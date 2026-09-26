Presidente de la Cámara pide a Ecopetrol elevar producción y frenar dependencia de importaciones

Barguil asumió este 20 de julio como nuevo presidente de la Cámara de Representantes (Vía X perfil de Nicolás Barguil )

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El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, pidió a la nueva dirección de Ecopetrol concentrar sus esfuerzos en fortalecer la exploración y aumentar la producción de hidrocarburos, con el objetivo de proteger las reservas del país y reducir una mayor dependencia de las importaciones.

El pronunciamiento se produjo ante la llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de la compañía, en medio del proceso de renovación de la cúpula directiva de la principal empresa de hidrocarburos de Colombia.

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“Ecopetrol tiene nuevo presidente y tiene una tarea muy clara: aumentar el valor de la compañía, explorar y aumentar exponencialmente su producción”, afirmó Barguil, de acuerdo con la información publicada por Blu Radio.

Para el dirigente, la nueva administración debe orientar la estrategia de la estatal hacia el fortalecimiento de su capacidad productiva y la protección de la autosuficiencia energética.

El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, asiste a una rueda de prensa ofrecida por el presidente Abelardo De La Espriella, en Santa Marta (Colombia), el 25 de septiembre de 2026. REUTERS/Charlie Cordero

Barguil pide priorizar exploración y reservas

El presidente de la Cámara señaló que Colombia debe evitar un escenario en el que disminuyan sus reservas y aumente progresivamente la necesidad de importar hidrocarburos.

“Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones. Necesitamos una Ecopetrol fuerte, eficiente y estratégica para la seguridad energética del país. Es hora de su renacer”, aseguró.

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Según Barguil, mantener las actividades de exploración y producción es necesario no solo desde el punto de vista energético, sino también por su impacto sobre la estabilidad fiscal del país.

El congresista planteó que una Ecopetrol con mayor capacidad de producción contribuiría a mantener la disponibilidad nacional de hidrocarburos y limitaría la exposición de Colombia a una creciente dependencia del abastecimiento externo.

Su llamado se produce justamente cuando la compañía inicia una nueva etapa administrativa bajo el liderazgo de Gutiérrez.

Barguil considera que la prioridad debe estar en aumentar el valor empresarial de Ecopetrol y desarrollar una estrategia capaz de fortalecer simultáneamente sus reservas, exploración y producción.

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FOTO DE ARCHIVO: Logo de Ecopetrol en su sede central de Bogotá, Colombia, el 24 de junio de 2025. REUTERS/Luisa González

Seguridad energética entra en la agenda de la nueva dirección

El planteamiento del presidente de la Cámara ubica la seguridad energética como uno de los desafíos centrales para la nueva administración de la petrolera estatal.

A juicio del dirigente, la continuidad de las actividades de exploración permite proteger el nivel de reservas disponibles y reducir el riesgo de que Colombia tenga que recurrir progresivamente a mayores volúmenes de importaciones.

La producción, por su parte, aparece en su propuesta como otro de los ejes que deberían recibir atención prioritaria durante la nueva dirección.

Barguil vinculó estos dos componentes con el desempeño financiero de Ecopetrol, al sostener que elevar su capacidad productiva también debería contribuir a aumentar el valor de la compañía.

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El llamado no estuvo acompañado de metas concretas sobre nuevos pozos, niveles de producción, inversión o plazos para la ejecución de esas medidas.

Tampoco se detalló qué proyectos específicos considera que deberían recibir prioridad dentro del portafolio de la empresa.

El pronunciamiento se concentra, por ahora, en fijar una expectativa sobre el rumbo que debería asumir Ecopetrol bajo su nueva presidencia: más exploración, mayor producción y fortalecimiento de las reservas nacionales.

Para Barguil, estos elementos están directamente relacionados con la estabilidad fiscal y energética de Colombia y con la posibilidad de evitar que aumente la dependencia de fuentes externas.

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La llegada de Joaquín Gutiérrez abre así una nueva etapa para la compañía, sobre la cual distintos sectores han comenzado a expresar sus expectativas frente a la orientación que tendrá el negocio de hidrocarburos.

Desde la Presidencia de la Cámara, la petición es que Ecopetrol mantenga una estrategia enfocada en su negocio de exploración y producción y utilice esas capacidades para fortalecer su posición dentro del sistema energético nacional.

Barguil insistió en que la empresa debe conservar un papel estratégico dentro de la economía colombiana y sostuvo que la protección de las reservas debe convertirse en uno de los elementos prioritarios de la nueva administración.

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