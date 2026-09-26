Tras alerta del Invima, Jesús Arana anunció aval sanitario para un producto de su marca Arana Shop

Jabón facial de Arana Shop tendría nueva autorización sanitaria, según anunció Jesús Arana - crédito @aranajesuofficial/ Instagram

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Jesús Arana anunció que el jabón facial de su marca Arana Shop ya cuenta con una nueva autorización sanitaria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), luego de la alerta emitida en julio de 2026 por la comercialización del producto con una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) que había sido cancelada. El creador de contenido compartió la noticia en sus redes sociales y aseguró que el trámite quedó resuelto tras varios meses de gestiones.

El influencer cartagenero publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para comunicar el resultado que atribuyó a su proceso ante la entidad. “¡Es oficial! Tenemos Invima. Llegamos para quedarnos. Gracias, gracias, gracias”, escribió Arana junto a imágenes de una celebración de su equipo.

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El anuncio se refiere al jabón facial de Arana Shop, que quedó en el centro de una controversia sanitaria a comienzos de julio. En ese momento, el Invima emitió la alerta sanitaria 205-2026 tras detectar que el producto se ofrecía en redes sociales, plataformas digitales y tiendas virtuales pese a que la NSO con la que era identificado se encontraba cancelada desde el 13 de enero de 2026.

El influenciador celebró en redes sociales el resultado del trámite ante el Invima - crédito @aranajesuofficial/ Instagram

Para los productos cosméticos, el documento aplicable no corresponde a un registro sanitario sino a una Notificación Sanitaria Obligatoria. Esa autorización permite que un producto sea comercializado si cumple los requisitos exigidos por la normativa. La vigencia y los datos específicos de cualquier nueva NSO deben verificarse en los canales de consulta habilitados por el Invima.

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Durante la alerta de julio, la autoridad sanitaria indicó que el Jabón Facial Arana Shop aparecía identificado con el código NSOC21441-23CO, cuya situación había sido cancelada. Por esa razón, el Invima señaló entonces que la comercialización del producto era ilegal y lo calificó como fraudulento mientras no contara con una autorización vigente.

La entidad recomendó a los consumidores abstenerse de comprarlo y suspender su uso si ya lo habían adquirido. El Invima explicó que los productos cosméticos que no tienen una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente no ofrecen garantías sobre aspectos como calidad, composición, seguridad, fabricación, almacenamiento y procedencia.

Arana Shop atribuyó la situación a un proceso de renovación y actualización de documentos - crédito @aranashopoficial / Instagram

La alerta también ordenó a los distribuidores, comercializadores e importadores suspender la venta del producto. A las autoridades territoriales de salud les correspondía adelantar acciones de inspección, vigilancia y control en los lugares donde pudiera encontrarse el jabón, además de informar cualquier hallazgo a la entidad nacional.

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Tras la advertencia, Arana Shop sostuvo que la situación estaba relacionada con un proceso administrativo de actualización y renovación de documentos. La marca aseguró que adelantaba el trámite correspondiente y negó que el caso estuviera ligado a cuestionamientos sobre la calidad del producto.

La información disponible sobre la nueva autorización parte del pronunciamiento de Arana. Por ello, antes de adquirir o volver a comercializar el jabón facial, los consumidores y establecimientos deben revisar que el producto cuente con una NSO vigente y que los datos de su etiqueta coincidan con la información disponible en los sistemas oficiales del Invima.

La nueva publicación de Jesús Arana se refiere al jabón facial y no precisa la situación de otros productos de la marca - crédito @aranajesuofficial/ Instagram

El caso de Arana Shop también incluyó una segunda alerta sanitaria en julio. El Invima advirtió el 24 de ese mes sobre la comercialización de un producto denominado Tinta marca Arana Shop, el cual, según la entidad, no contaba con Notificación Sanitaria Obligatoria y era ofrecido en Instagram, TikTok y tiendas virtuales.

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Esa advertencia se refería a un producto diferente del jabón facial. La entidad explicó que la falta de autorización sanitaria impedía establecer garantías sobre la calidad, seguridad, eficacia, procedencia, fabricación, transporte y almacenamiento de la tinta. La nueva publicación de Jesús Arana se refiere específicamente al jabón facial y no precisa si el trámite de otros artículos de la marca también fue resuelto.

La marca promociona el jabón facial como un producto para el cuidado de la piel y le atribuye beneficios relacionados con limpieza, control de grasa, acné y manchas. Esas afirmaciones comerciales deben corresponder a la información autorizada para el producto y no sustituyen la recomendación de consultar a un profesional de salud ante reacciones en la piel o condiciones dermatológicas.

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Jesús Arana afirmó que la situación administrativa de su jabón facial ya fue superada - crédito @aranajesuofficial/ Instagram

La controversia tuvo amplia circulación en redes sociales por la presencia digital de Jesús Arana y por la difusión que alcanzó la alerta del Invima. Con su publicación, el influenciador afirmó que la situación administrativa del jabón quedó superada.