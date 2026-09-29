Estos son los bancos que pagan más intereses en los CDTs para cerrar el año

Los CDT a 360 días ofrecen rendimientos de hasta 13,49% E.A. en Colombia durante la segunda mitad de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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Los CDT a 360 días ofrecen hasta 13,49% E.A. en Colombia durante la segunda mitad de 2026, una rentabilidad que supera la inflación anual de 6,24% y permite preservar el poder adquisitivo del ahorro si el capital puede permanecer inmovilizado hasta el vencimiento. Banco Pichincha lidera las tasas entre las entidades tradicionales, mientras KOA encabeza las alternativas digitales.

La tasa de intervención del Banco de la República llegó al 12% el 30 de junio, luego de un alza acumulada de 275 puntos básicos durante 2026. El aumento encarece el crédito, pero también impulsa a los bancos a ofrecer mejores rendimientos para captar depósitos.

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La inflación anual se ubicó en 6,24% en agosto, su nivel más alto desde julio de 2024, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Frente a ese indicador, una tasa fija superior al 13% anual deja una diferencia de más de siete puntos porcentuales antes de impuestos.

Un CDT es un contrato de ahorro con una fecha de vencimiento pactada: el cliente entrega recursos a una entidad financiera y recibe el capital más intereses al finalizar el plazo. La tasa Efectiva Anual, identificada como E.A., incorpora la capitalización de intereses y permite comparar rendimientos entre entidades bajo un mismo criterio.

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Banco Pichincha y KOA, las mayores tasas para 360 días

El documento no contempla cambios en la marca Diners Club, sus productos vigentes ni las condiciones de sus tarjetas a raíz de la operación. Foto: Banco Pichincha

Los depósitos a término de 360 días concentran los mayores rendimientos del sistema. Para un capital de $10 millones, Banco Pichincha paga una tasa de 13,49% E.A., equivalente a $1.349.000 de intereses estimados y un valor final de $11.349.000.

Por su parte, el Banco W ofrece 12,89% E.A., con intereses aproximados de $1.289.000; Mibanco llega a 12,77%, con $1.277.000; Tuya paga 12,68%, con $1.268.000; y Banco de Occidente alcanza 12,63%, equivalente a $1.263.000. Los datos corresponden al promedio ponderado de captación informado por la Superintendencia Financiera de Colombia al 23 de septiembre de 2026.

En el segmento digital, KOA ofrece 13% E.A. para un CDT a 360 días, que generaría cerca de $ 1.248.000 sobre una inversión de $10 millones. Ban100 registra 12,73%, mientras Bold anuncia una tasa de hasta 12,50% para su CDT digital, sin desglose de plazo ni cálculo de valor al vencimiento.

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En el segmento digital, KOA lidera la rentabilidad con una tasa del 13% E.A. para inversiones a un año - crédito KOA

Lulo Bank paga 11,14% E.A. a 360 días y Nu Colombia, 11%. Ambos productos dejarían intereses estimados de $1.114.000 y $1.100.000, respectivamente, para un depósito de $10 millones. Pibank ofrece una cuenta de ahorro remunerada con 11% E.A. y un resultado aproximado de $11.100.000 al cabo de un año, pero sin obligación de mantener los recursos durante un plazo fijo.

Las cifras de KOA, Ban100, Lulo Bank y Nu Colombia provienen de los registros de la Superintendencia Financiera. En los casos de Bold y Pibank, las tasas corresponden a los tarifarios oficiales de cada entidad.

El plazo modifica tanto el rendimiento como la disponibilidad del dinero. Los CDT a 90 días pagan entre 7,92% y 12% E.A.; los de 180 días, entre 7,98% y 12,37%; y los de 360 días, entre 9% y 13,49%, según los datos de captación disponibles al 23 de septiembre.

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Quien necesite disponer pronto del capital puede optar por 90 días, aunque con una tasa potencialmente menor. El plazo de 180 días busca equilibrar liquidez y ganancia, mientras que el año completo favorece a quienes no requieren usar el dinero en el corto plazo.

Seguridad, impuestos y diferencias con el CDAT

El seguro de depósitos de Fogafín cubre capital e intereses de los CDT hasta por $50 millones por cliente - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El dinero depositado en un CDT está cubierto automáticamente y sin costo por el seguro de depósitos de Fogafín, siempre que la entidad esté vigilada por la Superintendencia Financiera. La protección alcanza hasta $50 millones por persona en cada institución financiera, incluidos capital e intereses, si el banco entra en liquidación.

La cobertura está regulada por la Resolución 002 de 2017 de la Junta Directiva de Fogafín. También se aplica a bancos pequeños y cooperativas financieras inscritas en el mecanismo de seguro de depósitos.

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Los intereses obtenidos están sujetos a una retención en la fuente de 4%, descontada directamente por el banco al vencimiento. Por esa razón, los cálculos de intereses y valores finales de las tablas corresponden a cifras previas a esa retención.

Un CDT es un título valor negociable en el mercado secundario, mientras un Cdat es un depósito de ahorro a término que no se negocia. El Cdat puede permitir retiros parciales con mayor flexibilidad, pero suele pagar tasas históricamente inferiores.

El Decreto 572 de 2025 equiparó el tratamiento tributario de ambos productos. Su artículo primero mantuvo vigente la retención de 4% sobre los rendimientos de los Cdat, y el Consejo de Estado levantó la suspensión del resto de la norma, que volvió a regir el 1 de julio de 2026.

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No es posible retirar anticipadamente los recursos de un CDT tradicional, salvo que el banco autorice la operación por una emergencia. La entidad puede aplicar una penalidad que absorba buena parte de los intereses acumulados.

Si el titular no da instrucciones al vencimiento, la mayoría de los bancos renueva el CDT por el mismo plazo. La nueva tasa será la vigente en la fecha de renovación y puede ser inferior a la contratada inicialmente.

Las aperturas digitales pueden comenzar desde $500.000, como ocurre en Bbva y en varias entidades tradicionales y digitales. En las oficinas físicas, el mínimo suele ser de $1.000.000.

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El reemplazo de la DTF por el IBR desde 2027

El Indicador Bancario de Referencia reemplazará a la DTF desde el 1 de enero de 2027 según la legislación vigente - crédito Rankia Colombia

La DTF (Depósito a Término Fijo) dejará de calcularse y publicarse el 1 de enero de 2027. El artículo 314 de la Ley 2294 de 2023 dispone que las referencias legales a esa tasa pasarán al Indicador Bancario de Referencia, conocido como IBR, a tres meses en términos efectivos anuales.

La DTF fue la referencia de las tasas variables colombianas desde la década de 1980. El IBR la reemplazará por su vínculo con el mercado interbancario.

Un CDT contratado hoy a tasa fija mantendrá intacto el rendimiento acordado hasta su vencimiento. Los títulos a tasa variable indexados a DTF que se emitan antes de enero de 2027 conservarán ese referente hasta finalizar el plazo, mientras las nuevas emisiones variables posteriores usarán el IBR más el margen definido por cada entidad.

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Una alternativa para administrar la liquidez consiste en dividir el capital en cuatro CDT con vencimientos de 90, 180, 270 y 360 días. Esa distribución permite recuperar una parte del dinero cada trimestre y decidir si se reinvierte con las tasas disponibles en ese momento.

Para horizontes superiores a dos años, el material también contempla combinar CDT con fondos de inversión colectiva de renta fija o títulos de tesorería indexados a la inflación.