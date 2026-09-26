Colombia

Sacó puntaje bajo en la prueba Saber 11: así puede repetir el examen que le abriría las puertas de la educación superior

Cada aplicación produce una calificación autónoma en la escala de 0 a 500, disponible para postulaciones a programas universitarios, becas o mecanismos de financiación, sin que se anulen registros anteriores

Pruebas Saber 11 - Icfes -octubre 2020
Los bachilleres en Colombia pueden repetir el examen Saber 11 las veces que consideren necesarias para mejorar su puntaje - crédito Icfes
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Los bachilleres pueden repetir el examen Saber 11 del Icfes tantas veces como consideren necesario para mejorar su puntaje y postularse a programas de educación superior, becas o mecanismos de financiación. Cada nueva presentación genera una calificación independiente y no elimina los resultados obtenidos anteriormente.

La prueba de Estado se califica en una escala global de cero a 500 puntos. Quienes vuelvan a presentarla pueden conservar el historial de todas sus aplicaciones y utilizar el certificado que les resulte más conveniente al momento de aspirar a una universidad.

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, tiene habilitadas dos convocatorias anuales: el calendario A, cuya inscripción suele abrir entre abril y mayo y cuya prueba se realiza habitualmente a finales de julio o en agosto, y el calendario B, con registros entre noviembre y diciembre y aplicación en marzo del año siguiente.

Para 2026, la prueba del calendario B se realizó el 15 de marzo, mientras que la del calendario A tuvo lugar el 26 de julio. Más de 500.000 estudiantes presentaron esta última aplicación, cuyos resultados fueron programados para el 25 de septiembre; la entidad también habilitó anticipadamente la consulta de resultados el 24 de septiembre.

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Inscripción individual para bachilleres graduados

Pruebas Saber 11 en Bogotá. Foto: Colprensa
Cada nueva presentación de la prueba genera una calificación independiente sin borrar los resultados obtenidos anteriormente - crédito Colprensa

La posibilidad de presentar de nuevo el examen está disponible para quienes ya terminaron el bachillerato. Deben registrarse como bachilleres graduados o inscritos individuales y cumplir los plazos de cada convocatoria.

El trámite se realiza mediante Pisma, la plataforma oficial del Icfes. El aspirante debe solicitar o recuperar sus credenciales de acceso, completar la información requerida, generar la referencia de pago y cancelar el valor correspondiente dentro de las fechas establecidas.

Después de formalizar la inscripción, la entidad publica la citación con el lugar, la fecha y las condiciones de aplicación. Una vez presentada la prueba, el participante puede consultar y descargar el nuevo resultado a través de los canales oficiales.

Para completar el registro se requiere un documento de identidad vigente, como tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. El tipo y el número del documento deben coincidir con los que se presentarán el día del examen.

También se debe contar con el acta de grado o el diploma de bachiller, incluida la información sobre la fecha de graduación y el código Dane de la institución educativa. El registro exige, además, una dirección de correo electrónico activa para recibir las credenciales, las alertas de pago y la citación.

Tarifas según la cantidad de presentaciones

Esta prueba busca brindar herramientas que contribuyan a orientar el proyecto de vida de los jóvenes a partir de sus habilidades y conocimientos. Foto vía: Icfes.gov.co
El Icfes habilita dos convocatorias anuales para la aplicación del examen Saber 11 bajo los esquemas de calendario A y calendario B - crédito Icfes.gov.co

El costo de repetir el Saber 11 depende de cuántas veces el bachiller graduado haya presentado el examen. Para quienes estén entre la primera y la cuarta inscripción, la tarifa ordinaria de 2026 es de $143.000.

El valor asciende a $430.000 desde la quinta presentación. En el período extraordinario, el pago es de $215.000 hasta la cuarta inscripción y de $646.000 a partir de la quinta.

Las tarifas corresponden a la vigencia de 2026 y pueden variar en futuras convocatorias. El pago oportuno es necesario para que el registro quede formalizado y el aspirante pueda recibir la citación para la prueba.

Resultados acumulados y criterios universitarios

La plataforma oficial del Icfes requerirá el tipo y número de documento de identidad para permitir la descarga del reporte individual - crédito Icfes
Las universidades definen sus propios criterios de admisión y deciden qué puntaje del certificado del Icfes aceptan para el ingreso - crédito Icfes

Un nuevo resultado no reemplaza de manera obligatoria el puntaje anterior. Si una persona obtuvo 300 puntos en una aplicación y luego alcanza 340, ambos certificados permanecen disponibles para consulta y descarga.

Las universidades públicas y privadas establecen sus propios criterios de admisión para cada programa académico. Por eso, antes de volver a presentar la prueba, los aspirantes deben revisar las exigencias de la institución a la que desean ingresar y determinar qué puntaje pueden presentar en su postulación.

El Icfes administra y certifica el examen, pero no define los requisitos de ingreso de las instituciones de educación superior. La repetición del Saber 11 permite generar un registro nuevo, aunque la decisión sobre la calificación aceptada depende de las reglas de cada universidad y de sus programas.

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