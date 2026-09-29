Ataque con drones contra la fuerza pública alteró la movilidad en la vía Panamericana entre Popayán y Cali: el hecho quedó registrado en video

Desde la carretera, un testigo narró la respuesta de los organismos de socorro en Piendamó frente al ataque proveniente, al parecer, de miembros de las disidencias de las Farc - crédito suministrado a Infobae Colombia

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Un posible ataque con drones contra miembros de la fuerza pública, en la jornada del martes 29 de septiembre de 2026, provocó una serie de explosiones en el antiguo peaje de Tunía, en el municipio de Piendamó, sobre la vía Panamericana entre Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca). Así se conoció por una serie de publicaciones que se conocieron desde esta zona, que generaron conmoción entre sus habitantes.

La situación de orden público reportada en las redes sociales se registró en un punto estratégico de esa carretera, donde hay presencia de unidades de la Policía y el Ejército. La información preliminar apunta a un hostigamiento contra esos uniformados, aunque las autoridades no han confirmado el tipo de artefactos utilizados ni precisado si hubo personas heridas, en hechos que ya son materia de investigación.

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El ataque de drones en la vía Piendamó - Popayán se registró al mediodía del martes 29 de septiembre - crédito suministrada a Infobae Colombia

En los videos que empezaron a circular en las redes sociales, se vio cómo conductores que transitaban por el sector y algunos transeúntes alertaron sobre detonaciones y disparos en inmediaciones del antiguo peaje. Ante el riesgo, se recomendó a los viajeros circular con precaución y seguir las instrucciones que impartan las autoridades en la zona, que está en una zona en la que tienen presencia las disidencias de las Farc.

El hecho mantiene bajo alerta el corredor vial entre Popayán y Cali, que es considerado vital no solo para la movilidad del suroccidente del país, sino además para el abastecimiento de alimentos e insumos en estas poblaciones. Mientras tanto, las autoridades adelantan verificaciones para establecer las circunstancias del ataque y definir si se requieren restricciones de movilidad sobre la vía Panamericana.

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“Ya hay bomberos en el sitio, que evalúan a los heridos aquí, en el antiguo peaje de Tunía. Pero la tensión sigue. Ahí vemos los aviones de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana) patrullando la zona”, dijo uno de los testigos del suceso, en un testimonio que quedó grabado en uno de los videos que se conocieron de este suceso; que sería muestra del poderío que tendrían las disidencias en esta zona del departamento del Cauca.

Imágenes impactantes muestran el momento exacto en que se produce un ataque con drones y explosivos en la Vía Panamericana. Los civiles corren desesperados para protegerse de las detonaciones - crédito suministrado a Infobae Colombia

Frente a estos momentos de terror, los videos muestran el caos y la angustia de las personas que transitaban por este sector, mientras buscan refugio. “Son como (disparos) como desde la cancha, yo creo que le están tirando. Desde la cancha, yo creo. (disparo) Ah, velo, allá están. Hágale, que allá arriba están, mira”, se escuchó a otro de los presentes que registró con su dispositivo celular el mencionado ataque.

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Esto es lo que se sabe del ataque con drones en el antiguo peaje de Tunía

Versiones preliminares también indican que la estación de Policía conjunta habría recibido ataques de fusil, provenientes de las disidencias de las Farc; aunque hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Defensa. La situación obligó al cierre total de la vía Panamericana, con el fin de proteger a los viajeros y permitir el despliegue de refuerzos militares.

Estos son los tipos de explosivos con los que adecúan a los drones los disidentes de las Farc, organización a la que se le atribuyó el ataque armado - crédito suministrado a Infobae Colombia

Se conoció, de manera extraoficial, que al menos seis uniformados habrían registrado heridas por este ataque atribuido a las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como Iván Mordisco, que tiene presencia con sus estructuras al margen de la ley en este corredor vial. Y que tiene como modus operandi el ataque con este tipo de elementos, que son modificados e integrados con sistemas caseros de liberación.

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Es válido destacar que el Cauca concentra una crisis de seguridad relacionada al uso de elementos no tripuladas. En lo que va del año, se registraron 40 ataques con drones contra bases militares en el departamento, la cifra más alta del país. Al hostigamiento en Tunía se suman hechos ocurridos durante el presente mes en Caldono, donde seis soldados resultaron heridos, además de los ocurridos en Patía y Cajibío.