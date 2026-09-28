Colombia

Millonario contrato de Petro para abastecer de paneles solares a La Guajira genera polémica: habría fuertes retrasos pese a que se va a cumplir la fecha

Los cuatro contratistas recibieron más de 100.000 millones de pesos en anticipos y deben completar los montajes, activar los equipos, capacitar usuarios y cerrar el convenio antes del 30 de noviembre

El proyecto solar en La Guajira registró la energización de 862 viviendas sobre un total de 10.664 soluciones contratadas - crédito Presidencia de la República
El proyecto solar en La Guajira registró la energización de 862 viviendas sobre un total de 10.664 soluciones contratadas - crédito Presidencia de la República
Guardar

El proyecto solar de La Guajira registraría apenas 862 viviendas energizadas de las 10.664 contratadas, pese a que los cronogramas preveían que la instalación superara el 80% a finales de septiembre.

Según información revelada por la revista Semana en la mañana del lunes 28 de septiembre, todavía habría comunidades sin obras, sistemas con fallas y equipos instalados en viviendas deshabitadas.

PUBLICIDAD

El convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y Dispac, la distribuidora de energía del Chocó, prometía llevar soluciones fotovoltaicas a hogares vulnerables de Maicao y Albania. El contrato supera los 300.000 millones de pesos y reúne a cuatro contratistas que ya recibieron más de 100.000 millones en anticipos.

El proyecto debía avanzar en cuatro lotes y alcanzar a más de 10.000 viviendas. No obstante, la información entregada por Dispac al medio muestra una brecha amplia entre las metas previstas y los montajes que figuran como terminados.

Retrato del presidente Gustavo Petro con traje y corbata, pensativo, ante una extensión de paneles solares bajo un cielo azul claro.
El convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Dispac asciende a más de 300.000 millones de pesos para beneficiar a Maicao y Albania - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Los lotes uno y cuatro debían llegar a un avance cercano al 93,5% al cierre de septiembre, de acuerdo con las proyecciones de ejecución. Para los lotes dos y tres, la estimación era del 69,5%.

PUBLICIDAD

La realidad informada por Dispac fue distinta. El lote uno tenía 263 viviendas energizadas de 2.677 previstas, lo que equivale al 9,8%. El lote dos sumaba 60 instalaciones de 2.674 hogares contratados, con un avance del 2,2%. El lote tres registraba 270 soluciones sobre 2.659, mientras que el lote cuatro contabilizaba 269 de 2.654.

Las diferencias frente a las metas alcanzaban el 84% en el primer lote, el 67% en el segundo, el 59% en el tercero y el 83% en el cuarto. La ejecución total quedó en 8,1% de las soluciones contratadas.

Los contratistas tenían pendientes 9.802 instalaciones y contaban hasta el 30 de noviembre para terminar el montaje, poner los sistemas en servicio, capacitar a los usuarios y cerrar el proyecto. Ese plazo había sido planteado para completar las últimas tareas, no para ejecutar la mayor parte de las obras.

Las comunidades denuncian que los paneles no llegaron

Las comunidades indígenas de Maicao y Albania continúan sin acceso estable a electricidad mientras esperan los sistemas prometidos. Los testimonios recogidos por Semana describen censos repetidos, visitas técnicas sin continuidad y familias que deben buscar lugares alternativos para cargar sus teléfonos.

Los cuatro contratistas del proyecto fotovoltaico debían completar 9.802 instalaciones antes del 30 de noviembre - crédito Ministerio de Minas y Energía
Los cuatro contratistas del proyecto fotovoltaico debían completar 9.802 instalaciones antes del 30 de noviembre - crédito Ministerio de Minas y Energía

En Montañita, una comunidad incluida en el lote dos con 72 usuarios previstos, Rafael Jayariyú afirmó que no habían recibido materiales ni visitas para iniciar las instalaciones. “Nada, todavía no han llegado”, dijo Jayariyú a la revista citada.

El habitante explicó que cargan los celulares en un punto de fibra óptica instalado en la zona para que los niños tengan acceso a internet. También señaló que un bombillo evita que queden completamente a oscuras durante la noche.

Mouwasira, en el lote cuatro, debía conectar a 82 usuarios. Sus habitantes indicaron que recibieron una llamada cuatro meses antes, aunque desde entonces no tuvieron noticias sobre el inicio de los trabajos.

“No han puesto ni un solo panel”, dijo Jorge Velásquez, residente de la ranchería, al medio. Franco López, autoridad de la comunidad, sostuvo que varias poblaciones cercanas tampoco recibieron nuevas visitas después de los censos.

López relató que les comunicaron fechas distintas para la llegada del proyecto. Primero les hablaron de marzo y luego de abril, junio o julio, pero las instalaciones no comenzaron.

La falta de electricidad obliga a los residentes a pagar entre 1.000 y 2.000 pesos para cargar los celulares en casas de vecinos que compraron paneles con recursos propios. En Kululumana, Wilder González Aguilar afirmó que el convenio prometió energizar 48 viviendas, aunque ninguna recibió los equipos.

La ausencia de energía afecta también las clases

Modesta Velásquez, líder y educadora de Mouwasira, señaló que la comunidad completó los requisitos solicitados antes de la instalación. Entre ellos mencionó las ubicaciones de las viviendas, el censo, las fotografías y las georreferenciaciones.

La dirigente sostuvo que la ausencia de energía limita las opciones educativas para los niños wayúu. Según explicó, una conexión permitiría usar herramientas como un televisor para complementar las clases.

En Jurimaca, una habitante consultada por la publicación afirmó que la instalación alcanzó cerca de 40 casas, aunque la comunidad tiene más de 100 habitantes. También indicó que el cableado, el sistema y las baterías llegaron en momentos diferentes.

Ese proceso dejó a familias a la espera de componentes necesarios para que las soluciones pudieran funcionar. La entrega parcial se sumó a los retrasos señalados en otras comunidades incluidas en el proyecto.

Wayachón reporta fallas y paneles en viviendas vacías

Los problemas no se limitan a las zonas donde las obras aún no empezaron. En Wayachón, habitantes consultados por el medio aseguraron que algunos sistemas se apagan durante varios días y requieren reparaciones repetidas.

Una mujer beneficiaria afirmó que la falla se había producido al menos cinco veces en su vivienda y en otras casas del sector. También dijo que el sistema de su suegra se quemó y que la batería habría sido reemplazada tras una explosión.

Paola Atencio, habitante de Wayachón, indicó que la comunidad planeaba reunirse para definir el destino de cerca de diez paneles que, según dijo, quedaron sin asignación. La situación se agrava porque parte de los equipos habría terminado en casas donde no reside nadie.

“Hay plantas instaladas, pero ahí no vive nadie. Son casas no habitadas”, afirmó Atencio ante la revista. Los testimonios contrastan con la falta de paneles en comunidades que siguen a la espera de una visita para comenzar las obras.

La publicación también conoció, por empresarios del sector fotovoltaico, que integrantes de los consorcios buscarían subcontratar a una empresa con mayor capacidad financiera para terminar los trabajos pendientes.

Entretanto, la empresa involucrada no ha aclarado las condiciones bajo las que se encuentra el proyecto energético y si el tiempo establecido será suficiente para cumplir con la entrega prometida al departamento.

Temas Relacionados

Ministerio de Minas y EnergíaGustavo PetroDispacEnergía solar La GuajiraColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Comisión de Acusaciones del Congreso lleva dos años paralizada, según denunció Daniel Briceño: “Absolutamente vergonzoso”

El representante a la Cámara del Centro Democrático ya había advertido que más de 2.000 procesos en esa corporación estaban en riesgo por falta de recursos

La Comisión de Acusaciones del Congreso lleva dos años paralizada, según denunció Daniel Briceño: “Absolutamente vergonzoso”

La futbolista Linda Caicedo sorprendió a Shakira durante su concierto en Madrid: le regaló su camiseta y la acompañó en la “Caminata de la Loba”

La delantera colombiana del Real Madrid participó el domingo 27 de septiembre en el recorrido hacia el escenario, una actividad que la artista realiza con invitados antes de cada función de su residencia española

La futbolista Linda Caicedo sorprendió a Shakira durante su concierto en Madrid: le regaló su camiseta y la acompañó en la “Caminata de la Loba”

Golpe a la minería ilegal en Cundinamarca: capturan a dos personas que estarían extrayendo arena en inmediaciones al río Bogotá

La intervención ocurrió en un predio rural de la cuenca alta, donde las autoridades sorprendieron a varios individuos mientras retiraban materiales de construcción sin permiso ambiental vigente

Golpe a la minería ilegal en Cundinamarca: capturan a dos personas que estarían extrayendo arena en inmediaciones al río Bogotá

Gustavo Petro le contestó a Abelardo de la Espriella tras acusarlo de dejar al país ‘sobregirado’ por corrupción en su gobierno: “Sépalo bien”

El expresidente colombiano rechazó que su administración hubiera dejado una economía dependiente de recursos ilegales y cuestionó la intención de abrir conversaciones con el FMI

Gustavo Petro le contestó a Abelardo de la Espriella tras acusarlo de dejar al país ‘sobregirado’ por corrupción en su gobierno: “Sépalo bien”

A la cárcel una mujer por causarle la muerte a su bebé de 7 meses en Antioquia: había dicho que el menor sufrió varias caídas

La madre llevó al menor al centro asistencial el 21 de septiembre de 2026 y explicó que sufrió accidentes en la vivienda, pero el personal sanitario alertó a las autoridades por las inconsistencias

A la cárcel una mujer por causarle la muerte a su bebé de 7 meses en Antioquia: había dicho que el menor sufrió varias caídas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

La futbolista Linda Caicedo sorprendió a Shakira durante su concierto en Madrid: le regaló su camiseta y la acompañó en la “Caminata de la Loba”

La futbolista Linda Caicedo sorprendió a Shakira durante su concierto en Madrid: le regaló su camiseta y la acompañó en la “Caminata de la Loba”

Mr. Stiven sigue defendiéndose tras investigación por presunto abuso sexual contra menor de edad: “Diosito me dio el don de pararme duro”

Karol G y Drake encendieron las redes sociales durante el concierto de la colombiana en Houston: “Ay qué rico”

Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

Deportes

La futbolista Linda Caicedo sorprendió a Shakira durante su concierto en Madrid: le regaló su camiseta y la acompañó en la “Caminata de la Loba”

La futbolista Linda Caicedo sorprendió a Shakira durante su concierto en Madrid: le regaló su camiseta y la acompañó en la “Caminata de la Loba”

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Willer Ditta, defensor que hizo parte de la selección Colombia en el Mundial 2026 y juega en Cruz Azul, empujó un árbitro en México

Jhon Ortiz, entrenador campeón con Cali de la Liga Femenina 2026, pidió al gremio en Colombia que dejara de ser ‘mediocre’

Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga