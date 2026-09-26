Colombia

Oro en Colombia hoy: Cotización del gramo, precios de compra y venta para este 26 de septiembre

Consulta en cuánto quedó la cotización del precio de uno de los metales preciosos más importantes

Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Guardar

Ante la búsqueda de forma de inversión con menor riesgo, la compra de metales preciosos es una opción, sobre todo si se trata del oro.

La cotización de estos bellos minerales cambia prácticamente todos los días por un sin fin de factores económicos nacionales como externos, aunque principalmente por el tipo de cambio del dólar y de su precio a nivel internacional. Si se va a invertir en ellos, lo mejor es estar actualizado.

PUBLICIDAD

Es por eso que el Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el valor de estas codiciadas piezas.

Precio del oro de este sábado

Por gramo: 455263.79 COP

Por onza: 14160286.79 COP

Venta de oro puro (24K): 455187.3

Compra de oro puro (24K): 455340.28

Cambio: -1,18

Requisitos para vender oro

Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)
Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

PUBLICIDAD

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

Temas Relacionados

Precio del oro en Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Francisco “Pacho” Maturana elogió a James Rodríguez, explicó la importancia que tendrá en Atlético Nacional: “Es un líder”

El extécnico de la selección Colombia se refirió a la importancia que tendrá el volante de 35 años en el “Verdolaga” en el equipo dirigido por Lucas González

Francisco “Pacho” Maturana elogió a James Rodríguez, explicó la importancia que tendrá en Atlético Nacional: “Es un líder”

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

El segundo ciclo de Néstor Lorenzo arranca en territorio norteamericano, con la ausencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en la lista de convocados

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: con un parcial 1-1 ambas selecciones irian al alargue para buscar el tercer puesto del campeonato

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Estadio Municipal LKS Lodz. El encuentro definirá cuál de los dos seleccionados regresará a casa con un lugar en el podio

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: con un parcial 1-1 ambas selecciones irian al alargue para buscar el tercer puesto del campeonato

Cuál es la verdad sobre la caída temprana del satélite espacial de Colombia durante el gobierno Petro

Santiago Vargas, profesor del Observatorio Astronómico Nacional, maneja la hipótesis de que el FACSAT-2 fue afectado por la intensa actividad solar atribuida al ciclo solar 25

Cuál es la verdad sobre la caída temprana del satélite espacial de Colombia durante el gobierno Petro

A la cárcel tres personas por secuestrar y robar a un conductor de plataforma en Soacha

La víctima permaneció retenida mientras los captores la presionaban para que realizara transacciones electrónicas desde su propio dispositivo móvil y la despojaban de dinero en efectivo, joyas, un reloj, un celular y el vehículo. El conjunto de bienes sustraídos superó los $60 millones

A la cárcel tres personas por secuestrar y robar a un conductor de plataforma en Soacha
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Entregan segunda vivienda en Antioquia de ‘Adopta un Hogar’, el programa de Nicky Jam para damnificados por el terremoto

Entregan segunda vivienda en Antioquia de ‘Adopta un Hogar’, el programa de Nicky Jam para damnificados por el terremoto

BTS será huésped de honor de Bogotá durante su primera visita a Colombia

Kris R respondió a polémica con Mr. Stiven e insinuó que el streamer tiene una supuesta investigación con una menor de 13 años: “No quiera jugar conmigo”

Alejandro Sanz le dedicó sentidas palabras a Shakira luego de compartir escenario: así respondió la colombiana

Luisa Fernanda W inició su despedida de soltera en Cartagena con una sorpresa en la lista de invitadas

Deportes

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: con un parcial 1-1 ambas selecciones irian al alargue para buscar el tercer puesto del campeonato

Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: con un parcial 1-1 ambas selecciones irian al alargue para buscar el tercer puesto del campeonato

Deportivo Cali vs. Santa Fe - en vivo, final de la Liga Femenina BetPlay: se definen las campeonas en el Valle del Cauca

Francisco “Pacho” Maturana elogió a James Rodríguez, explicó la importancia que tendrá en Atlético Nacional: “Es un líder”

México vs. Colombia - en vivo HOY, amistoso internacional: siga el minuto a minuto del juego de la “Tricolor” en Baltimore

Jugadores de Once Caldas, en medio de la crisis y con protestas, respaldaron a Hernán Darío Herrera: “La hinchada se voltea”