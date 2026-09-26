Colombia

Recargue así su cuenta Nequi de desde el celular sin acudir a corresponsales bancarios

Nequi ofrece una alternativa digital para añadir saldo mediante PSE, sin filas ni intermediarios. El proceso puede realizarse desde el celular o la página web y garantiza seguridad en cada transacción

La integración Payoneer-Nequi permite transacciones accesibles para emprendedores y freelancers que operan con clientes en mercados extranjeros - crédito Nequi
Recargar cuenta de Nequi - crédito Nequi
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La plataforma digital Nequi, desarrollada por Bancolombia, continúa ampliando sus servicios para facilitar el manejo del dinero a millones de usuarios en el país.

La compañía habilitó un método para recargar saldo directamente desde el celular, sin necesidad de acudir a corresponsales bancarios, utilizando la red de Pagos Seguros en Línea (PSE).

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Pagos Seguros en Línea PSE
De acuerdo con la información en la página de PSE, cada banco establece el tope de dinero para transacciones diarias - crédito PSE

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, esta función busca reducir el uso de efectivo, optimizar el tiempo de los usuarios y garantizar operaciones seguras a través de canales digitales. Con esta herramienta, los clientes pueden realizar recargas en pocos minutos, sin filas ni intermediarios, desde cualquier lugar con conexión a internet.

El proceso, según explicó la entidad, se desarrolla de manera sencilla. En primer lugar, el usuario debe ingresar a la aplicación Nequi. En la pantalla principal, seleccionar el ícono del signo pesos y elegir la opción “Recargar Nequi”. Luego, se debe marcar la alternativa “Desde otro banco” y escribir el número de celular asociado a la cuenta para confirmar los datos.

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La plataforma incorpora billeteras digitales como Nequi mediante el sistema PSE - crédito iStock
La plataforma incorpora billeteras digitales como Nequi mediante el sistema PSE - crédito iStock

Una vez completados estos pasos, el sistema solicita el monto a recargar y la selección del tipo de usuario, ya sea persona natural o jurídica. Posteriormente, se escoge el banco desde el cual se realizará la transferencia, se valida la operación marcando “No soy un robot” y, de inmediato, se redirige al entorno de PSE para autorizar la transacción.

Cuando la recarga es aprobada, el sistema genera un comprobante que se envía automáticamente al correo electrónico registrado, garantizando trazabilidad y respaldo del proceso. La compañía destaca que todo el procedimiento se completa en cuestión de minutos y no implica costos adicionales para el usuario.

Nequi también ofrece la posibilidad de realizar el mismo proceso desde su portal web. Para ello, se debe ingresar al sitio oficial, seleccionar la opción “Recargar”, llenar los campos solicitados, escoger la entidad financiera de origen y autorizar el pago mediante PSE. Al finalizar, el usuario recibe la confirmación en pantalla y el comprobante digital en su correo electrónico.

El uso de esta modalidad digital permite a los clientes disponer de su dinero sin desplazarse ni depender de horarios de atención física. Además, amplía las opciones para quienes administran sus finanzas desde dispositivos móviles o computadoras, fortaleciendo la inclusión financiera y el acceso a servicios bancarios en zonas donde la infraestructura tradicional es limitada.

Billetera digital Nequi
| - crédito Pixabay

La plataforma también emitió algunas recomendaciones para evitar errores durante el proceso de recarga. Entre ellas, verificar cuidadosamente los datos antes de confirmar la operación, mantener actualizado el correo electrónico vinculado a la cuenta y revisar el comprobante de cada transacción.

Asimismo, la entidad advierte que, por seguridad, las recargas solo pueden realizarse cada dos horas. Si se intenta efectuar una nueva transacción antes de ese periodo, el sistema mostrará el mensaje “Intenta más tarde”. Esta medida busca prevenir posibles fallos operativos y garantizar la estabilidad de las operaciones.

Otra de las sugerencias de Nequi es evitar el uso de redes públicas o dispositivos desconocidos para realizar movimientos financieros, ya que podrían exponer la información personal del usuario. La empresa recomienda siempre utilizar conexiones seguras y revisar los datos bancarios antes de finalizar cualquier operación.

Según la información publicada por El Tiempo, esta nueva opción representa un avance en la estrategia de Nequi por consolidar herramientas de autogestión digital. La posibilidad de recargar desde el celular o la página web permite ahorrar tiempo, reducir costos de desplazamiento y disponer del dinero de forma inmediata.

Nequi ha indicado que su objetivo es ofrecer alternativas ágiles y confiables para el manejo cotidiano del dinero, adaptadas a los hábitos digitales de los colombianos. Estas innovaciones, explicó la compañía, buscan fortalecer la educación financiera y fomentar el uso responsable de los medios electrónicos de pago.

Con más de 18 millones de usuarios activos, la aplicación se ha consolidado como una de las principales billeteras digitales del país. Su expansión ha estado acompañada de mejoras en seguridad, nuevas funcionalidades y alianzas con entidades bancarias para ampliar las formas de recarga y transferencia.

La implementación de la recarga a través de PSE complementa la red de corresponsales físicos y los canales de transferencia interbancaria, brindando a los usuarios una experiencia más flexible y moderna. Con esta herramienta, Nequi reafirma su compromiso con la digitalización de los servicios financieros en Colombia y con el impulso de soluciones accesibles, rápidas y seguras para sus clientes.

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