación con la prestación de servicios de salud y a que el contrato habría sido pagado con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El reporte sobre la decisión señala que el tribunal habría rechazado ese argumento al considerar que el objeto del contrato correspondía a la defensa de los intereses jurídicos de la EPS y sus representantes, y no a la prestación directa de servicios de salud.

El anuncio fue dado a conocer por el candidato del Pacto Histórico el lunes 15 de junio de 2026 desde el Atlántico - crédito @PactoCol/X

El antecedente de Iván Cepeda

El caso también fue relacionado con una denuncia anunciada por el excandidato presidencial Iván Cepeda el 15 de junio de 2026.

Cepeda cuestionó el contrato entre Saludvida y De la Espriella Lawyers y anunció una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella y otros integrantes de su campaña por presuntos hechos relacionados con recursos del sistema de salud.

Según la información suministrada por Cepeda en ese momento, el contrato contemplaba 3.000 millones de pesos en honorarios y una prima de éxito de 15.000 millones de pesos, para un total de 18.000 millones.

Los señalamientos realizados por Cepeda corresponden a acusaciones y cuestionamientos formulados públicamente por el entonces candidato y no deben confundirse con una determinación judicial de responsabilidad penal.

En la información divulgada sobre el proceso tributario también se indicó que la denuncia presentada por Cepeda habría sido remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por involucrar al actual presidente.

Temas Relacionados

Omar RestrepoAbelardo de la EspriellaDe la Espriella LawyersDIANSaludvida EPSIván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad

Tenga en cuenta: Así se regirá el Pico y placa en Medellín hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026

Lotería de la Cruz Roja: revisa el premio mayor y resultados de hoy, martes 29 de septiembre

Como cada martes, aquí están los resultados del último juego de esta lotería

Lotería de la Cruz Roja: revisa el premio mayor y resultados de hoy, martes 29 de septiembre

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este martes 29 de septiembre

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Sinuano Noche: Resultado y números ganadores del sorteo de este martes 29 de septiembre

Traspaso de vehículos en Bogotá: el trámite que protege al propietario de multas, deudas y problemas legales

La Secretaría de Movilidad recordó que un contrato de compraventa no basta: si el traspaso no queda en el RUNT, el dueño registrado sigue respondiendo por el vehículo

Traspaso de vehículos en Bogotá: el trámite que protege al propietario de multas, deudas y problemas legales

JEP recibe copia de respaldo de 33 fondos sobre derechos humanos y conflicto armado

El Centro Nacional de Memoria Histórica completó la entrega ordenada judicialmente para garantizar la conservación y preservación de los archivos

JEP recibe copia de respaldo de 33 fondos sobre derechos humanos y conflicto armado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Una colombiana competirá por el título mundial de animación infantil en Cannes: esta es su historia

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado salió con sangre en el rostro y la camiseta en su debut con Millonarios en el Atanasio Girardot

Juan Guillermo Cuadrado salió con sangre en el rostro y la camiseta en su debut con Millonarios en el Atanasio Girardot

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios: empate 2-2 contra el Medellín por la Liga BetPlay

Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es