Colombia

Dejó de funcionar el único satélite que Colombia tenía en órbita: la Fuerza Aeroespacial explicó qué pasó con el Facsat-2 Chiribiquete

La entidad explicó que el aparato reingresó tras perder altura en su trayectoria y reveló que presentó un informe oficial ante la Cancillería el 1 de diciembre de 2025

Un satélite metálico con paneles solares abiertos sobrevuela la Tierra, donde se observan gruesas nubes de humo e incendios en la superficie.
La confirmación oficial llegó después de cuestionamientos por la falta de información pública sobre el satélite, que había sido lanzado al espacio en abril de 2023 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó que el satélite Facsat-2 Chiribiquete salió de funcionamiento tras completar su vida orbital, una situación que se conoció luego de cuestionamientos de integrantes de la comunidad científica sobre la falta de información pública acerca de la pérdida del aparato.

La institución informó que, una vez consolidó los datos sobre el fin de la misión, cumplió los trámites administrativos y remitió el informe oficial a la Cancillería el 1 de diciembre de 2025. El documento fue radicado bajo la comunicación N.° 1581724-RA.

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La confirmación llegó después de que se planteara que el satélite llevaba más de un año sin operar y que la situación no había sido divulgada por la entidad. La FAC indicó que el registro de objetos espaciales ante la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) corresponde al Estado colombiano y se canaliza por medio de la Misión Permanente de Colombia.

Comunicado FAC - crédito FAC
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó que el satélite FACSAT-2 Chiribiquete salió de funcionamiento tras completar su vida orbital - crédito FAC

El Facsat-2 Chiribiquete era el único satélite colombiano que permanecía en órbita, según la información suministrada. También fue el tercer satélite fabricado en Colombia y el segundo desarrollado bajo responsabilidad de la entonces Fuerza Aérea Colombiana.

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El reingreso ocurrió antes del límite previsto para sus componentes

El satélite fue lanzado el 15 de abril de 2023 desde Estados Unidos, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. La misión tenía como objetivo captar imágenes de la Tierra para estudios de topografía y cartografía en Colombia.

La construcción estuvo a cargo de la compañía GomSpace Un/S, que también fabricó el Facsat-1 en 2014. El costo aproximado de la misión fue de $ 3.400 millones, de acuerdo con los datos entregados en las fuentes.

Cuando fue presentado, el Facsat-2 Chiribiquete fue descrito como un avance para el desarrollo de capacidades aeroespaciales del país. Su planificación contemplaba dos periodos distintos: la duración técnica de los componentes y el tiempo estimado de permanencia en órbita.

La FAC señaló que los equipos electrónicos fueron diseñados para operar hasta cinco años en el espacio. Sin embargo, el cálculo de permanencia orbital era de 3,04 años, un plazo que podía modificarse por las condiciones naturales del entorno.

Según la institución, la salida de funcionamiento obedeció al descenso natural de la órbita del aparato. El aumento de la actividad solar incrementó la resistencia atmosférica, lo que aceleró la pérdida de altura hasta el reingreso del satélite.

La FAC agregó que el comportamiento no fue exclusivo del Facsat-2. De los 51 satélites desplegados durante el mismo lanzamiento, 30 reingresaron antes, un dato que la entidad citó para explicar la incidencia de las condiciones espaciales sobre la duración de estas misiones.

La FAC recurrió a otros recursos tras el terremoto de agosto

La falta de disponibilidad del satélite cobró relevancia tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. El aparato podría haber contribuido a la captura de imágenes de las zonas afectadas, aunque la FAC aseguró que activó otras capacidades tecnológicas para atender las labores de observación terrestre.

La entidad indicó que utilizó sensores satelitales a su servicio y plataformas aéreas equipadas con sistemas electroópticos. Con esos recursos, obtuvo imágenes correspondientes a 6.626 kilómetros cuadrados de municipios afectados por el sismo.

Satélite metálico con paneles solares y antenas desplegadas sobre el fondo del planeta Tierra y la luz del sol.
La entidad indicó que utilizó sensores satelitales a su servicio y plataformas aéreas equipadas con sistemas electroópticos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El material fue puesto a disposición de las entidades que integraron las mesas de coordinación interinstitucional. En esos espacios participaron el Comando de Inteligencia Aérea y Espacial (CIAEC), el Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El comunicado no precisó el número de sensores empleados ni las plataformas aéreas utilizadas durante la emergencia. Tampoco detalló el alcance de las imágenes obtenidas frente a las capacidades que tenía el Facsat-2 Chiribiquete.

El programa satelital previó el relevo de tecnologías

La FAC sostuvo que su Programa Satelital tiene una proyección de largo plazo para desarrollar conocimiento, capacidades propias y formación de personal especializado. La estrategia prevé el reemplazo progresivo de tecnologías y la incorporación de nuevas herramientas en futuras misiones.

Los exámenes de selección se efectuarán en Barranquilla, Villavicencio, Yopal, Melgar y Bogotá en diferentes fechas durante febrero de 2026, según anunció la FAC - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana
La FAC sostuvo que su Programa Satelital tiene una proyección de largo plazo para desarrollar conocimiento, capacidades propias y formación de personal especializado - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

Según la entidad, los proyectos posteriores deberán aprovechar los aprendizajes de las operaciones anteriores e incorporar soluciones tecnológicas. La institución vinculó esas capacidades con tareas de defensa, seguridad nacional y aplicaciones para el desarrollo del país.

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