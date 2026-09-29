Sena abrió convocatoria para estudiar cursos virtuales con horarios flexibles: así puede aplicar a más de 90 ofertas gratuitas

El Servicio Nacional de Aprendizaje habilitó 91 cursos virtuales gratuitos enfocados en el sector asistencial, la bioseguridad y la salud mental - crédito Sena Distrito Capital

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió 91 cursos virtuales gratuitos para fortalecer las competencias del personal asistencial, promover la bioseguridad en el trabajo y ampliar el acceso a contenidos sobre salud mental, nutrición y servicios especializados.

La convocatoria de la Regional Distrito Capital está dirigida a quienes buscan actualizar conocimientos en el sector sanitario y en seguridad y salud en el trabajo. Las inscripciones se realizan mediante la plataforma institucional Betowa.

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La oferta incluye formación complementaria virtual con módulos de entre 20 y 50 horas. Los contenidos se distribuyen en seis líneas que abarcan desde la atención a pacientes hasta la gestión farmacéutica y la prevención de violencias de género.

Las personas interesadas deben ingresar a betowa.sena.edu.co, crear una cuenta si aún no están registradas, buscar el curso de su interés y completar la inscripción. El sistema enviará un correo electrónico con la confirmación de matrícula y las indicaciones para iniciar la formación.

La convocatoria busca mejorar procesos dentro de los servicios sanitarios

La oferta académica contempla módulos de formación complementaria virtual con una intensidad de entre 20 y 50 horas - crédito Sena Distrito Capital

A través de un comunicado, el Sena informó que los programas apuntan a reducir brechas de conocimiento en instituciones asistenciales y a mejorar los procesos de calidad de cada servicio.

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La propuesta también busca que profesionales, estudiantes y trabajadores incorporen prácticas relacionadas con la prevención de riesgos y el cuidado de la salud en distintos entornos laborales y comunitarios.

“Buscamos capacitar integralmente a las personas vinculadas al sector asistencial con estándares de excelencia técnica y sentido ético. El aprendizaje virtual elimina barreras geográficas y facilita el acceso al conocimiento desde cualquier lugar”, afirmó José Fernando Franco, coordinador regional de formación profesional del Sena Distrito Capital.

La estrategia incluye contenidos sobre atención humanizada, respuesta ante emergencias, prevención de afectaciones emocionales y protocolos de bioseguridad. El objetivo es que los participantes cuenten con herramientas aplicables a sus ámbitos de formación o trabajo.

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La atención asistencial reúne cursos sobre urgencias y valoración en salud

La convocatoria dispone de contenidos específicos en nutrición infantil, gestión de inventario farmacéutico y tanatoestética - crédito Sena Distrito Capital

Una de las líneas de capacitación está destinada a la atención asistencial e integral. Allí figuran cursos como Humanización de la Atención en Salud y Atención de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos.

La oferta también incorpora formación sobre acciones básicas para atender a una persona con afectación de la salud. Estos contenidos están orientados a reforzar conocimientos vinculados con la respuesta inicial ante situaciones que requieren acompañamiento sanitario.

Otro de los programas disponibles aborda la atención clínica integral de pacientes con dengue. La convocatoria incluye, además, herramientas para la aplicación de instrumentos de valoración integral en salud.

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Los cursos incluyen primeros auxilios psicológicos y apoyo a víctimas

La línea de salud mental y apoyo psicosocial contiene alternativas para estudiantes y profesionales de psicología, además de personas interesadas en ampliar sus conocimientos en prevención y acompañamiento.

Las inscripciones para la convocatoria de la Regional Distrito Capital se realizan a través de la plataforma institucional Betowa - crédito Sena Distrito Capital

Entre los programas se encuentra el curso de Primeros Auxilios Psicológicos. También está disponible la formación en acciones de prevención en salud mental.

La convocatoria contempla capacitación sobre atención con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado. El programa forma parte de los contenidos destinados a fortalecer la atención de poblaciones que han atravesado situaciones de violencia.

La bioseguridad y el SG-SST ocupan una parte de la oferta virtual

Los interesados en seguridad y salud en el trabajo pueden encontrar cursos sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), legislación en riesgos laborales y protocolos de bioseguridad.

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El programa incluye la formación obligatoria relacionada con el SG-SST. También ofrece contenidos sobre bioseguridad aplicada a la estética y la cosmética.

Estas alternativas están dirigidas a quienes requieren actualizar conocimientos para prevenir riesgos en sus lugares de trabajo. El enfoque abarca tanto obligaciones normativas como prácticas de cuidado en sectores específicos.

La entidad señaló que una de sus metas consiste en ampliar el alcance de esta formación entre los trabajadores. “Nuestra meta es impactar cada día a más trabajadores para asegurar entornos comunitarios e institucionales más seguros”, concluyó Franco.

La nutrición, los servicios farmacéuticos y la inclusión completan los programas

La línea de salud pública y nutrición incluye contenidos sobre nutrición y alimentación en el desarrollo humano. También contempla el manejo integrado de la desnutrición aguda en menores de cinco años.

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En el área administrativa, los participantes podrán consultar cursos de facturación de servicios en salud. La oferta incorpora formación para la gestión de inventario de productos farmacéuticos.

El eje de inclusión social y servicios especializados reúne programas sobre atención en salud con pertinencia étnica. También figura la formación en tanatoestética.

Cada aspirante debe verificar dentro de la plataforma que el curso seleccionado tenga las inscripciones abiertas. El Sena indicó que esa disponibilidad suele aparecer identificada con un ícono verde.

Para completar el registro, los usuarios deben filtrar la búsqueda por “Cursos cortos” y escribir términos como “Salud”, “SG-SST” o “Bioseguridad”. Tras leer los requisitos, podrán pulsar el botón “Inscripción”, confirmar sus datos personales y finalizar el trámite.

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