Colombia

La Comisión de Acusaciones del Congreso lleva dos años paralizada, según denunció Daniel Briceño: “Absolutamente vergonzoso”

El representante a la Cámara del Centro Democrático ya había advertido que más de 2.000 procesos en esa corporación estaban en riesgo por falta de recursos

Daniel Briceño - crédito Mariano Vimos/Colprensa
El pronunciamiento de Daniel Briceño fue a través de su cuenta oficial de X - crédito Mariano Vimos/Colprensa
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A través de su cuenta oficial en X, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño denunció que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva dos años paralizada.

Hoy la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cumple 2 años de completa parálisis”, indicó el congresista.

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Según Daniel Briceño, la situación ocurre mientras existen evidencias de “graves omisiones” de altos funcionarios en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Daniel Briceño - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño denunció que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva dos años paralizada - crédito @Danielbricen/X

El congresista aseguró que la Comisión de Acusaciones se encuentra con los términos suspendidos y “completamente quieta”.

“En un momento en donde salen evidencias de graves omisiones de altos funcionarios por el caso de la UNGRD, la comisión tiene los términos suspendidos y se encuentra en completamente quieta (sic)”, afirmó.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático afirmó que, hasta la fecha, no se ha repartido el primer proceso y advirtió que más de 2.400 investigaciones podrían quedar en la impunidad. Por ese motivo, Daniel Briceño calificó como “lamentable” el papel de la Cámara de Representantes.

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“A la fecha no se he podido repartir el primer proceso, son más de 2.400 investigaciones que van camino a la impunidad, el papel de la Cámara de Representantes en estos momentos es lamentable”, afirmó.

El congresista pidió a la Presidencia de la Cámara de Representantes y al Gobierno nacional “destrabar” la Comisión de Acusaciones mediante la asignación de recursos para garantizar su funcionamiento.

La Comisión de Acusación enfatiza que esta fase no implica una acusación formal ni la violación de derechos fundamentales - crédito Cámara de Representantes
Daniel Briceño pidió a la Presidencia de la Cámara de Representantes y al Gobierno nacional “destrabar” la Comisión de Acusaciones mediante la asignación de recursos para garantizar su funcionamiento - crédito Cámara de Representantes

“Le pedimos a la presidencia de la Cámara de Representantes y al gobierno nacional destrabar la Comisión de Acusaciones mediante la asignación de los recursos para su funcionamiento (sic)”, aseveró.

Daniel Briceño cerró su mensaje en su cuenta oficial de X asegurando que lo sucedido es “absolutamente vergonzoso para el país”.

Primera denuncia

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño ya había denunciado que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes llevaba más de un mes sin operar por falta de recursos. Según afirmó, la situación mantiene sin reparto miles de procesos que están bajo competencia de esa instancia.

“Quiero comunicarle al país que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva más de 1 mes en completa parálisis por falta de recursos (sic)”, publicó el congresista en su cuenta de X.

Briceño indicó que la dependencia tiene 2.450 expedientes activos contra expresidentes, magistrados de las altas cortes y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con su versión, los integrantes de la comisión todavía no han recibido procesos para su estudio.

“Son 2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de altas cortes y la Fiscal General de la Nación que no han podido ser repartidos entre los miembros de la Comisión (sic)”, expresó.

El representante solicitó a las autoridades responsables acelerar la entrega de recursos. A su juicio, la falta de financiación puede afectar el trámite de los expedientes y proyecta una señal de impunidad.

Daniel Briceño - crédito @Danielbricen/X
Según Daniel Briceño, la Comisión de Acusación tiene 2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de las altas cortes y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que sus integrantes no han podido revisar - crédito @Danielbricen/X

“Le pido a todas las autoridades, mayor celeridad, el mensaje que se le está dando al país es de completa impunidad (sic)”, afirmó Briceño.

La falta de presupuesto ya había sido advertida el 19 de agosto de 2026 por el presidente de la Comisión de Acusaciones, Carlos Alberto Cuenca. En una comunicación dirigida al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, pidió recursos para asegurar el funcionamiento de la dependencia y atender los procesos en curso.

Cuenca señaló que los 2.450 casos exigen respaldo presupuestal para las tareas administrativas y judiciales necesarias. También pidió que los recursos fueran girados “en el menor tiempo posible”, debido a que los expedientes están sujetos a plazos procesales “perentorios e improrrogables”.

En diálogo con Blu Radio, Briceño sostuvo que la comisión quedó sin financiación desde la instalación del nuevo Congreso. Según explicó, hasta ahora sus integrantes solo han aprobado proposiciones, sin que exista una asignación efectiva de procesos.

El congresista afirmó que había planteado el problema ante el presidente de la comisión y otras autoridades, aunque aseguró que no recibió una solución. “En este momento hay parálisis”, concluyó.

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