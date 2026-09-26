Petro criticó presencia de Abelardo de la Espriella en traslado de alias Araña: “Tiene que mostrarse porque ha sido socio de narcotraficantes”

Petro defendió el proceso de paz con alias Araña y arremetió contra Abelardo de la Espriella - crédito Ministerio de Defensa REUTERS/Charlie Cordero - Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/

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El expresidente Gustavo Petro cuestionó la presencia del actual mandatario, Abelardo de la Espriella, en el acto de extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera, enviado a Estados Unidos el 25 de septiembre.

A través de su cuenta de X, Petro criticó la puesta en escena del traslado y lanzó acusaciones contra De la Espriella, al que señaló de tener vínculos con narcotraficantes, sin aportar pruebas en esa publicación.

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La reacción ocurrió después de que De la Espriella encabezara la entrega de Rojas a autoridades estadounidenses. El Gobierno informó que el jefe de los Comandos de Frontera era requerido por la justicia de ese país y que su extradición elevó a 94 el número de personas entregadas durante la actual administración. El presidente sostuvo que el procedimiento enviaba un mensaje de persecución contra las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Gustavo Petro criticó la presencia de Abelardo de la Espriella en la extradición de alias Araña - crédito @petrogustavo/ X

Petro cuestionó que De la Espriella apareciera públicamente durante el operativo. “Extradité a casi mil colombianos y no me hacía filmar las extradiciones”, escribió el exmandatario, quien agregó que considera equivocada la política antidrogas de Estados Unidos. Según su postura, esa estrategia no ataca de manera efectiva a las organizaciones transnacionales que manejan el negocio de la cocaína.

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En el mismo mensaje, Petro afirmó que la decisión de suspender temporalmente la extradición de alias Araña durante su Gobierno respondió a la participación del cabecilla en un proceso de paz. El ex jefe de Estado aclaró que no consideraba a Rojas ajeno a actividades criminales y lo calificó como narcotraficante, pero aseguró que el integrante de los Comandos de Frontera se había comprometido a desmantelar su estructura, reducir la violencia en Putumayo y avanzar en el desarme de sus hombres.

“No quise extraditar a alias ‘La Araña’ no porque sea una buena persona, que no lo es, es un narco, sino porque se comprometió a desmantelar toda su actividad narcotraficante, cesar la violencia en Putumayo y desarmar su grupo armado”, afirmó Petro.

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La extradición de Rojas se había frenado durante la administración anterior debido a su rol como vocero de los Comandos de Frontera en los diálogos de paz. Esa suspensión quedó sin efecto luego de que De la Espriella ordenara, el 26 de agosto, que el trámite continuara para cinco antiguos participantes de procesos de negociación, entre ellos el líder del grupo delincuencial.

Abelardo de la Espriella habría comenzado a enfilar sus esfuerzos para buscar el reintegro de varios oficiales en retiro desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales, el domingo 31 de mayo de 2026 - crédito archivo Mariano Vimos / Colprensa

El Gobierno actual explicó que Rojas era solicitado por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) indicó que el colombiano llegó a territorio estadounidense el 25 de septiembre y que su extradición se desarrolló como parte de una investigación sobre redes de tráfico de cocaína.

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Petro sostuvo que, durante los acercamientos con las estructuras vinculadas a la Segunda Marquetalia, se registraron resultados que demostraban un avance en el proceso. Entre los datos que mencionó se encuentran una reducción de la tasa de homicidios en Putumayo, la sustitución voluntaria de 7.000 hectáreas de cultivos de coca y el desplazamiento de 90 integrantes del grupo de alias Araña hacia una zona de desmovilización.

El expresidente afirmó que esos combatientes habrían entregado sus armas ante garantes internacionales y esperaban definiciones de la Fiscalía para acceder a beneficios jurídicos. No acompañó su publicación con documentos que permitieran verificar de forma independiente las cifras, los acuerdos o el estado judicial de esas personas.

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Además, Petro aseguró que la extradición puede afectar la situación de seguridad en Putumayo y en la frontera con Ecuador. Según planteó, la interrupción del proceso de paz podría traducirse en un aumento de la violencia, nuevos desplazamientos y una expansión de los cultivos de coca en zonas rurales.

Petro sostuvo que el cabecilla se había comprometido con el desarme y la reducción de la violencia en Putumayo - crédito @petrogustavo/ X

“La destrucción del proceso de paz en Putumayo solo traerá más muerte y alza de la tasa de homicidios en Putumayo y el norte del Ecuador”, escribió el exmandatario. También defendió la sustitución de cultivos como una alternativa frente a las fumigaciones y afirmó que su estrategia priorizó acciones contra los cabecillas y las redes internacionales del narcotráfico.

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La publicación incluyó acusaciones directas contra De la Espriella. Petro señaló que el actual presidente habría sido socio de narcotraficantes y afirmó que su Gobierno se habría rodeado de personas cercanas a esas estructuras. “Abelardo tiene que mostrarse porque ha sido socio de narcotraficantes y lo es aún. Su gobierno se llenó de amigos de narcotraficantes y sus familiares”, tales señalamientos fueron formulados por el expresidente en su cuenta de X.

“¿Por qué extraditan a alias “La araña” bajo la mirada de vendetta de Abelardo? porque los crímenes de Abelardo son peores que los de alias “la araña”, porque el nercotráfico aliado a la extrema derecha de Marcos Rubio, necesita de la violencia para crecer", añadió el exmandatario.

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El expresidente calificó la extradición de alias Araña como una posible “vendetta” del actual mandatario - crédito REUTERS/Luisa González

De la Espriella, por su parte, presentó la extradición como una acción contra toda la cadena del narcotráfico. “Este acto representa mucho más que la entrega de un criminal”, señaló el mandatario, quien afirmó que Colombia no será refugio de personas requeridas por la justicia internacional.

El presidente también anunció que el Estado perseguirá, capturará y extraditará a los integrantes de organizaciones criminales cuando la ley lo permita. Durante el acto relacionado con el traslado de Araña, De la Espriella anunció una ofensiva contra Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y aseguró que buscará capturarlo o extraditarlo.