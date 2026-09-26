Colombia quema en promedio 2,31 millones de hectáreas al año y Orinoquía concentra el mayor impacto

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas utilizan ramas de árbol para repeler las llamas mientras combaten un incendio forestal en Villa de Leyva Colombia, 21 de septiembre, 2026. REUTERS/Sergio Acero

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Colombia registra en promedio 2,31 millones de hectáreas quemadas cada año, mientras que 13,9 millones de hectáreas fueron afectadas por el fuego al menos una vez entre 2000 y 2025, según un nuevo análisis de MapBiomas Fuego.

La extensión acumulada equivale al 12,14 % del territorio continental colombiano y representa aproximadamente 314 veces el área urbana de Bogotá, de acuerdo con la información publicada por Blu Radio.

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Los datos muestran que los eventos asociados al fuego no corresponden únicamente a episodios aislados. Por el contrario, durante los últimos 26 años se han presentado de manera recurrente en diferentes ecosistemas y regiones del país.

El promedio anual de 2,31 millones de hectáreas equivale, según el análisis, a unas 12,5 veces la extensión del departamento del Quindío.

Bomberos de Popayán lograron controlar el 60 % del incendio más extenso registrado en la vereda Bajo Charco, aunque la zona de cañón permanece activa por riesgo y condiciones de seguridad - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán / Facebook

Orinoquía concentra casi siete de cada diez hectáreas quemadas

La distribución territorial muestra una fuerte concentración en la Orinoquía, que reúne el 68,7 % del área quemada durante el periodo analizado. La Amazonía ocupa el segundo lugar, con el 13,2 %.

Dentro de ese panorama, Vichada aparece como el departamento con mayor afectación acumulada, con 4,8 millones de hectáreas quemadas en 26 años, una superficie cercana a la mitad de su territorio.

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Además, el 83,3 % del área quemada entre 2000 y 2025 se registró durante los meses comprendidos entre diciembre y marzo, periodo en el que las condiciones ambientales favorecen la propagación del fuego.

El análisis también identificó impactos sobre zonas de especial importancia ambiental. Durante 2025, la superficie quemada dentro de áreas protegidas y territorios indígenas aumentó 14,1 % frente al promedio histórico, principalmente en la Orinoquía.

Stjin Hantson, profesor de ciencias del sistema Tierra de la Universidad del Rosario, explicó que una parte importante de los registros corresponde a las sabanas de la región, ecosistemas que presentan una relación natural con el fuego.

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Sin embargo, advirtió que durante los 26 años analizados casi un millón de hectáreas de bosque fueron quemadas, en muchos casos en situaciones asociadas con procesos de deforestación.

Solo en agosto se han presentado 221 en el departamento - crédito Gestión del Riesgo Cundinamarca / Facebook

Incendios recientes elevan presión sobre organismos de socorro

Las cifras históricas coinciden con las emergencias atendidas durante 2026 en diferentes departamentos.

En Cundinamarca, más de 4.000 hectáreas han resultado afectadas por el fuego en lo corrido del año. Solo durante septiembre, los bomberos departamentales atendieron 159 incendios.

Aunque esos eventos ya no se encuentran activos, parte de los recursos y capacidades disponibles tuvieron que trasladarse a Tolima y Boyacá para apoyar la respuesta a nuevas emergencias, según el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Cundinamarca.

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Adriana Rojas, coordinadora de sistemas de información georreferenciada de la Fundación Gaia Amazonas y coordinadora de MapBiomas, señaló que un incendio registrado recientemente en Tolima superó en magnitud al mayor evento observado allí durante los 26 años anteriores.

Según explicó, ese comportamiento permite anticipar que 2026 podría registrar un incremento en la magnitud de algunos incendios.

La simultaneidad de las emergencias también representa una presión adicional para los cuerpos de bomberos, debido a que obliga a distribuir personal, equipos y otros recursos entre diferentes departamentos.

Ante este escenario, los organismos de socorro trabajan junto con el Gobierno y el Ministerio del Interior en un plan de acción para fortalecer su capacidad de respuesta.

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MapBiomas Colombia y el equipo de Interacciones Clima-Ecosistemas de la Universidad del Rosario presentaron además MapBiomas Fuego, una plataforma de acceso abierto que permite consultar información obtenida a partir de imágenes satelitales.

La herramienta reúne mapas sobre frecuencia, extensión, coberturas afectadas y eventos recientes, con el propósito de facilitar el análisis histórico del comportamiento del fuego.

La información busca que las autoridades no se limiten a responder cuando las emergencias ya están activas, sino que puedan utilizar los registros acumulados para anticipar riesgos, fortalecer la prevención, mejorar el ordenamiento territorial y planificar la gestión del fuego en Colombia.

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