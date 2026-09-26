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Francisco “Pacho” Maturana elogió a James Rodríguez, explicó la importancia que tendrá en Atlético Nacional: “Es un líder”

El extécnico de la selección Colombia se refirió a la importancia que tendrá el volante de 35 años en el “Verdolaga” en el equipo dirigido por Lucas González

El extécnico de la Tricolor habló sobre el liderazgo del volante-crédito @ESPNColombia/X
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El 26 de septiembre de 2026, Atlético Nacional y Chapecoense jugarán un partido homenaje a las víctimas del Vuelo 2933 de Lamia que se estrelló en La Unión (Antioquia) y dejó un saldo de 71 personas fallecidas.

En medio de este contexto, el “Verdolaga” presentó un mural conmemorativo a las víctimas; aprovechó la oportunidad para realizar un reconocimiento a los ídolos en la historia del club, que consiguieron la Copa Libertadores de 1989 y 2016 como René Higuita, Alexander Mejía, Franco Armani y Francisco Maturana.

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Francisco Maturana explicó lo que le puede aportar James Rodríguez a Atlético Nacional-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Justamente, Francisco Maturana habló en una charla con SportsCenter AM Colombia, y allí anticipó que James Rodríguez será un líder importante en Nacional por su capacidad para mejorar el rendimiento de sus compañeros. Es importante recordar que el jugador acumula tres partidos con su nuevo equipo, en los que ingresó en el segundo tiempo. Nacional recibirá a Junior el 30 de septiembre en la próxima fecha.

“James es un líder. ¿Pero qué es un líder? No es solamente una persona que constantemente está bajo vigilancia; sino que un líder es una persona que hace mejor a otro. Yo creo que James a mejorar a muchos acá en Nacional”.

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El concepto de Francisco Maturana sobre el capitán de la selección Colombia

El entrenador también se refirió a la elección del próximo capitán de la selección Colombia, una decisión que atribuyó a Néstor Lorenzo.

“Yo creo que el nuevo capitán de la Selección Colombia, en un momento determinado, lo tiene que señalar el entrenador. Porque un entrenador tiene una ventaja que no tiene los que estamos afuera, entiende que hay antes de un equipo de fútbol, de la parte táctica, hay que construir un grupo de amigos. Y en ese grupo uno tiene que respetar la diferencia, buscar a alguien que haga mejor y asuma esa responsabilidad desde el conocimiento, no desde la autoridad”.

Otro referente de Atlético Nacional le dio la “bendición” a James Rodríguez

Totono habló sobre James y la selecciónn Colombia-crédito @ESPNColombia/X

En lo que fue la previa del clásico de Colombia entre Atlético Nacional y Millonarios, el 24 de septiembre de 2026, el exvolante de Atlético Nacional Freddy Grisales ubicó a Rodríguez entre los futbolistas capaces de modificar un partido con una intervención en Sportscenter AM Colombia.

El exvolante de Atlético Nacional comparó su juego con el de Juan Fernando Quintero en Independiente Medellín y Teófilo Gutiérrez en Junior.

“Él cuando juega, cuando entrena como lo está haciendo, aporta mucho. Él toca un balón y es como JuanFer, de Teo, de estos grandes, tocan un balón y hacen diferencia”.

Sobre la convocatoria de la selección Colombia, en la cual varios jugadores tendrán su oportunidad por primera vez con la absoluta, “Totono” pidió que los futbolistas jóvenes convocados por el entrenador Néstor Lorenzo reciban oportunidades sostenidas y no apariciones aisladas. Para Grisales, los referentes deben contribuir a que los nuevos integrantes se afiancen dentro del grupo.

“La veo bien, ojalá le den la oportunidad a los muchachos y más que le den la oportunidad a estos jóvenes que la aprovechen. Que no se queden en un solo partidito porque han pasado muchos por ahí que juegan sino solo uno y hasta el sol de hoy. Hay que aprovechar a los referentes, para que ellos les den la oportunidad y hagamos algo ya porque ya es hora que hagamos algo”.

Grisales señaló que varios jugadores pasaron por la selección después de disputar apenas un encuentro. Su planteo apunta a que el proceso posterior al Mundial permita consolidar a los convocados con mayor continuidad.

Sobre la actuación de Colombia en el Mundial, destacó el rendimiento del plantel en algunos partidos, incluido el duelo ante Portugal, aunque consideró que faltó confianza. “El Mundial es como una Copa América: del primero para atrás, todos son segundos”, dijo.

El exfutbolista también cuestionó las distracciones antes de los encuentros y advirtió que el uso de teléfonos celulares puede afectar la concentración de los jugadores antes de competir.

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