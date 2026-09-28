Colombia

Gustavo Petro le contestó a Abelardo de la Espriella tras acusarlo de dejar al país ‘sobregirado’ por corrupción en su gobierno: “Sépalo bien”

El expresidente colombiano rechazó que su administración hubiera dejado una economía dependiente de recursos ilegales y cuestionó la intención de abrir conversaciones con el FMI

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Luisa González/REUTERS
El antiguo jefe de Estado defendió sus políticas sociales, mientras el actual presidente alertó por el endeudamiento y ordenó contactos con el organismo financiero internacional - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Luisa González/REUTERS
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El expresidente Gustavo Petro respondió a la alocución del presidente Abelardo de la Espriella sobre la situación fiscal del país y rechazó sus señalamientos acerca de una economía sostenida por corrupción y recursos ilícitos.

De la Espriella afirmó en alocución emitida el domingo 27 de septiembre que el Estado colombiano está “sobregirado”, con una deuda costosa y gastos de funcionamiento elevados, mientras la actividad económica en las calles reflejaría una “aparente abundancia” vinculada, según su versión, con capitales ilegales.

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También informó que ordenó iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida negociada a la situación de las finanzas públicas.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en alocución presidencial que el Estado colombiano está “sobregirado” - crédito Luisa González/REUTERS
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en alocución presidencial que el Estado colombiano está “sobregirado” - crédito Luisa González/REUTERS

Gustavo Petro cuestionó ese diagnóstico y atribuyó el déficit primario al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), mecanismo que subsidia el precio de la gasolina.

“El déficit primario en las finanzas del Estado está compuesto, casi exclusivamente, del pago del FEPC”, escribió el expresidente.

Petro atribuyó el déficit al subsidio de los combustibles

En su respuesta, Petro sostuvo que De la Espriella pretende profundizar ese desequilibrio mediante un aumento de “10 billones” en el déficit asociado a los combustibles. También vinculó una eventual reducción del gasto con el freno de obras y transferencias regionales.

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“La suspensión de obras como la desalinizadora de agua potable para Santa Marta y la disminución de transferencias a las regiones que debilitarán la salud, la educación y el agua potable, cuando viene una megasequía, es el costo que usted le hace pagar a todos los colombianos”, afirmó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro sostuvo que De la Espriella pretende profundizar ese desequilibrio mediante un aumento de “10 billones” en el déficit asociado a los combustibles - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario sostuvo que esos ajustes responderían a una negativa de aumentar los tributos a los sectores de mayores ingresos. En ese sentido, escribió: “Endeudar al pueblo para pagarle la deuda a los ricos es una megacorrupción estafadora de toda la nación”.

De la Espriella presentó una interpretación distinta. En su alocución afirmó que los ingresos estatales no alcanzan para cubrir el servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento. “Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, expresó.

El presidente también afirmó que la situación fiscal no resulta evidente para parte de la población debido a la circulación de dinero proveniente de actividades ilegales.

“En las calles hay una economía paralela que se ha sostenido con dineros ilícitos”, dijo, antes de mencionar recursos que, según su declaración, proceden del narcotráfico y la corrupción.

El crecimiento económico abrió otro frente entre Petro y De la Espriella

Petro defendió los resultados de su administración y aseguró que la economía creció hasta 3,5% anual. Rechazó que ese desempeño estuviera relacionado con el narcotráfico y afirmó que los recursos derivados de la cocaína permanecen fuera de Colombia.

“La economía de Colombia creció hasta el 3,5% anual en mi gobierno, no por el narcotráfico, no sea ignorante”, escribió. Petro agregó que la estructura criminal vinculada al tráfico de cocaína tiene presencia internacional y mencionó capturas de capos extranjeros en Medellín, Bogotá y Cartagena.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro defendió los resultados de su administración y aseguró que la economía creció hasta 3,5% anual - crédito @petrogustavo/X

El expresidente también aseguró que durante su gobierno disminuyeron los cultivos ilícitos frente al nivel que, según él, dejaron Iván Duque y José Manuel Restrepo. “Mi gobierno bajó el nivel de cultivos de hoja de viva [sic] al que llevó el gobierno de Duque y Restrepo”, publicó.

Gustavo Petro atribuyó el crecimiento al aumento del gasto público y social. Citó mejoras salariales para soldados y patrulleros, transferencias destinadas a educación y salud, hospitales, sedes universitarias, colegios públicos, caminos vecinales, entrega de tierras y granjas solares.

“Es en esta inversión y gasto público para la sociedad y en el incremento del salario mínimo vital (…) donde están las causas de nuestro crecimiento económico”, afirmó. También cuestionó la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y relacionó esa decisión con la experiencia reciente de Argentina bajo el gobierno de Javier Milei.

El expresidente formuló acusaciones contra De la Espriella

La respuesta de Petro incluyó acusaciones personales contra De la Espriella. El exmandatario afirmó que apartó a los funcionarios de su administración que detectó en hechos de corrupción y acusó al presidente de incorporar a personas vinculadas con el anterior gobierno. Esos señalamientos fueron formulados por Petro en su publicación y no estuvieron acompañados de pruebas en el texto citado.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
La respuesta de Gustavo Petro incluyó acusaciones personales contra el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

“Yo eché a todo corrupto que encontré con las manos en la masa en mi gobierno”, escribió Petro. Luego acusó a De la Espriella de ocultar “su pasado y presente” como “amigo, colaborador y socio del narcotráfico”.

En el cierre de su mensaje, Petro pidió mantener el gasto social, elevar el salario mínimo por encima de la inflación y cobrar más impuestos a los sectores de mayores ingresos. “No entregue a Colombia al FMI, y logrará mejores resultados que los que yo logré”, concluyó.

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