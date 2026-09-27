Joven recién graduada de Arquitectura llevó su diploma a tumba de su padre y conmovió las redes sociales: “Lo logramos”

Una mujer vestida con traje oscuro sube por una escalera de madera frente a un muro de nichos en un cementerio mientras sostiene un diploma de graduación. Un hombre la ayuda sujetando la estructura desde la base. La joven coloca el certificado junto a una lápida con placas conmemorativas y flores - crédito laboyanos.com/IG

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Una mujer graduada de Arquitectura visitó la tumba de su padre con el diploma de la Universidad Santo Tomás para compartir con él un logro que había quedado pendiente.

Frente a la lápida de Francisco Javier Bayona, fallecido en marzo de 2020 a los 43 años, dejó un mensaje que resumió la escena: “Papá, lo logramos”.

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La joven subió las escaleras del cementerio con el cartón de graduación en sus manos y lo acercó a la sepultura de su padre. Según el video replicado por la cuenta de Instagram Laboyanos, el hombre “hizo parte de ese sueño” que la egresada acababa de concretar.

La arquitecta decidió llevar su diploma al lugar donde descansan los restos de su padre antes de participar de otras celebraciones con familiares o amigos. El gesto vinculó la finalización de sus estudios universitarios con la ausencia de quien, de acuerdo con la publicación, había acompañado ese proyecto personal.

Una egresada de arquitectura lleva su diploma a la tumba de su padre en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de video

La grabación muestra a la joven con vestimenta elegante mientras se aproxima a la lápida. Allí, sostuvo el diploma junto al nombre de Bayona y pronunció la frase dirigida a su padre fallecido.

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No se informaron las causas de la muerte de Francisco Javier Bayona. El material solo precisa la fecha del fallecimiento y su edad, por lo que no corresponde atribuir el deceso a ninguna enfermedad o circunstancia no confirmada.

La publicación generó mensajes de acompañamiento entre los usuarios de Instagram. Una persona escribió: “Que fuerte, cada quien lleva su luto como puede”. Otro comentario reflejó la reacción de quienes vieron el video: “Es muy triste verla ahi, cuánto diera porque su padre estuviera vivo”.

El registro superó las 4.000 reacciones positivas. La respuesta de los usuarios se concentró en el homenaje de la graduada y en el recuerdo de su padre, a quien incluyó simbólicamente en el cierre de su carrera universitaria.

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La graduada dedicó el mensaje “Papá, lo logramos” a su progenitor frente al sepulcro - crédito Captura video

Dos gatos fueron enterrados vivos junto a un cadáver en cementerio de Sucre

El video difundido en redes sociales se suma a otros filmes que han captado la atención de los internautas. Entre ellos, se destaca una grabación en la que dos gatos bebés fueron rescatados de una tumba en el cementerio de Corozal, Sucre, después de que sus maullidos alertaran a habitantes de la zona.

La tumba había sido sellada tres días antes, según la información difundida sobre el caso. Los vecinos identificaron que los sonidos procedían desde el interior y abrieron un hueco en el cemento, que todavía estaba fresco, para intentar sacar a los felinos.

El rescate permitió que los animales salieran con vida tras permanecer encerrados junto a un cadáver. Las personas que participaron en el procedimiento les ofrecieron comida para atraerlos hacia la abertura, ya que los gatos se mostraban temerosos ante la presencia de quienes estaban afuera.

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El video se difundió ampliamente en las plataformas digitales, donde causó indignación - crédito Andrea Padilla / Facebook

Las imágenes muestran a los felinos asomándose con cautela desde la tumba. Luego del rescate, los trasladaron en guacales y los cubrieron con cobijas para llevarlos a una primera revisión.

La situación fue divulgada inicialmente por la fundación Esperanza Felina, una organización que difundió el material audiovisual de los animales dentro de la bóveda. El caso tomó mayor dimensión después de que surgieran denuncias sobre una posible relación con rituales de santería.

La senadora animalista Andrea Padilla pidió a las autoridades de Corozal esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas para impedir que haya nuevos casos. La congresista sostuvo que las proteccionistas vinculadas a Esperanza Felina señalaron que este tipo de hechos sería recurrente en el municipio.

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“Alcalde Bairon Ospina - Alcalde Alcaldía de Corozal - Gobierno: en el cementerio de Corozal, Sucre, enterraron a tres gaticos vivos”, afirmó Padilla en redes sociales. La senadora atribuyó esa información a las integrantes de la fundación, quienes, según indicó, tienen bajo su cuidado a más de 80 gatos.

La legisladora también afirmó que las proteccionistas consideran que la práctica estaría vinculada con personas a las que identificaron como “santeros”. De acuerdo con su publicación, esas personas serían responsables de hechos que calificó como una atrocidad.

Padilla dirigió un mensaje al alcalde Bairon Ospina y le exigió medidas efectivas frente a la denuncia. “Alcalde: es su deber tomar medidas efectivas para impedir que se repita y aplicar la Ley Ángel”, manifestó.

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La congresista agregó que planeaba visitar Corozal a finales de julio y planteó la posibilidad de reunirse con la administración municipal. “Los animales se respetan y se protegen”, reiteró al cerrar su mensaje.

La versión sobre una posible práctica de santería también fue difundida por colectivos de protección animal. La organización Plataforma Alto señaló que la comunidad vinculó el caso con presuntos sacrificios de gatos en rituales.

“La comunidad afirma que se trata de ‘santeros’ que sacrifican gatos para sus ritos”, expresó el colectivo. Esa afirmación forma parte de las versiones conocidas tras la difusión del video, pero el material disponible no detalla si alguna autoridad confirmó esa hipótesis.

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