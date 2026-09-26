Cayó ‘Primo’, señalado de integrar redes de apoyo al Estado Mayor Central de las disidencias de Iván Mordisco: había llegado a Bogotá

Las capturas de alias Primo, "Tirma" y "Richar" se efectuaron en Girón (Santander), San Luis de Gaceno (Boyacá) y Arauca, en ese mismo orden - crédito Gaula / Policía Nacional

Guardar

La jornada del sábado 26 de septiembre de 2026, se conocieron los detalles del operativo de captura de Jhon Jairo Rivera Barragán, conocido como alias Primo, y señalado de integrar una red de apoyo de la estructura residual Martín Villa, vinculada al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

El procedimiento se realizó en Girón, Santander, después de una investigación que se extendió durante seis meses, luego de que el hoy detenido llegó hasta Bogotá, de acuerdo con lo que explicó el coronel Liberado Fabio Ojeda Eraso, director del Gaula de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

El oficial señaló que contra Rivera Barragán pesaba una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Las autoridades le atribuyen a “Primo” la compra de prendas militares y otros elementos logísticos en almacenes de Bogotá y Bucaramanga. El material, según la investigación, era enviado después hacia Arauca.

Alias Primo había viajado a Bogotá con la misión de adquirir prendas de uso militar y material logístico - crédito Gaula / Policía Nacional

La Policía vincula el material con el Frente 10 Guadalupe Salcedo

En el reporte oficial se destacó que los elementos eran recibidos por un familiar de alias Primo, identificado como “Sneyder González” o “Machazo”, a quien señalan como cabecilla de finanzas del Frente 10 Guadalupe Salcedo.

El operativo contó con la participación del Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) Élite de la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

PUBLICIDAD

De manera simultánea, las autoridades reportaron la captura de alias Tirma en Arauca, y según lo que precisó el comunicado oficial, el hombre trabajaba en un taller de mecánica para no despertar sospechas y se encargaba del mantenimiento de vehículos y motocicletas utilizados por la organización.

Desde la Policía indicó que también habría tenido la función de transportar material logístico para el grupo armado.

Por su parte, en San Luis de Gaceno (Boyacá), fue detenido alias Richar. Los investigadores señalaron que permaneció cerca de cuatro meses en Bogotá para evitar su ubicación y luego se trasladó a Boyacá, donde trabajaba como maestro de construcción.

PUBLICIDAD

Parte de la investigación permitió establecer que en medio de estas transacciones se cobra un "impuesto de guerra" - crédito Gaula / Policía Nacional

Se conoció un video del familias de “Primo” y cómo cuadraban la logística

Como parte del acervo probatorio recolectado por partede las autoridades, se conoció un video en el que “Machazo” explicó el cobro que realizan como parte de los acuerdos para que les entreguen prendas materiales y elementos logísticos.

“Muy buenos días, les habla ‘Sneyder González’, delegado por el camarada ‘Willy Romero’, comandante del bloque del comando conjunto Oriente. Nosotros como organización a nivel nacional cobramos un tema de impuesto de guerra, (...) la invitación que le estamos haciendo, mi viejo, es que envíe un delegado al departamento de Arauca para dialogar y tratar y que venga con autoridad de dialogar y negociar el tema del porcentaje del contrato. Espero una respuesta sin falta para el día viernes”, menciona al comienzo de la grabación el familiar de “Primo”.

PUBLICIDAD

Más adelante el mismo sujeto señala en el video: “Entonces necesito que me colabore con las quince pecheras que va a hacer, que sean así para estos proveedores”, comentó “Machazo”, mientras muestra cómo deben ser utilizando un ejemplo que comparte como referencia.

Loss hoy detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar su proceso de judicialización, y a la espera de las audiencias preliminares.

Declaraciones del coronel Liberado Fabio Ojeda Eraso, director del Gaula de la Policía Nacional - crédito Gaula / Policía Nacional

El coronel Ojeda destacó que las tres capturas representan una afectación a las capacidades de adquisición, transporte y distribución de elementos para la estructura residual Martín Villa, y como parte de las acciones que vienen desarrollando las Fuerzas Militares a lo largo del territorio nacional, y como parte de la ofensiva del presidente Abelardo de la Espriella en contra de los grupos armados ilegales, como parte de su estrategia de seguridad.

PUBLICIDAD

Al final, desde La Policía Nacional se recordó que la ciudadanía puede reportar hechos relacionados con secuestro y extorsión a través de la línea gratuita 165 del Gaula.