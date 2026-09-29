Responsables del secuestro de Diana Ospina, la mujer que fue retenida tras salir de fiesta en Bogotá, aceptaron cargos: falta conocer la sentencia condenatoria en su contra

La víctima, Diana Ospina, fue retenida ilegalmente el 22 de febrero de 2026 y despojada de cerca de 40 millones de pesos - crédito Mebog/Fiscalía General de la Nación

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Los hermanos Juan Pablo Gómez Cardoso y Diego Armando Gómez Cardoso, conocidos como alias Pablito y alias Pachanga, en la mañana del 29 de septiembre de 2026 aceptaron en audiencia su responsabilidad por los delitos de secuestro extorsivo y hurto. El caso ocurrió el 22 de febrero de 2026, cuando Diana Ospina salió de una discoteca en Chapinero, tomó un taxi y fue retenida durante cerca de 43 horas.

La investigación estableció que alias Pachanga cumplía detención domiciliaria por otros delitos cuando ocurrió el secuestro. Para evitar ser ubicados, los hermanos cambiaron de residencia cuatro veces, eliminaron sus redes sociales y usaron celulares con números internacionales, hasta que fueron localizados por integrantes del Gaula y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Durante la retención, los acusados habrían obligado a Ospina a entregar sus claves bancarias y a realizar retiros. Las autoridades señalaron que los hermanos creían que la mujer tenía más de $1.000 millones en sus cuentas. El proceso avanza hacia la definición de la pena, que será informada el próximo 23 de octubre.

Los dos presuntos implicados en el “paseo millonario” de Diana Ospina fueron detenidos en Bogotá, según información de las autoridades - crédito Fiscalía

Así fue el secuestro y robo de la mujer luego de salir de una discoteca en Bogotá

Diana Ospina salió de Theatron, en Chapinero, y tomó un taxi rumbo a su vivienda, en el barrio Santa María del Lago. Antes de perder el contacto con su familia, envió a una amiga las placas del vehículo. Ese dato permitió a las autoridades trazar la ruta e iniciar la búsqueda.

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La mujer permaneció retenida durante unas 40 horas. En ese lapso, los responsables realizaron operaciones desde sus cuentas bancarias.

Su sobrina, Stefanía Acosta Ospina, confirmó que efectuaron 13 retiros por casi $40 millones. La familia también perdió $2.500.000 en una transacción fraudulenta que los delincuentes presentaron como un pago para obtener la liberación de Diana.

Los captores exigieron además un rescate de hasta $10 millones, una suma que disminuyó tras las negociaciones con los familiares. Noticias Caracol y El Tiempo reportaron ese pedido.

Las autoridades detectaron conexiones entre los vehículos usados en el secuestro de Ospina y el homicidio del profesor Neill Cubides - crédito Colprensa

Las cámaras de seguridad y los testimonios permitieron reconstruir parte de la interceptación: dos hombres descendieron de otro taxi y abordaron a Ospina antes de que ingresara a su domicilio. La investigación apunta a una organización dedicada a intimidar a pasajeros de taxis o vehículos de transporte público para obligarlos a entregar dinero o realizar transferencias.

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Ospina fue liberada y encontrada en la vía a Choachí, consciente, pero en estado de shock. La Policía la asistió antes del reencuentro con su familia.

Taxis vinculados a otro secuestro y homicidio

La Fiscalía encontró coincidencias entre los vehículos relacionados con el caso de Ospina y los utilizados en el homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido en enero. En ambos hechos, las víctimas abordaron un taxi, fueron interceptadas durante el trayecto y retenidas para exigirles dinero.

El dueño de uno de los taxis involucrados se presentó en la Fiscalía - crédito @Melquisedec70 - @chrisman_cch - @anaidlegna / X

Fredy Alexander Ayala Santamaría, propietario de los taxis involucrados, afirmó que administra una flota de 30 vehículos que arrienda a conductores y que desconocía que fueran utilizados para cometer delitos.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la pesquisa continuará hasta identificar a todos los responsables. “Este proceso de investigación se realizó en paralelo con el que llevó a la captura de los responsables del secuestro y asesinato del profesor Neil Cubides”, afirmó.

Después de su liberación, Ospina participó en el encuentro “Un paso adelante contra el secuestro y la extorsión”, organizado por la Policía Nacional a través del Grupo Gaula. Allí destacó la importancia del acompañamiento psicológico durante su recuperación: “Volver a casa y ver a mi familia y a mis mascotas me dio fuerzas. Es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, y es fundamental denunciar para que no le pase a nadie más”.

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