Atacan con explosivos a patrulla en Jamundí: uno detonó y otro fue destruido de forma controlada

Ejército Nacional en vía en inmediaciones de Jamundí . REUTERS/Jair Coll

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Un ataque con dos artefactos explosivos fue perpetrado contra una patrulla de la fuerza pública que se encontraba en un puesto de control en el sector de Las Piñas, en Jamundí, sobre la vía que comunica al municipio con el corregimiento de Potrerito, en el sur del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, los artefactos fueron lanzados desde una motocicleta contra los uniformados que permanecían en el punto.

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Las autoridades indicaron que uno de los explosivos alcanzó a detonar, mientras que el segundo no se activó.

Pese a la explosión, el ataque no dejó civiles ni integrantes de la fuerza pública lesionados, según el reporte conocido hasta el momento.

Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad y acordonaron la zona para impedir el paso de personas y reducir cualquier riesgo asociado al artefacto que permaneció sin detonar.

Pese a la explosión, el ataque no dejó civiles ni integrantes de la fuerza pública lesionados, según el reporte conocido hasta el momento. - crédito captura de pantalla @Ejercito_Div7/X

Autoridades atribuyen preliminarmente el ataque a disidencia Jaime Martínez

Según la información entregada por las autoridades, el atentado habría sido cometido por integrantes de la disidencia de las Farc Jaime Martínez, estructura con presencia en esta zona del Valle del Cauca.

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La atribución permanece dentro de las hipótesis manejadas por los investigadores, mientras avanzan las verificaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque e identificar a los responsables.

El hecho se produjo en un corredor vial que comunica a Jamundí con Potrerito, donde la fuerza pública mantenía instalado un puesto de control.

Luego de la detonación, los uniformados aseguraron el perímetro y comenzaron las inspecciones correspondientes para establecer si existían otros elementos que representaran peligro.

La presencia del segundo artefacto obligó a mantener restringida el área mientras se adelantan los procedimientos técnicos necesarios.

Expertos antiexplosivos serán los encargados de destruir de manera controlada el dispositivo que no logró activarse.

Según el reporte, el procedimiento está previsto para la mañana de este sábado y se realizará mediante una implosión controlada.

La medida busca eliminar el riesgo que representa el explosivo sin exponer a habitantes, conductores o integrantes de los organismos de seguridad que permanecen en el sector.

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FOTO DE ARCHIVO. Disidencias de las farc. REUTERS/Luisa González

No hubo heridos y continúan las investigaciones

Las autoridades confirmaron que, pese a que uno de los explosivos detonó cerca de la patrulla, no se registraron personas heridas.

Tampoco se informó de afectaciones entre quienes transitaban por el corredor al momento del ataque.

Las labores de seguridad continúan mientras los investigadores recopilan información que permita reconstruir la forma en que se produjo la agresión.

Uno de los elementos que será materia de investigación es el desplazamiento de la motocicleta desde la cual, según el reporte inicial, fueron arrojados los artefactos.

Las autoridades buscan establecer la ruta seguida por los responsables antes y después del ataque, así como determinar si otras personas participaron en la acción.

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La zona permanecerá bajo vigilancia mientras se completa la destrucción controlada del segundo artefacto y terminan las verificaciones de seguridad.

El atentado también obliga a reforzar las medidas preventivas sobre este corredor del sur del Valle del Cauca, donde las autoridades han señalado presencia de la estructura Jaime Martínez.

Por ahora, no se ha informado de capturas relacionadas con el hecho.

La prioridad inmediata de los equipos desplegados es garantizar que el explosivo restante sea neutralizado sin incidentes y mantener protegido el tránsito por la zona.

Después de completar ese procedimiento, las investigaciones continuarán enfocadas en establecer la autoría del ataque y ubicar a las personas que habrían participado en el lanzamiento de los artefactos contra la patrulla.

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