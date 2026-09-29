James Rodríguez sería titular por primera vez con Atlético Nacional contra Junior por la Liga BetPlay: fecha y hora del partido

El mediocampista ingresó desde el banco de suplentes en los partidos frente a Internacional de Bogotá, Llaneros y Millonarios-crédito Cristian Bayona/Colprensa

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James Rodríguez podría ser titular por primera vez con Atlético Nacional el 30 de septiembre ante Junior de Barranquilla, en un partido de la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2026 que marcaría un cambio en el manejo del mediocampista tras sus primeras apariciones como suplente.

El partido se disputará a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot, donde el volante proveniente del Minnesota United de la MLS de Estados Unidos ya sumó sus primeros minutos desde el banco de los suplentes.

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James Rodríguez podría integrar la formación titular de Atlético Nacional este 30 de septiembre de 2026 ante Junior de Barranquilla-crédito @Maurofutbolyfe/X

La información la entregó el 28 de septiembre de 2026 el periodista Mauricio Gordillo de Win Sports en su cuenta de X sobre la posibilidad de que Lucas González incluya a James en la titular en el juego ante el bicampeón de Colombia:

“Actualidad de Atlético Nacional: 1 Chicho Arango será operado, como lo dije el sábado, esta semana del ligamento cruzado anterior. 9 meses por fuera 2. Ante Júnior seguirían los 3 centrales en la formación inicial. 3.James con opción de ser titular”, informó.

James Rodríguez sería tutlar ante Junior-crédito Cristian Bayona/Colprensa

De confirmarse la decisión, sería la primera titularidad de James Rodríguez con Atlético Nacional. El mediocampista tuvo una preparación progresiva: debutó ante Internacional, jugó todo el segundo tiempo contra Llaneros y participó durante media hora frente a Millonarios.

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El partido ante Junior sería el siguiente paso después de sus tres primeras actuaciones, con más de 100 minutos de competencia acumulados. Lucas González podría modificar su planteamiento para darle al futbolista colombiano una mayor incidencia desde el inicio.