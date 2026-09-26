Naturgas alerta por bajo respaldo del sistema de gas tras contingencia en terminal de Cartagena

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La contingencia registrada en la terminal de SPEC LNG, ubicada en Cartagena, volvió a encender las alertas sobre el margen de respaldo que tiene actualmente el sistema de gas natural en Colombia.

La Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, advirtió que la situación demuestra la necesidad de fortalecer la resiliencia del sistema y acelerar decisiones relacionadas con infraestructura, transporte, importación y producción nacional.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, SPEC, la única terminal de importación de gas natural del país, informó que uno de los cuatro trenes de su unidad flotante de almacenamiento y regasificación requiere actividades correctivas.

Durante algunos días, la instalación operará con una capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos diarios, Mpcd, aunque la compañía indicó que la operación continúa desarrollándose de manera segura y coordinada con los usuarios del sistema.

Durante algunos días, la instalación operará con una capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos diarios, Mpcd, aunque la compañía indicó que la operación continúa desarrollándose de manera segura y coordinada con los usuarios del sistema - crédito Ministerio de Minas y Energía

Contingencia generó restricción sobre demanda esencial

La reducción temporal de capacidad tuvo efectos sobre el abastecimiento.

Según la Resolución 40524 del Ministerio de Minas y Energía, la situación generó una restricción de 15 GBTUD en la demanda esencial contratada con gas importado.

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Ante ese escenario, las autoridades establecieron un racionamiento programado y un orden de prioridad destinado a proteger tanto la demanda esencial como la generación térmica.

Para Naturgas, el episodio pone en evidencia que Colombia dispone de un margen limitado para responder cuando se presenta una contingencia en alguno de los componentes principales del sistema.

“La seguridad energética significa contar con opciones antes de necesitarlas, y no las estamos desarrollando con la rapidez que se requiere”, afirmó la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.

El gremio sostiene que depender de pocas alternativas de abastecimiento aumenta la vulnerabilidad frente a fallas operacionales o restricciones temporales.

La situación resulta especialmente relevante debido al papel que desempeña el gas natural en distintos sectores, desde el consumo residencial hasta la industria y la generación eléctrica.

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La operación de las plantas térmicas también depende de la disponibilidad de este combustible para respaldar el sistema eléctrico cuando es necesario.

FOTO DE ARCHIVO. Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), interviene en una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 30 de marzo, 2023. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Naturgas pide más infraestructura y producción nacional

Murgas señaló que la contingencia de SPEC no debe analizarse únicamente como un problema operacional puntual, sino como una señal sobre decisiones estructurales que, según el gremio, necesitan avanzar con mayor rapidez.

Entre ellas está la construcción de nueva infraestructura para importación y transporte de gas, con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para abastecer el mercado colombiano.

Naturgas también plantea la necesidad de reactivar la actividad exploratoria para aumentar la producción nacional y reducir la exposición del país a eventuales problemas de suministro.

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El gremio considera que contar con más fuentes y rutas permitiría responder con mayor flexibilidad ante contingencias y disminuir la presión sobre una sola infraestructura de importación.

Murgas advirtió que las decisiones relacionadas con el suministro de gas tienen consecuencias directas sobre hogares, empresas y el sistema eléctrico.

“Detrás de cada decisión tardía hay familias que necesitan cocinar, empresas que necesitan producir, y un sistema eléctrico que necesita respaldo”, sostuvo.

Naturgas indicó que los proyectos destinados a ampliar las alternativas de suministro ya han sido identificados y pidió acelerar su ejecución.

El llamado se concentra en fortalecer simultáneamente la capacidad de importación, el transporte interno y la producción nacional, de manera que el país disponga de diferentes opciones frente a una eventual reducción de disponibilidad en cualquiera de esos frentes.

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La contingencia en SPEC continuará siendo atendida mientras avanzan las actividades correctivas en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación.

Por ahora, la terminal mantiene una capacidad disponible de 400 Mpcd, mientras el sector energético opera bajo las medidas establecidas para priorizar la demanda esencial y la generación térmica.

Para Naturgas, el episodio deja como principal advertencia que Colombia necesita ampliar su margen de respaldo antes de enfrentar nuevas restricciones que puedan comprometer el abastecimiento de hogares, industrias y generadores eléctricos.