Death metal Decessus canceló su presentación en Rock al Parque 2026 por motivos médicos: “Lo sentimos”

Rock al Parque tendrá una baja en su cartel tras la cancelación de Decessus - crédito @rockalparqueoficial/ Instagram

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La agrupación chilena Decessus canceló su presentación en Rock al Parque 2026 debido a un procedimiento médico que deberá enfrentar uno de sus integrantes. La banda, incluida inicialmente en el cartel del festival que celebrará sus 30 años, confirmó que no viajará a Bogotá para el evento programado entre el 10 y el 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El anuncio se conoció a través de las redes sociales de la agrupación, que explicó que la situación de salud exige atención prioritaria. Decessus no entregó detalles sobre el procedimiento ni identificó al integrante afectado.

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“Lamentamos mucho anunciar que, debido a un procedimiento médico necesario que afecta a uno de los integrantes de la banda, no podremos presentarnos en Rock Al Parque”, escribió el grupo en el comunicado. En el mismo mensaje, agradeció a quienes esperaban su actuación y dejó abierta la posibilidad de regresar a Colombia en otra ocasión.

La ausencia de Decessus se produjo después de la publicación de los horarios del festival. Seguidores de la agrupación advirtieron que el nombre de la banda no aparecía en la programación final y consultaron en redes sociales por la situación. El grupo confirmó después que la decisión obedecía a motivos médicos.

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Decessus canceló su presentación en Rock al Parque por un procedimiento médico de uno de sus integrantes - crédito @decessus_official/ Instagram

La organización de Rock al Parque no ha informado si una nueva agrupación ocupará el espacio que deja la banda chilena. Tampoco se han anunciado cambios adicionales en los horarios que ya fueron divulgados para las tres jornadas del evento.

Decessus es una banda chilena de death metal progresivo creada en 2020. La formación está integrada por Ignacia Fernández, vocalista; Martín Fenix, baterista; Carlos Palma, guitarrista, y Jaime Pape, bajista. El grupo había generado expectativa entre los seguidores del metal por su inclusión en el cartel internacional de la edición número 30 del festival bogotano.

La agrupación ha participado en escenarios de Chile y Europa. En 2025 estuvo en el Hellsinki Metal Fest, en Finlandia, y en su país compartió cartel con bandas como Epica, Fleshgod Apocalypse e Insomnium. Su repertorio incluye canciones como Dark Flames, Traitor, The Hollow Descent y Deliverance.

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Parte de la visibilidad internacional de Decessus se relaciona con la participación de Fernández en Miss Mundo 2026 como representante de Chile. Durante la competencia, la cantante interpretó The Hollow Descent en el espacio de talentos, con una presentación que incorporó voces guturales y elementos propios del death metal.

El grupo informó que no podrá viajar a Bogotá y pidió disculpas al público que esperaba su concierto - crédito @decessus_official/ Instagram

La baja de la banda ocurre a pocas semanas de la nueva edición de Rock al Parque, que tendrá entrada gratuita y reunirá a más de 60 agrupaciones nacionales e internacionales. El festival contará con cuatro escenarios y una programación distribuida durante tres días en el Parque Simón Bolívar.

El sábado 10 de octubre tendrá una oferta centrada en metal y punk. Entre los artistas programados figuran Apocalyptica, Stratovarius, Triptykon, Grave, Darkest Hour, Burning Witches, Between the Buried and Me y Hellbutcher. Ese día también estarán grupos distritales y nacionales como Solegnium, Narcocracia, Perpetual Warfare, Maskhera, Ataque de Pánico, I.R.A. y Kraken.

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La jornada del domingo 11 de octubre incluirá presentaciones de Mon Laferte, Serú Girán, Esteman, Claudio Narea, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Gondwana junto a Quique Neira, Desorden Público, Porter, Bandalos Chinos y Skampida. El cartel combinará rock, ska, reggae, canción de autor y propuestas alternativas de Colombia y América Latina.

Rock al Parque celebrará 30 años con más de 60 bandas nacionales e internacionales en cuatro escenarios - crédito @rockalparqueoficial/ Instagram

El lunes 12 de octubre cerrará el festival con Rata Blanca, Ministry, Editors, Los Bunkers, División Minúscula, Ratones Paranoicos, Trotsky Vengarán y Ghetto Kumbé, entre otros artistas. La programación también contempla presentaciones de La Severa Matacera, Los Elefantes, Alcalá Norte, Lika Nova y Lucio Feuillet.

La edición de 2026 conmemora tres décadas de Rock al Parque, uno de los festivales gratuitos de música más reconocidos de Colombia. La organización habilitó un cuarto escenario para ampliar la programación de artistas locales, nacionales e internacionales.

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Mientras se conoce si habrá un reemplazo para Decessus, la agenda oficial mantiene los conciertos previstos entre el 10 y el 12 de octubre. Los asistentes podrán consultar los horarios por escenarios para planear su recorrido durante los tres días de programación en el Parque Simón Bolívar.