Yina Calderón se pronunció sobre la polémica de Karina García y arremetió contra Westcol, Mr. Stiven, y Kris R; reveló también un video de la modelo con otro cantante

Yina Calderón habló de Karina García: difundió un video y lanzó críticas contra varios streamers - crédito yinacalderonoficial @westcol @krisrofficial @stiven.tc/Instagram

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Yina Calderón intervino en la controversia que involucra a Karina García, Kris R, Mr. Stiven y Blessd y difundió un video que, según afirmó, mostraría a la modelo junto al cantante Randy Nota Loca en una situación romántica.

La creadora de contenido aprovechó su pronunciamiento para cuestionar a varios de los protagonistas del conflicto, que comenzó con acusaciones sobre una presunta infidelidad en Cartagena por parte de García al padre de su hijo, Kris R.

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En el material compartido por Calderón se observa a una mujer que, de acuerdo con su versión, sería Karina García y aparece cerca del artista urbano Randy Nota Loca. La empresaria no precisó la fecha, el lugar ni las circunstancias en que fue captado el registro, pero según las palabras de Yina, también fue pareja de la modelo paisa. “Ella también se lo comió, acabó con el gremio”, dijo Calderón.

Randy Nota Loca es el nombre artístico de Randy Ariel Ortiz Acevedo, cantante y compositor puertorriqueño de música urbana. Junto a Jowell consolidó una trayectoria dentro del reguetón con canciones como Loco, No te veo, Hey Mister y Se acabó la cuarentena, además de colaboraciones con artistas del género urbano.

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La publicación se produjo mientras continúa la discusión entre Kris R y Mr. Stiven, que derivó en mensajes cruzados, referencias a sus parejas y cuestionamientos públicos sobre la paternidad del bebé que esperan el cantante y Karina García. La modelo ha rechazado de forma reiterada esas versiones y anunció que estudia acciones legales contra quienes las difundieron.

Calderón compartió el supuesto video y vinculó a Randy Nota Loca con las versiones que circulan sobre García. “En la lista te faltó Randy Nota Loca”, expresó en su intervención, dirigida a Mr. Stiven. La creadora de contenido presentó el registro como parte de su comentario, aunque no aportó elementos que permitan verificar cuándo fue grabado ni si corresponde a una relación sentimental entre los involucrados.

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Karina García negó un encuentro con Blessd en Cartagena

La polémica comenzó después de que Kris R participó en De Medallo Pa Morovis, una canción de Fanta Rosario que contiene alusiones a Mr. Stiven y a María Julissa, pareja del streamer. Mr. Stiven respondió durante una transmisión y trasladó el enfrentamiento a la vida personal del cantante.

En ese espacio, el creador de contenido sostuvo que Karina García habría tenido un encuentro con Blessd en un hotel de Cartagena y aseguró que Kris R se encontraba en el mismo lugar. La acusación abrió comentarios en redes sociales sobre una posible infidelidad y sobre la paternidad del hijo que espera la pareja.

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García respondió que sí estuvo en Cartagena, aunque aseguró que viajó con sus hijos, familiares y Kris R. “Yo jamás estuve con otra persona en Cartagena que no hubiera sido Kris”, manifestó en redes sociales. La empresaria también señaló que esperaba las pruebas anunciadas por Mr. Stiven y afirmó que no fueron divulgadas.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas públicas que respalden el supuesto encuentro entre Karina García y Blessd. Blessd publicó un mensaje en el que afirmó que se mantenía concentrado en asuntos personales y profesionales, sin referirse de forma directa a los detalles de la acusación.

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Kris R respaldó a su pareja y exigió a Mr. Stiven identificar a la persona que, según el streamer, le transmitió la información. El artista cuestionó que el conflicto musical terminara por incluir a García y al bebé que ambos esperan.

Yina se fue en contra de Kris R, Mr. Stiven y Westcol

Además de publicar el video, Yina Calderón criticó a Mr. Stiven y a Kris R por incluir a sus parejas en los intercambios públicos. La creadora de contenido señaló que ambos contribuyeron a que los nombres de las mujeres quedaran en el centro de la discusión.

“Estos dos hombres se encargaron de que los nombres de sus esposas, mujeres, compañeras de vida, estén en la boca de todo el mundo”, sostuvo Calderón. En su mensaje, pidió a las mujeres evaluar a las parejas que eligen, aunque luego lanzó comentarios descalificadores tanto contra los hombres involucrados como contra sus compañeras sentimentales.

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La empresaria también se refirió a Westcol, quien apareció en la conversación pública con el propósito de defender a Karina García. El streamer intervino en transmisiones relacionadas con una denuncia penal presentada contra Mr. Stiven por un presunto caso de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Westcol aseguró que conoce información vinculada con ese expediente y afirmó que tenía audios y fotografías. Sin embargo, en palabras de Yina, la actitud de Westcol solo demostró aparentemente la envidia que le tiene a Mr. Stiven. “Westcol siempre ha sido un envidioso, ahí ustedes están conociendo al verdadero Westiercol”, dijo la empresaria.

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Aunque parecía estar defendiendo a Mr. Stiven, la empresaria también arremetió contra él asegurando que “debería agradecerle a Kris R que lo mencionara porque antes de eso estaba apagado”, Sin embargo. Kris también fue motivo de burla para Yina, pues le pidió ser coherente y no mencionar a las parejas de otros. “No sea cínico nombrando a la mujer del otro, cuando a la suya se la ha comido medio mundo, ella tiene rabo de paja”, añadió.

La intervención de Yina terminó con una reflexión: “En conclusión, estos dos hombres (Kris R y Mr. Stiven) se encargaron de que los hombres de sus esposas estén en la boca de todo mundo, así que usted, mujer, sepa escoger muy bien el hombre que tiene al lado suyo (...) Una mujer de alto valor no se fijaría en ninguno de estos dos”

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Por ahora, Karina García mantiene su negativa sobre el presunto encuentro con Blessd en Cartagena. Tampoco hay información verificada que permita establecer el origen, la fecha o las circunstancias del video compartido por Yina Calderón en el que, según ella, aparece la modelo junto a Randy Nota Loca.