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Hernán Darío “Bolillo” Gómez sufrió una de las peores derrotas en su carrera con El Salvador: “Con esto lo tienen que echar a uno”

El técnico antioqueño sufrió una fuerte goleada en la Liga de Naciones de la Concacaf en el juego que El Salvador cayó goleado ante Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera de la capital de dicho país

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El 28 de septiembre de 2026 se disputó la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf, y Guatemala goleó por 6-0 a El Salvador, país que dirige en el técnico antioqueño Hernán Darío “El Bolillo” Gómez.

En la primera parte, el cuadro de “La Selecta” (apodo por el cual se conoce al combinado salvadoreño) pasó de la euforia ante Martinica el 25 de septiembre de 2026 tras la goleada por 3-0 a la preocupación.

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Por esta razón, el extécnico de la selección Colombia y Ecuador habló muy habitual en su estilo a los medios de comunicación del país centroamericano mostrando su inconformismo y molestia por el marcador.

Bolillo Gómez fue muy severo con la actuación de su equipo en la goleada que recibió ante Guatemala-crédito Fernando Ruiz/EFE
Bolillo Gómez fue muy severo con la actuación de su equipo en la goleada que recibió ante Guatemala-crédito Fernando Ruiz/EFE

El entrenador colombiano admitió que el marcador puede costarle el puesto:

“Con esto lo tienen que echar a uno, este es un resultado que saca a los técnicos”. El presidente de la federación, añadió, tiene derecho a tomar las decisiones que considere necesarias.

“Bolillo” fue más allá, y calificó tanto su trabajo como el de los jugadores como un “desastre:

“La alineación la hemos trabajado todo el año. Es un trabajo constante y hoy se puede señalar como un desastre en todos. Para mí es un desastre del técnico y de los jugadores. No tengo nada que hablar, fuimos un total desastre y tendría que echar mañana a todos”, sentenció.

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Así fue la goleada que sufrió El Salvador en Ciudad de Guatemala

AME1264. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 28/09/2026.- Mario González (i) y Jefferson Valladares de El Salvador disputan el balón este lunes, en un partido de la Liga de Naciones entre Guatemala y El Salvador en el estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE / Fernando Ruiz
Mario González (i) y Jefferson Valladares de El Salvador disputan el balón este lunes, en un partido de la Liga de Naciones entre Guatemala y El Salvador en el estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala (Guatemala)-crédito EFE / Fernando Ruiz

La selección de El Salvador cayó 6-0 ante Guatemala y quedó obligada a obtener victorias amplias en sus partidos restantes, además de esperar tropiezos de sus rivales directos, para conservar sus opciones de avanzar en la Liga de Naciones de Concacaf. La derrota expuso fallas defensivas, escasa reacción desde el banquillo y una ruptura con la afición.

El golpe llegó apenas a los ocho minutos. Darwin Lom recibió cerca del borde del área, sacó un remate potente que se desvió en Jorge Cruz y descolocó al arquero Mario González para abrir el marcador.

Guatemala aprovechó el nerviosismo salvadoreño y aumentó la presión sobre una defensa que no encontró respuestas. Óscar Santis estuvo cerca del segundo tanto a los 23 minutos, cuando un disparo lejano impactó en el poste.

AME1269. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 28/09/2026.- Oscar Santis (c) de Guatemala patea el balón este lunes, en un partido de la Liga de Naciones entre Guatemala y El Salvador en el estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE / Fernando Ruiz
Oscar Santis de Guatemala pateando una pelota-crédito Fernando Ruiz/EFE

El entrenador colombiano Hernán Darío Gómez modificó el planteamiento y ordenó una línea de cinco defensores para contener los ataques guatemaltecos. El ajuste no redujo los espacios y acentuó el desorden cerca del arco de González.

Rubio Rubín amplió la ventaja a los 28 minutos tras ganarle la espalda al central Rudy Clavel y definir mano a mano ante el guardameta. El técnico retiró después al defensor Julio Sibrián para incorporar al atacante Mayer Gil, una variante que desarmó aún más la estructura del equipo.

William Fajardo anotó el 3-0 antes del descanso y dejó el encuentro prácticamente definido en la primera mitad. El Salvador llegó a ese partido después de vencer por 3-0 a Martinica, un resultado que había alimentado expectativas sobre una recuperación del equipo.

La Selecta tuvo una oportunidad para recortar la distancia en el inicio del complemento. Brayan Gil quedó frente al arquero Nicholas Hagen, pero envió su remate por encima del travesaño.

Guatemala completó la goleada con tres anotaciones más durante el segundo tiempo. La diferencia final reflejó una noche en la que el conjunto salvadoreño no logró sostenerse en defensa ni construir respuestas ofensivas.

El principal foco de las críticas se concentró en las decisiones tácticas de Gómez y en su demora para reaccionar ante el dominio guatemalteco. La ausencia de jóvenes como Nathan Ordaz en la alineación también provocó cuestionamientos entre los seguidores, que esperaban alternativas ofensivas tras el triunfo ante Martinica.

El Salvador aún conserva posibilidades matemáticas de clasificación, pero necesita compensar la diferencia de gol adversa con resultados contundentes y depender de otros marcadores. Tras la derrota en Guatemala, los aficionados han perdido la confianza en que el equipo pueda revertir su situación.

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