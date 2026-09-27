Colombia

Joven recién graduada de Arquitectura llevó su diploma a tumba de su padre y conmovió las redes sociales: “Lo logramos”

La joven, titulada por la Universidad Santo Tomás, homenajeó a Francisco Javier Bayona durante una visita al cementerio, donde acercó el documento a la lápida

Una mujer vestida con traje oscuro sube por una escalera de madera frente a un muro de nichos en un cementerio mientras sostiene un diploma de graduación. Un hombre la ayuda sujetando la estructura desde la base. La joven coloca el certificado junto a una lápida con placas conmemorativas y flores - crédito laboyanos.com/IG

Guardar

Una mujer graduada de Arquitectura visitó la tumba de su padre con el diploma de la Universidad Santo Tomás para compartir con él un logro que había quedado pendiente.

Frente a la lápida de Francisco Javier Bayona, fallecido en marzo de 2020 a los 43 años, dejó un mensaje que resumió la escena: “Papá, lo logramos”.

PUBLICIDAD

La joven subió las escaleras del cementerio con el cartón de graduación en sus manos y lo acercó a la sepultura de su padre. Según el video replicado por la cuenta de Instagram Laboyanos, el hombre “hizo parte de ese sueño” que la egresada acababa de concretar.

La arquitecta decidió llevar su diploma al lugar donde descansan los restos de su padre antes de participar de otras celebraciones con familiares o amigos. El gesto vinculó la finalización de sus estudios universitarios con la ausencia de quien, de acuerdo con la publicación, había acompañado ese proyecto personal.

Una egresada de arquitectura lleva su diploma a la tumba de su padre en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de video
Una egresada de arquitectura lleva su diploma a la tumba de su padre en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de video

La grabación muestra a la joven con vestimenta elegante mientras se aproxima a la lápida. Allí, sostuvo el diploma junto al nombre de Bayona y pronunció la frase dirigida a su padre fallecido.

PUBLICIDAD

No se informaron las causas de la muerte de Francisco Javier Bayona. El material solo precisa la fecha del fallecimiento y su edad, por lo que no corresponde atribuir el deceso a ninguna enfermedad o circunstancia no confirmada.

La publicación generó mensajes de acompañamiento entre los usuarios de Instagram. Una persona escribió: “Que fuerte, cada quien lleva su luto como puede”. Otro comentario reflejó la reacción de quienes vieron el video: “Es muy triste verla ahi, cuánto diera porque su padre estuviera vivo”.

El registro superó las 4.000 reacciones positivas. La respuesta de los usuarios se concentró en el homenaje de la graduada y en el recuerdo de su padre, a quien incluyó simbólicamente en el cierre de su carrera universitaria.

La graduada dedicó el mensaje “Papá, lo logramos” a su progenitor frente al sepulcro - crédito Captura video
La graduada dedicó el mensaje “Papá, lo logramos” a su progenitor frente al sepulcro - crédito Captura video

Dos gatos fueron enterrados vivos junto a un cadáver en cementerio de Sucre

El video difundido en redes sociales se suma a otros filmes que han captado la atención de los internautas. Entre ellos, se destaca una grabación en la que dos gatos bebés fueron rescatados de una tumba en el cementerio de Corozal, Sucre, después de que sus maullidos alertaran a habitantes de la zona.

La tumba había sido sellada tres días antes, según la información difundida sobre el caso. Los vecinos identificaron que los sonidos procedían desde el interior y abrieron un hueco en el cemento, que todavía estaba fresco, para intentar sacar a los felinos.

El rescate permitió que los animales salieran con vida tras permanecer encerrados junto a un cadáver. Las personas que participaron en el procedimiento les ofrecieron comida para atraerlos hacia la abertura, ya que los gatos se mostraban temerosos ante la presencia de quienes estaban afuera.

El video se difundió ampliamente en las plataformas digitales, donde causó indignación - crédito Andrea Padilla / Facebook

Las imágenes muestran a los felinos asomándose con cautela desde la tumba. Luego del rescate, los trasladaron en guacales y los cubrieron con cobijas para llevarlos a una primera revisión.

La situación fue divulgada inicialmente por la fundación Esperanza Felina, una organización que difundió el material audiovisual de los animales dentro de la bóveda. El caso tomó mayor dimensión después de que surgieran denuncias sobre una posible relación con rituales de santería.

La senadora animalista Andrea Padilla pidió a las autoridades de Corozal esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas para impedir que haya nuevos casos. La congresista sostuvo que las proteccionistas vinculadas a Esperanza Felina señalaron que este tipo de hechos sería recurrente en el municipio.

“Alcalde Bairon Ospina - Alcalde Alcaldía de Corozal - Gobierno: en el cementerio de Corozal, Sucre, enterraron a tres gaticos vivos”, afirmó Padilla en redes sociales. La senadora atribuyó esa información a las integrantes de la fundación, quienes, según indicó, tienen bajo su cuidado a más de 80 gatos.

La legisladora también afirmó que las proteccionistas consideran que la práctica estaría vinculada con personas a las que identificaron como “santeros”. De acuerdo con su publicación, esas personas serían responsables de hechos que calificó como una atrocidad.

Padilla dirigió un mensaje al alcalde Bairon Ospina y le exigió medidas efectivas frente a la denuncia. “Alcalde: es su deber tomar medidas efectivas para impedir que se repita y aplicar la Ley Ángel”, manifestó.

La congresista agregó que planeaba visitar Corozal a finales de julio y planteó la posibilidad de reunirse con la administración municipal. “Los animales se respetan y se protegen”, reiteró al cerrar su mensaje.

La versión sobre una posible práctica de santería también fue difundida por colectivos de protección animal. La organización Plataforma Alto señaló que la comunidad vinculó el caso con presuntos sacrificios de gatos en rituales.

“La comunidad afirma que se trata de ‘santeros’ que sacrifican gatos para sus ritos”, expresó el colectivo. Esa afirmación forma parte de las versiones conocidas tras la difusión del video, pero el material disponible no detalla si alguna autoridad confirmó esa hipótesis.

Temas Relacionados

CementerioDiploma Universidad Santo TomásGraduación arquitectaHomenaje papáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joaquín Gutiérrez asume la presidencia de Ecopetrol: Gobierno nacional detalló la hoja de ruta de la petrolera que dirigirá desde el lunes 28 de septiembre

La administración nacional fijó prioridades de gestión corporativa, exploración, producción, eficiencia y abastecimiento de gas para la petrolera

Joaquín Gutiérrez asume la presidencia de Ecopetrol: Gobierno nacional detalló la hoja de ruta de la petrolera que dirigirá desde el lunes 28 de septiembre

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes Colombia

BoA, TVXQ y Rain figuraron entre los primeros idols que promovieron la expansión internacional del K-pop más allá de Corea del Sur

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes Colombia

Chontico Día resultados de hoy domingo 27 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy domingo 27 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Colombianas que participaron en la flotilla Global Sumud 2025, galardonadas por Petro, se quedaron con jugosos contratos en la Cancillería

El Fondo Rotatorio vinculó a Manuela Bedoya y Luna Barreto como enlaces con comunidades indígenas en zonas limítrofes de Chocó, Guainía y Vichada, con contratos por más de $45 millones cada una

Colombianas que participaron en la flotilla Global Sumud 2025, galardonadas por Petro, se quedaron con jugosos contratos en la Cancillería

Mauricio Gaona, embajador ante la ONU, entregó balance final sobre la participación de Colombia: “Hay desafíos”

El abogado y hoy representante ante el organismo internacional dio detalles acerca de la participación del Gobierno nacional en la cumbre realizada en Nueva York

Mauricio Gaona, embajador ante la ONU, entregó balance final sobre la participación de Colombia: “Hay desafíos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Westcol reveló el robot que usará para la pelea contra Blessd en ‘Stream Fighters 5′

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Cypress Hill anunció el regreso del formato ‘All Stars Arena’ para su concierto en Bogotá: todo lo que debe saber

Deportes

Estos serán los rivales del Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026: Las Leonas enfrentarán a las vigentes campeonas

Estos serán los rivales del Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026: Las Leonas enfrentarán a las vigentes campeonas

Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego del empate ante México en primer partido amistoso post-Mundial

La autocrítica de Néstor Lorenzo tras el primer partido amistoso de su nueva era en la selección Colombia: “México nos superó”

Ingrid Guerra y Jhon Alber Ortiz: la jugadora y el entrenador referentes en el tetracampeonato del Deportivo Cali en la Liga Femenina

Así le fue a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: 63 medallas menos que el evento pasado y terceros por primera vez en 20 años