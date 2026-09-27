Joaquín Gutiérrez asumirá la presidencia de Ecopetrol desde el lunes 28 de septiembre: Gobierno nacional detalló la hoja de ruta de la petrolera que dirigirá

Carlos Suárez encabezará la Junta Directiva, mientras el nuevo directivo tendrá el reto de aplicar una estrategia orientada a controles, capacidad operativa y confianza institucional - crédito @infopresidencia/X

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó que Joaquín Gutiérrez Caballero asumirá la presidencia ejecutiva de Ecopetrol el lunes 28 de septiembre de 2026, y presentó una hoja de ruta para la empresa centrada en gobierno corporativo, eficiencia operativa, exploración, producción y seguridad energética.

La designación de Gutiérrez fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva el jueves 24 de septiembre, de acuerdo con la información conocida sobre el nombramiento. La administración de Abelardo de la Espriella planteó que el nuevo equipo deberá recuperar la confianza en la compañía y fortalecer sus capacidades de gestión.

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Ecopetrol es descrita por el Gobierno como una empresa determinante para la economía colombiana debido a su actividad en petróleo, gas y combustibles, así como por los recursos que genera para el país. El Ejecutivo sostuvo que la compañía inicia una etapa de recuperación y fortalecimiento estratégico.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó que Joaquín Gutiérrez Caballero asumirá la presidencia ejecutiva de Ecopetrol el lunes 28 de septiembre de 2026 - crédito @infopresidencia/X

La Junta Directiva tendrá a Carlos Suárez como presidente

Del mismo modo, el Gobierno informó que Carlos Augusto Suárez presidirá la Junta Directiva de Ecopetrol. Claudia Margarita Lafaurie ocupará la vicepresidencia del órgano, que tendrá a su cargo la definición de la estrategia y la supervisión de la creación de valor.

En una publicación de Presidencia se indicó que la prioridad será restablecer el gobierno corporativo, elevar la eficiencia operativa e impulsar las actividades de exploración y producción. La seguridad energética, con atención especial al abastecimiento de gas, figura entre los puntos planteados.

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Miller Soto, vocero oficial de Presidencia, afirmó que la conducción de la Junta y la presidencia ejecutiva tendrán funciones diferenciadas. “Uno conduce el gobierno corporativo y el otro transforma la visión en resultados”, declaró al explicar los roles de Suárez y Gutiérrez.

El vocero señaló que el presidente de la Junta deberá ordenar la estrategia, reforzar la supervisión y relacionar las decisiones corporativas con la creación de valor para los accionistas y las necesidades energéticas del país.

Miller Soto, vocero oficial de Presidencia, afirmó que la conducción de la Junta y la presidencia ejecutiva tendrán funciones diferenciadas - crédito Luisa González/REUTERS

Joaquín Gutiérrez tendrá a cargo la ejecución de la estrategia

Para el Gobierno, la tarea de Joaquín Gutiérrez Caballero será llevar las decisiones de la Junta a la operación de la compañía. Presidencia indicó que deberá aplicar una gestión disciplinada de los recursos públicos y orientar a Ecopetrol hacia resultados concretos.

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Soto sostuvo que el nuevo presidente ejecutivo enfrentará el reto de aumentar la exploración, ampliar la capacidad productiva y mejorar la eficiencia. También mencionó la necesidad de atender el suministro de gas.

“El gas no puede darse por descontado”, expresó el vocero en sus declaraciones. En su intervención, citó una tendencia descendente en la producción de gas de Ecopetrol S. A. durante los últimos años, sin precisar las cifras de esa reducción.

El portavoz también afirmó que los ingresos de la petrolera pasaron de $ 143,1 billones en 2023 a $ 133,3 billones en 2024. Presentó esos datos como parte del diagnóstico con el que el Gobierno justificó los cambios en la dirección de la empresa.

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El Gobierno planteó una recuperación de la confianza

Soto afirmó que Ecopetrol atravesó un periodo con cuestionamientos sobre gobierno corporativo, controversias contractuales y dinámicas que generaron inquietud. Además, citó al expresidente de la Junta Directiva durante la transición, Luis Felipe Henao, que se refirió a un deterioro del gobierno corporativo y a prácticas relacionadas con la toma de decisiones.

Para el Gobierno, la tarea de Joaquín Gutiérrez Caballero será llevar las decisiones de la Junta a la operación de la compañía - crédito Charlie Cordero/REUTERS

La administración nacional planteó que la nueva dirección deberá reforzar los controles internos, recuperar capacidad operativa y reconstruir la confianza de trabajadores, regiones, comunidades, inversionistas, socios y el Estado.

“El Gobierno Nacional puso en marcha la recuperación integral y el fortalecimiento estratégico de Ecopetrol”, señaló Presidencia en su pronunciamiento. La comunicación agregó que la empresa deberá avanzar hacia una gestión enfocada en la eficiencia y en la sostenibilidad de sus operaciones para las próximas décadas.

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Gutiérrez es administrador de empresas y cuenta con especializaciones en gerencia de proyectos de telecomunicaciones, derecho de las telecomunicaciones y gerencia de servicios de salud, según la información conocida sobre su perfil.