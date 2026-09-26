Entregan segunda vivienda en Antioquia de ‘Adopta un Hogar’, el programa de Nicky Jam para damnificados por el terremoto

a familia de Luz Ofelia Romero recuperó un hogar en la vereda Alto de Los Jaramillos luego de que su vivienda resultara afectada por el sismo - crédito @grupoargos / Instagram

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Luz Ofelia Romero y su familia recibieron una nueva vivienda en la vereda Alto de Los Jaramillos, en Ciudad Bolívar, Antioquia, como parte de la iniciativa Adopta un Hogar, impulsada por Grupo Argos y el cantante Nicky Jam para reconstruir viviendas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el occidente de Colombia.

La entrega correspondió a la segunda casa terminada por el programa en el país y a la primera que se entrega en territorio antioqueño.

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La vivienda fue construida luego de que la anterior casa de la familia resultara afectada por el sismo. Luz Ofelia Romero, caficultora y cabeza de hogar, vive con sus hijos y sus nietos en una zona rural de Ciudad Bolívar. El diseño de la nueva estructura incorporó las necesidades del núcleo familiar y las condiciones propias de su actividad productiva, ligada al cultivo y comercialización de café.

Antes de iniciar la obra, los equipos técnicos realizaron una caracterización social y una revisión de las condiciones del terreno. El proceso permitió definir la distribución de los espacios y adaptar la vivienda a la dinámica de la familia beneficiaria. La selección del hogar contó con la participación de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Ciudad Bolívar y otras entidades vinculadas con la atención de las familias afectadas.

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Nicky Jam apoyó la entrega de una casa a familia cafetera damnificada en Antioquia - crédito @grupoargos @nickyjam/ Instagram

La casa fue levantada con un sistema industrializado conocido como steel framing, que utiliza perfiles de acero galvanizado y componentes modulares en lugar de métodos convencionales basados en ladrillo y concreto. El modelo busca reducir los tiempos de construcción y cumplir con criterios de resistencia sísmica para responder a las condiciones de las zonas afectadas por el terremoto.

La obra también contó con el apoyo de voluntarios del Grupo Empresarial Argos. El presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, señaló durante la entrega que la meta es que la vivienda permita a la familia recuperar estabilidad después de la emergencia. “Doña Ofelia, esperamos que esta pueda ser mucho más que la nueva vivienda para su familia, esperamos que se convierta en el hogar sobre el cual puedan proyectar todos sus sueños”, expresó.

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En el acto participaron el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Calle, y Guillermo Arcila, gerente designado para la reconstrucción de las zonas afectadas de la Federación Nacional de Cafeteros. La entrega se produjo el 24 de septiembre, poco más de un mes después del sismo que dejó daños en viviendas rurales de varios departamentos del occidente colombiano.

Nicky Jam respalda el programa de reconstrucción junto con Grupo Argos y otros aliados - crédito @grupoargos - @nickyjam/Instagram

El programa Adopta un Hogar contempla la construcción de 1.000 viviendas para familias damnificadas. La distribución proyectada incluye 500 casas en Chocó, 235 en Valle del Cauca, 100 en Risaralda, 100 en Caldas, 40 en Quindío y 25 en Antioquia. Con el inmueble entregado en Ciudad Bolívar, el proyecto suma dos viviendas terminadas: la primera fue entregada en Quibdó, Chocó.

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La participación de Nicky Jam se concentra en la promoción y el respaldo de la iniciativa de reconstrucción. El artista, cuyo nombre real es Nick Rivera Caminero, ha mantenido una relación con Colombia desde la etapa en la que vivió en Medellín e impulsó parte de su carrera musical en el país. En esta ocasión, se vinculó a la campaña junto con la Fundación Grupo Argos y otros aliados del sector privado.

Según la información divulgada sobre el programa, más de 6.200 personas y 200 empresas se han unido a la iniciativa, con aportes que superan los $7.100 millones. Además de Grupo Argos y Nicky Jam, el plan cuenta con el acompañamiento de entidades públicas, organizaciones sociales y empresas que participan en la reconstrucción de los municipios afectados.

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Los hogares beneficiarios son priorizados según censos, condiciones técnicas y necesidades familiares - crédito @Fr_Palacios/X

La priorización de las familias se realiza a partir de censos, evaluaciones técnicas y condiciones particulares de cada hogar. El proceso cuenta con apoyo de Proantioquia, la Red Pro y organizaciones con presencia en los territorios. La intención es definir cuáles familias requieren reconstrucción total, cuáles necesitan reparaciones y qué tipo de solución habitacional se ajusta a cada caso.

En Antioquia, la iniciativa prevé entregar 25 viviendas. La primera quedó ubicada en Alto de Los Jaramillos, una vereda de Ciudad Bolívar donde varias familias enfrentaron daños tras el movimiento telúrico. La construcción de las restantes continúa en municipios del suroeste antioqueño, aunque no se han informado fechas específicas para cada entrega.

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