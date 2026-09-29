Colombia

Sigue la polémica por cobros excesivos de Flypass en algunos peajes del país: Ministerio de Transporte aseguró que no autorizó este cobro

La empresa identificó 639 clientes con liquidaciones inconsistentes, luego de que una actualización mostrara modificaciones de plan sin registrarlas en la cuenta correspondiente

Flypass atribuyó los cobros adicionales de 220 pesos en los peajes a una falla técnica registrada en su plataforma- crédito Flypass
Flypass atribuyó los cobros adicionales de 220 pesos en los peajes a una falla técnica registrada en su plataforma- crédito Flypass
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El Ministerio de Transporte no autorizó que Flypass cobre $220 adicionales cada vez que un vehículo utiliza un peaje electrónico bajo el plan “Pasa y Paga”. La respuesta oficial quedó incorporada a una investigación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La confirmación conocida por Caracol Radio pone en duda la legalidad de un descuento que usuarios han detectado en los extractos de sus tarjetas. La regulación establece que el conductor debe pagar únicamente la tarifa oficial del peaje, una suma que ya contempla la remuneración de los intermediadores.

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El 14 de agosto de 2026, Hernán Panesso y Manuel García consultaron al Ministerio de Transporte si había avalado ese recargo. La entidad respondió el 7 de septiembre que no había entregado autorización alguna y el documento ingresó dos días después al expediente de la Superintendencia.

La respuesta oficial contradice el cobro adicional por cada paso

El caso también llegó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí mediante una acción que busca la devolución de los montos descontados a los usuarios afectados.

La controversia se concentra en el plan “Pasa y Paga”, que permite registrar un producto bancario para que el pago del peaje se realice después del tránsito por la estación.

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En la información tarifaria publicada por Flypass, el plan Standard incluye un “costo por débito directo” de $220. De acuerdo con la denuncia recogida por Caracol Radio, ese valor se descuenta por encima de la tarifa definida para cada peaje.

El cuestionamiento no se limita a que el valor esté informado en una tabla. Los demandantes sostienen que la norma impide que los intermediadores trasladen al usuario un recargo por cada uso del sistema electrónico.

La regulación aplicable a Flypass y a otras compañías del sector fija que el usuario paga la tarifa del peaje y no una suma adicional. El Estado define ese valor y dentro de esa estructura ya está previsto el pago que reciben los intermediadores.

El plan Colpass también aparece en el expediente. Flypass lo presenta como una alternativa sin “ningún costo”, aunque la acción judicial tendría pruebas de descuentos equivalentes para usuarios de esa modalidad.

Si ese descuento se comprueba, el reclamo plantea dos escenarios distintos. En el plan Standard, el cobro estaría prohibido aunque figure en las condiciones tarifarias; en Colpass, además, los usuarios alegan que no habría sido advertido.

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