Colombia

ADRES liberará $79.183 millones de su presupuesto para destinarlos a otras necesidades del sistema de salud

La entidad aplicará medidas de austeridad en gastos administrativos y espera que los recursos apoyen el plan de choque del Gobierno para el sector

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, anunció que dejará de utilizar $79.183 millones de los recursos asignados para su funcionamiento administrativo durante 2026, con el objetivo de que ese dinero pueda destinarse a otras necesidades del sistema de salud.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la decisión hace parte de una estrategia de austeridad y busca liberar recursos en momentos en que el Gobierno adelanta un plan de choque para atender necesidades prioritarias del sector.

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La entidad explicó que los recursos provienen de varios frentes de ahorro interno, entre ellos una reducción de la planta de personal, saldos no comprometidos y recursos asociados a contratos en curso.

La Adres encontró incrementos desmesurados por la atención en salud de pacientes fallecidos. El incremento fue de un 1.000% - crédito Freepik y Luisa González/Reuters
Sistema de salud colombiano - crédito Freepik y Luisa González/Reuters

Reducción de gastos administrativos

El mayor componente corresponde a una reducción de la planta de personal por $65.675 millones.

A esto se suman $5.827 millones de saldos no comprometidos por cargos que no fueron provistos entre enero y septiembre, así como otros $7.681 millones relacionados con contratos en curso.

La suma de estos tres componentes alcanza los $79.183 millones que la ADRES dejará de ejecutar dentro de su presupuesto administrativo.

El director de la entidad, Iván Sánchez, explicó que la decisión también implicó desistir de una reestructuración que había sido contemplada previamente.

Considero que, en este momento, esta reestructuración no es importante para la ADRES. Lo importante en este momento es nosotros asegurar el sistema de salud y, por lo tanto, entonces, no hubo lugar a esta reestructuración, y por eso es que liberamos este recurso”, afirmó.

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Según la entidad, el propósito es que el dinero retorne al sistema y pueda ser utilizado para atender obligaciones y necesidades diferentes a los gastos internos de funcionamiento.

Billetes de Colombia
(Colprensa - Juan Páez)

Recursos apoyarían plan de choque en salud

Sánchez indicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta el plan de choque anunciado por el Gobierno nacional para el sector salud.

El objetivo, según explicó, es contribuir a garantizar los recursos requeridos para la atención de pacientes priorizados en la primera fase de esa estrategia.

La ADRES señaló que la austeridad interna está relacionada con la priorización de facturación asociada a servicios y tecnologías en salud pendientes de pago.

La entidad también vinculó esta decisión con las nuevas medidas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la llamada compra de cartera dirigida.

Con este dinero la ADRES muestra su compromiso con las nuevas medidas que impulsa el Gobierno nacional, como parte del plan de choque para el sector salud, que incluye la compra de cartera dirigida, que garantizará los recursos necesarios para la atención de los pacientes priorizados en la primera fase del plan”, señaló la entidad.

La estrategia busca que los recursos que no serán utilizados en funcionamiento administrativo puedan redirigirse hacia necesidades asistenciales y financieras del sistema.

Según lo informado, una de las prioridades será atender la facturación pendiente asociada a servicios y tecnologías en salud.

La ADRES considera que esta reasignación permitirá concentrar mayores recursos en obligaciones directamente relacionadas con la atención de pacientes.

La medida también refleja un ajuste en las prioridades presupuestales de la entidad, que optó por reducir gastos internos frente a las presiones financieras que enfrenta el sistema.

La decisión no implica un aumento de recursos nuevos para el sector, sino la liberación de partidas previamente destinadas al funcionamiento administrativo de la ADRES.

Estos recursos quedarían disponibles para ser utilizados en otras necesidades del sistema, conforme a las decisiones presupuestales y operativas que se adopten dentro del plan de choque.

Con esta medida, la entidad busca mostrar que los esfuerzos de austeridad también pueden convertirse en una fuente de recursos para atender obligaciones pendientes y reforzar la capacidad financiera del sistema de salud.

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