Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella entregó nuevos resultados en contra de organizaciones criminales en Norte de Santander y Magdalena

En Cúcuta, las autoridades detuvieron a seis integrantes de Los Turcos. En Santa Marta y Ciénaga fueron capturados siete presuntos miembros de Los Costeños y Los de la Troncal

Soldados del Ejército de Colombia en medio de operativos en contra de la criminalidad - crédito Daniel Muñoz/Reuters
Soldados del Ejército de Colombia en medio de operativos en contra de la criminalidad - crédito Daniel Muñoz/Reuters
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El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Fuerza Pública capturó a 47 personas en las últimas 24 horas durante operaciones contra organizaciones criminales en varias regiones de Colombia, aunque advirtió que esos resultados no reparan el impacto del asesinato de dos policías en Ábrego. “Estos resultados no borran el dolor por los dos policías asesinados en Ábrego”, afirmó en sus redes sociales.

En Cúcuta, las autoridades detuvieron a seis integrantes de Los Turcos. En Santa Marta y Ciénaga fueron capturados siete presuntos miembros de Los Costeños y Los de la Troncal.

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La fuerza pública también incautó 5.000 estopines y detuvo a dos personas en Ipiales. Las operaciones incluyeron la destrucción de 21 dragas usadas para minería ilegal.

De la Espriella expresó su solidaridad con las familias de los policías asesinados y aseguró que ordenó mantener las operaciones en Norte de Santander para esclarecer el crimen. “La Fuerza Pública seguirá protegiendo a los colombianos”, sostuvo.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Fuerza Pública capturó a 47 personas en las últimas 24 horas durante operaciones contra organizaciones criminales en varias regiones de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Fuerza Pública capturó a 47 personas en las últimas 24 horas durante operaciones contra organizaciones criminales en varias regiones de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Dos policías asesinados en ataque contra una patrulla en Ábrego, Norte de Santander

El presidente Abelardo de la Espriella señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible responsable del ataque contra una patrulla de la Policía Nacional en Ábrego, Norte de Santander, en el que murieron el intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar de policía Brayan Stiven Lizarazo Torres.

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Los uniformados se desplazaban en un vehículo institucional para realizar una actividad preventiva en un colegio del municipio cuando hombres armados les dispararon con ráfagas de fusil, de acuerdo con el comunicado de la Policía citado por la publicación. Ambos murieron en el lugar y las autoridades anunciaron operaciones de búsqueda e investigación.

De la Espriella atribuyó el ataque a estructuras del ELN

El mandatario afirmó que los hechos ocurrieron en La Piñuela, zona rural de Ábrego, donde, según indicó, tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cacua Guerrero del Ejército ELN.

“Dos policías fueron asesinados en un ataque criminal contra una patrulla en La Piñuela, Ábrego, Norte de Santander”, escribió De la Espriella en X, según reprodujo Infobae.

El jefe de Estado rindió homenaje a los dos agentes fallecidos y expresó su solidaridad con sus familiares y con la institución policial.

Se desconoce si el responsable fue un grupo armado con presencia en la zona o bandas criminales - crédito @jhonjacome/X

De la Espriella sostuvo que ordenó identificar y capturar a los responsables. “Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano. ¡Juro que los voy a acabar!”.

La acusación presidencial contra el ELN aparece como una hipótesis expuesta por el mandatario. El texto suministrado no incluye una atribución oficial de responsabilidad emitida por esa guerrilla ni una confirmación judicial sobre los autores materiales del homicidio.

La Policía dijo que los agentes iban a un colegio del municipio

La institución “rechaza categóricamente y lamenta el homicidio de dos de nuestros uniformados”, señaló en el comunicado de la intitución. El documento situó el ataque hacia las 9:30 a. m. del viernes 25 de septiembre de 2026. También indicó que los funcionarios se movilizaban para desarrollar una actividad preventiva en una institución educativa de Ábrego.

La fuerza pública anunció que, junto con el Ejército Nacional, activó sus capacidades operativas y de inteligencia para localizar a los responsables.

El ataque ocurrió después de un hecho similar registrado en Ocaña, donde un integrante de la Policía Nacional resultó herido, según la información recopilada en la nota.

Ellos son los los dos uniformados asesinados en Norte de Santander - crédito @PoliciaColombia/X
Ellos son los los dos uniformados asesinados en Norte de Santander - crédito @PoliciaColombia/X

La Gobernación ofreció 50 millones de pesos por información

La Gobernación de Norte de Santander condenó el asesinato de los policías y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por datos que permitan ubicar y capturar a los responsables.

“Rechazamos los hechos violentos registrados en Ábrego, que dejaron como saldo la muerte de dos uniformados de la Policía Nacional”, expresó la administración departamental.

El gobernador Willian Villamizar calificó a las víctimas como “héroes de la patria” y pidió que el caso no quede impune. También transmitió condolencias a las familias de los agentes.

Villamizar explicó ante el medio que la recompensa será entregada por información que conduzca a quienes cometieron el hecho. “Nuestro apoyo a la Fuerza Pública”, agregó, al pedir a las autoridades judiciales que avancen con las investigaciones.

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