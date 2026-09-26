Explosión al interior de laboratorio farmacéutico en la localidad de Los Mártires, Bogotá

Imágenes del exterior de un edificio con ventanas rotas, marcos deformados y escombros de vidrio esparcidos sobre la acera y la calle. El hecho ocurrió tras una explosión ocurrida al interior de un laboratorio farmacéutico en la localidad de Los Mártires, en Bogotá - crédito @BogotaTransito/X

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Una explosión en un laboratorio farmacéutico provocó el cierre de la carrera 19A con calle 43, en la localidad de Los Mártires, Bogotá, durante la mañana del 26 de septiembre. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y, hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

La situación obligó a interrumpir el tránsito en ese punto del sector. La causa del cierre fue la detonación que se registro dentro de una de las edificaciónes de la zona.

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La cuenta de tránsito de Bogotá informó que agentes civiles se desplazaban hacia el lugar para apoyar el manejo de la movilidad y la atención de la novedad.

Explosión al interior de laboratorio farmacéutico en el centro de Bogotá - crédito @BogotaTransito/X

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