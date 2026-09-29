Colombia

Marcela Carvajal sufrió una cortada durante un accidente en ‘MasterChef Celebrity’: fue atendida por los paramédicos

La participante se lastimó mientras organizaba ingredientes y utensilios, pero decidió continuar en la competencia junto a su grupo

El accidente que obligó a detener a Marcela Carvajal en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
El accidente que obligó a detener a Marcela Carvajal en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
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La actriz Marcela Carvajal sufrió una cortada en un dedo de la mano izquierda durante una prueba de campo de MasterChef Celebrity Colombia. El incidente obligó a interrumpir su trabajo por algunos minutos para que recibiera atención de los paramédicos, antes de que volviera a la cocina junto a su equipo.

El accidente ocurrió durante un reciente capítulo del reality, en el que los 14 participantes que siguen en competencia enfrentaron una prueba grupal en las instalaciones del canal RCN. El desafío consistía en preparar fritos típicos de Colombia bajo la orientación de especialistas en esta clase de gastronomía.

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Cada equipo debía organizar los ingredientes, distribuir las tareas, controlar los tiempos de cocción y presentar sus preparaciones ante el jurado. En medio de la etapa inicial del reto, Carvajal se encargaba de cortar queso para una de las recetas cuando el alimento se resbaló de su mano.

La actriz sostenía un cuchillo en la otra mano y terminó por lesionarse el dedo izquierdo. El dolor provocó un grito que alertó de inmediato a los concursantes que trabajaban cerca de su estación, quienes solicitaron apoyo médico.

El momento quedó registrado por las cámaras del programa. Mientras Carvajal recibía asistencia, la producción activó el protocolo de atención y los paramédicos revisaron la herida para controlar el sangrado y evitar que la lesión representara un riesgo durante la manipulación de alimentos.

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Tras la evaluación, la actriz volvió a su puesto para retomar las tareas asignadas dentro de su grupo. Aunque manifestó molestias por la cortada, decidió continuar en la competencia y colaborar con la elaboración de los platos hasta el final de la prueba.

La situación generó preocupación entre varios participantes, que siguieron atentos a su estado mientras avanzaban con sus propias preparaciones.

Pese a la interrupción y al dolor provocado por la lesión, Carvajal logró terminar el reto junto con sus compañeros. Los 14 concursantes entregaron sus platos para la evaluación de los chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes siguieron el desarrollo de la prueba y calificaron el trabajo de cada equipo.

El grupo integrado por Robert Farah, Martha Restrepo y Pautips obtuvo el reconocimiento como ganador de la jornada. La prueba de fritos tradicionales cerró con la entrega de todos los equipos y con la continuidad de Carvajal en el programa, luego de recibir atención médica durante la preparación.

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