Las Acsn desmintieron los planes de ‘Pinocho’ para negociar su rendición con Colombia y Estados Unidos: “Es falso”

Las Acsn desmintió los planes de ‘Pinocho’, comandante de la organización, para negociar su rendición con Colombia y Estados Unidos - crédito @delaespriella_style - Raul Arboleda/AFP

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El 25 de septiembre de 2026 circuló en redes sociales un comunicado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en el que Fredy Castillo Carrillo, más conocido como alias Pinocho pretendía colaborar con las autoridades para entregarse a la justicia.

“Yo Fredy Castillo Carrillo, comandante de esta organización, declaro públicamente mi voluntad y total disposición para avanzar en un proceso formal de negociación y sometimiento ante la justicia de la República de Colombia y las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América”, según el escrito.

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Presunto comunicado de las Acsn sobre alias Pinocho - crédito Acsn

“Pinocho” habría confirmado que “la representación jurídica integral de Fredy Castillo Carrillo, así como la de mi compañera sentimental, Yolima Johana Murgas Guzmán, ha sido formalmente delegada en la firma del abogado penalista Dr. Álex Fernández Harding, quien estará a cargo de los acercamientos institucionales y de concertar los términos y garantías procesales pertinentes”.

Para ello, “como demostración inequívoca de este compromiso y del deseo genuino de aportar a la paz del país, se ordena de manera inmediata a todos los comandos y unidades de las ACSN la suspensión total de acciones armadas. Asimismo, se imparte la instrucción perentoria de presentarse sin dilación en las unidades de Policía y del Ejército Nacional más cercanas para iniciar formalmente su tránsito a la legalidad”.

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Sin embargo, el grupo armado ilegal desmintió en sus canales oficiales la información consignada en la misiva. En ese sentido, señaló que cualquier dato o enunciado que no sea publicado en su cuenta única carece de veracidad.

El grupo armado señaló que cualquier dato o enunciado que no sea publicado en su cuenta única carece de veracidad - crédito @ACSN_oficial/X

“1 Informar que es totalmente falso. 2 Dejar claro que lo que no sea publicado en nuestra única página oficial X no es verás de ACSN… (sic)”, indicó en X.

Golpe a las Acsn: cayeron 13 presuntos aliados en Santa Marta, incluidos 3 requeridos por Estados Unidos por narcotráfico

La Policía Nacional ha capturado a más de 10 integrantes del grupo criminal - crédito Polícia Nacional

Las autoridades capturaron en Santa Marta a 13 presuntos aliados de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), entre ellos tres hombres requeridos por Estados Unidos por el envío de cocaína hacia ese país. Las detenciones forman parte de los operativos contra la estructura armada ilegal en la costa Caribe, mientras el Gobierno nacional anunció que mantendrá el despliegue de la fuerza pública ante posibles represalias.

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Las acciones incluyeron seis allanamientos en Santa Marta y Ciénaga, donde fueron incautadas dosis de cocaína, municiones, teléfonos celulares, panfletos intimidatorios y más de $ 29.000.000 en efectivo. La Policía Nacional y el Ejército participaron en los procedimientos, que la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, vinculó con el plan de choque contra la organización.

Entre los detenidos figura Yolima Johana Murgas Guzmán, alias Yolima, identificada por las autoridades como la compañera sentimental de alias Pinocho, señalado como el principal cabecilla de las Acsn.

La ruta de cocaína desde el puerto de Santa Marta

César Augusto Hernández Mozo, Esneider Enrique Hernández Dimas y Víctor Alfonso Herrera de la Asunción fueron detenidos con fines de extradición por su presunta participación en una ruta de cocaína que salía desde Santa Marta hacia República Dominicana y continuaba hasta Estados Unidos.

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Los tres son requeridos por autoridades judiciales del Distrito Este de Texas. La Fiscalía General de la Nación indicó que los sospechosos habrían mantenido vínculos con el Frente Libardo Vergel de las Acsn, una estructura armada ilegal con presencia en la región.

La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía ejecutó las órdenes de captura junto con unidades de la Sijín y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. El ente acusador sostuvo que Hernández Mozo coordinaba con el grupo armado la salida de los cargamentos del país.

Hernández Dimas habría participado en la contaminación de los buques mediante “micos”, una modalidad de introducción clandestina de droga en las embarcaciones, y caletas en los cuartos de máquinas. Herrera de la Asunción, por su parte, se habría ocupado de la logística para trasladar los estupefacientes hasta el puerto marítimo de Santa Marta.

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Los tres capturados quedaron a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, que continuará los trámites vinculados con las solicitudes de extradición.