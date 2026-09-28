Colombia

A la cárcel una mujer por causarle la muerte a su bebé de 7 meses en Antioquia: había dicho que el menor sufrió varias caídas

La madre llevó al menor al centro asistencial el 21 de septiembre de 2026 y explicó que sufrió accidentes en la vivienda, pero el personal sanitario alertó a las autoridades por las inconsistencias

La Fiscalía imputó a la mujer el delito de homicidio agravado por los hechos ocurridos en el barrio Nueva Jerusalén - crédito Policía
La Fiscalía imputó a la mujer el delito de homicidio agravado por los hechos ocurridos en el barrio Nueva Jerusalén - crédito Policía
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Una mujer venezolana de 18 años recibió prisión por homicidio agravado como presunta responsable de la muerte de su hijo, un bebé de siete meses, en el municipio de Bello, Antioquia. La imputada no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía General de la Nación.

El niño, identificado como Emanuel Hernández Epinayuu, murió el martes 22 de septiembre en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. El caso quedó bajo investigación de un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Seccional Medellín.

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El ente investigador sostuvo que la mujer habría agredido al menor durante varios días dentro de una vivienda del barrio Nueva Jerusalén, en Bello. Esas acciones le habrían causado distintos traumas en el cuerpo.

El informe médico señaló que el bebé sufrió un trauma craneoencefálico. El dictamen también indicó que las lesiones serían compatibles con una agitación violenta del cuerpo, conocida como zarandeo.

El dictamen médico determinó que el fallecimiento del menor ocurrió por un trauma craneoencefálico compatible con un zarandeo - crédito BBC Mundo
El dictamen médico determinó que el fallecimiento del menor ocurrió por un trauma craneoencefálico compatible con un zarandeo - crédito BBC Mundo

La investigación apunta a que el niño ingresó al hospital luego de que su madre lo llevara el 21 de septiembre. Según la Alcaldía de Bello, la joven afirmó entonces que el bebé había sufrido varias caídas accidentales dentro de la vivienda.

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El equipo médico detectó lesiones que no coincidían con esa versión y notificó la situación a las autoridades. La administración municipal informó que el menor presentaba asfixia, insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.

La Fiscalía judicializó a la mujer tras establecer que el niño habría sufrido agresiones reiteradas antes de morir. Un juez de control de garantías ordenó que permanezca recluida en una cárcel mientras avanza el proceso por homicidio agravado.

La Alcaldía activó un protocolo para proteger al menor

Mientras el bebé permaneció internado, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana de Bello activó un protocolo junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“El equipo médico del centro hospitalario puso en conocimiento de las autoridades competentes la situación, ya que el menor presentaba múltiples lesiones, entre ellas, asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico, algo que era inconsistente con el relato de su madre”, constataba el reporte médico.

La Alcaldía de Bello pidió esclarecer la muerte de un bebé de siete meses que falleció mientras recibía atención en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín - crédito Alcadía de Bello
La Alcaldía de Bello pidió esclarecer la muerte de un bebé de siete meses que falleció mientras recibía atención en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín - crédito Alcadía de Bello

El objetivo era trasladar al niño a un hogar sustituto de cuidado especial. La medida no llegó a concretarse debido a que el menor murió durante el tratamiento médico.

La Alcaldía de Bello afirmó que el caso afecta a toda la comunidad y pidió que se determinen las circunstancias de la muerte. En su pronunciamiento, la administración manifestó que “no se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran afectaciones” que pongan en riesgo su seguridad.

La entidad municipal solicitó la intervención de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el ICBF. Las autoridades establecieron la responsabilidad penal de la madre y esclarecer los detalles de los hechos dentro de la vivienda de Nueva Jerusalén, en el municipio de Bello.

La captura ocurrió tres días después de la muerte del niño

Los servidores de la Policía Nacional capturaron a la mujer el viernes 25 de septiembre. Luego, durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó el delito por el que quedó privada de la libertad.

Un bebé de seis meses sobrevivió al deslizamiento en Bello, que dejó más de 11 muertos y 50 viviendas sepultadas - crédito iStock
Un bebé de seis meses sobrevivió al deslizamiento en Bello, que dejó más de 11 muertos y 50 viviendas sepultadas - crédito iStock

La mujer seguirá vinculada al proceso judicial bajo medida de aseguramiento intramural. La imputación no equivale a una condena, y será la justicia la que defina su responsabilidad por la muerte del bebé.

La Alcaldía pidió a la ciudadanía denunciar los casos de maltrato físico, moral o psicológico contra menores de edad. Las personas pueden comunicarse con la línea 141 del ICBF, la Línea 123 de la Policía Nacional o acudir a la Fiscalía, las comisarías de Familia y las personerías municipales.

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